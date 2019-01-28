【戀愛心理】「犧牲是委屈，貢獻是快樂」愛情中照顧自己最重要

能有個懂我的人在身邊，陪我一筆一筆勾勒未來的畫面，一起傻笑、一起掉淚，就是最簡單卻最深切的完美。 文：womany editor 女人迷編輯

夜深得寂寞，有沒有一個身影，總是縈繞在心頭？好的壞的一切，都想和他一起走過？有個對象可以掛念，有時候很難、很累，但更多時候，很好、很美

夜深得寂寞，有沒有一個身影，總是縈繞在心頭？好（Gettyimages／視覺中國）

＃1

那裏有你想念的人，那就是一個家的概念了。 劉若英

《過年，回家》是短篇，劉若英用書信體寫錯過的故事。我問當初她為何寫，她說這其實是朋友故事借的靈感。

「那時過年，有製片朋友向我借剛買的新車，想回南部過年。我知道當時他過得不好，僅有的車都變現拍電影去了，但還是要回家吧。愈是過得不好，愈想讓家裏人知道，自己是沒有問題的」；「這件事情，引發了我對回家很多很多的想像。」劉若英說自己是土生土長的台北小孩，第一次感受到，回家的期待與壓力，是呈正比的。很多孩子回家的路有逞強或偽裝，希望父母別為自己操煩，又渴望父母的愛，矛盾許多。

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不是只有過年才要回家的，「其實我覺得，有一個你想到了，可以回去的地方，那裏有你想念的人，那就是一個家的概念了。有家人的地方，就是家。」她語氣裏，有溫暖，有渴望。

有家人的地方，就是家。（女人迷）

＃2

愛你就是我的日常。 【女人迷關係日記】凱特與威廉王子：愛是我見證你長大，你成了我的日常

這場被形容為王子與灰姑娘的愛情，更像有障礙賽的愛情長跑，浪漫不是鮮花，而是生活。他們愛得很久，久到經歷不只一次分手，久到足夠相知，摸清彼此脾性，分分合合，總是捨不得對方離開。

他們的愛情沒有天雷勾動地火，卻細水長流，這愛情乘載他們熬過遠距，歷經時間，愛是願意等一個人，從懞懂再到成熟。

愛情是一見鍾情，注定在一起，而婚姻卻不是神話，有過風雨。（女人迷）

＃3

覺得犧牲那就不要給，快樂就是貢獻。 楊雅晴

覺得犧牲，那就不要給，快樂比較重要，快樂就是貢獻。「你做一堆貢獻，但你不快樂，你就沒有貢獻。理想狀態是，去服務別人之前，要先服務自己。」老是覺得犧牲，又怎麼可能感覺快樂呢。楊雅晴說坐月子的時候，月嫂拿新書封面問她，這是你喔，怎麼不像？她低頭看自己，是啦，整天掛着擠奶器，灰頭土臉，不像封面光鮮亮麗。

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「可是我沒有覺得灰頭土臉很可憐啊，我的辛苦很甘願，很開心。」 當一個辛苦而不自憐的母親，她也長出對身體的恭敬，一切事情通過身體，都可以辦到。「以前看着自己的身體，99% 的時間，都在想好不好看。生完小孩後，知道身體為我們做了好多好多的事情。你踏出去的每一步，你能做每一件事情，都是因為你的身體，它在為你貢獻，它在支持你。」

所以，不要再嫌棄自己的身體啦，找個機會跟身體懺悔，「親愛的身體，我長期忽視你，我惡劣對待你，我要好好跟你懺悔，你是很棒的。」透過愛孩子，她也把自己好好地愛回來。

覺得犧牲，那就不要給，快樂比較重要，快樂就是貢獻。（女人迷）

＃4

你要讓自己處於一個沒人照顧也很OK的狀態。 鄧惠文

透過自身經驗，鄧惠文實實在在地明白，照顧自己很重要。當你把自己用超過的時候，你會完全空掉的。沒把自己照顧好，身心失衡，狀態失衡，不要期待伴侶補償你，或幫你導正。更常的情況是，你的伴侶因為你狀態不好，而感到更多壓力。「婚姻問題，追根究底，你要讓自己處於一個沒人照顧，也很ok的狀態。不要自己很不ok，又搶着要照顧別人。」

聽起來很熟悉對不對？上一輩媽媽，很多人這樣過的。無怨無悔，做着超過身心可以負擔的情感與身體勞動，以家人優先，叨念操煩，結果孩子長大，給的不是感謝，卻是拉長的距離，也可能在心理諮商時說：「我媽是我們全家心理壓力的來源，她讓我們很緊張。」甚至有這麼一個名詞，叫有毒母親。

透過自身經驗，鄧惠文實實在在地明白，照顧自己很重要。（女人迷）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文： 晚安語錄｜讓自己處於沒人照顧，也很 OK 的狀態 】