【性愛高潮】總是很神秘？ 四個辨別「高潮」的反應

身邊有些性經驗很多的友人，也無法清楚地形容女性高潮的感覺。男生的高潮，顯然易見，但女生的高潮，總是予人神秘的感覺。每次僅僅維持幾秒，還來不及反應，記住當下感覺，就匆匆過去了。經歷過高潮的女生，往往也不能具體說出高潮是甚麼一回事，甚至連自己也不知道自己經歷過高潮。

高潮總是讓人捉摸不定。（《Fifty Shades of Grey》劇照）

正因如此，高潮永遠都是美好但捉摸不透的事。然而，曾經有研究歸納女生高潮分為不同類型，陰道收縮型、電流型、飄飄升空型等，也會有女生在高潮時出現意識模糊、視線暫時朦朧、腦海一片空白等情況。這些說法大概有點虛無縹緲，以下四個特徵讓大家更能清晰辨別甚麼是「高潮」：

點擊看女生高潮時的特徵：

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