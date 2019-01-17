【10 Years Challenge】陳智燊宋熙年相愛十年：太太是我人生大獎

全球興起【10 years challenge】熱潮，回望十年前的自己，都無不慨歎青春一去不復返。而陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）這對圈內的恩愛夫妻亦貼出十年前後由二人世界到一家三口的轉變，十年間可以經歷許多，遇見對的人，被對方愛護著便是最幸福的事。

幸福的一家三口（IG_rahrahsong）

我的性格是比較保守和慢熱的，而且當時並不熟悉娛樂圈，為了能好好在這裡發展我選擇保持沉默，把所有感覺都收在心底。第一次遇到Sarah時她是很開朗，抱著樂於分享，把所有包袱放開的心態，與我的對比很大。 陳智燊

Jason與Sarah都是外國回流的藝人，相似的成長背景令兩人「同聲同氣」。Jason剛加入TVB時由於未習慣娛樂圈的工作模式，加上慢熱的個性，為免因失言而開罪前輩，他只好把情緒收起，專注工作。第一次遇見Sarah便被她的開朗性格所吸引，剛好與他相反，亦令Jason體會到自己其實並不需要如此壓抑，像Sarah般放開包袱，把心放開一點，娛樂圈生活並非如想像中般充滿壓力。正因為Sarah熱情開朗的性格，一點一點的慢慢拉近了彼此間的距離。

Jason直言遇到Sarah是他的「人生大獎」。（IG_chanjason_）

雖然我未在頒獎禮奪得任何大獎，但我在TVB的生涯奪得了人生大獎，就是我的太太－宋熙年。 陳智燊

十年前Jason與Sarah已拍拖一段時間，到十年後的今天兩人已結為夫妻更誕下兒子。兩人不時於社交平台放上甜蜜家庭照，在共同經營的YouTube頻道sarah & jason中充滿默契的互動更是羡煞旁人。從YouTube影片中感受到兩人的生活充滿火花，影片多記錄兩人溫馨的下廚樂，或是為對方化妝，剃鬚的鬼馬舉動，都是在沒有刻意鋪墊的情況下拍攝，沒有華麗的場景，卻流露著淡淡然的幸福。

出生於四兄弟的家庭令Jason憧憬將來家庭可以更熱鬧一點，為兒子多添兩個兄弟姐妹（IG_chanjason_）

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她是一個把家庭觀念看得很重的女生，與父母，妹妹關係很緊密，與我有著很多的共同點，令我感覺她就是那個對的人。 陳智燊

Jason為籌備求婚花了三個月的時間，於Sarah飛回澳洲慶祝父親六十大壽之際求婚，在Sarah妹妹的見證下，成功製造浪漫驚喜。

去年Jason為了可以有更多時間去照顧家人而選擇離開TVB，認為家庭比事業更重要。出生於四兄弟的家庭令Jason憧憬將來會有機會與Sarah生育三個小朋友，希望家庭可以更熱鬧一點。對他們而言，幸福的成長環境就是一個能感受到愛的家，與兄弟吵吵鬧鬧，起些小爭執都會是小朋友長大後難得的回憶。

相愛十年，兩人甜蜜依然：

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