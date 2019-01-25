【愛情】一見鐘情還是由朋友開始？一段穩定關係的秘訣在於…

大家有沒有試過因為好友向你表明而感到莫名生氣？ 卓韻芝在《愛是永恆當所愛是你?!?》中亦表示她亦曾因為朋友向她表白而生氣，可是說不出為甚麼。大概是因為期待的落差？有感被背叛？你又可以接受朋友向你表白嗎？

《The End of the F***ing World》劇照

University of Texas在一次研究發現，當你認識一個人愈久，你就會愈覺得這個人有吸引力！

他們找了一群學生，要求他們在開學第一天與最後一天互相評價。研究發現，隨著時間過去，他們互相評價的平均分數由6升至9。他們因此而作出「長期的吸引力與外表沒有直接關係」的定論。

同一位教授隨後再進行了另一個研究，找上了167對夫妻，了解他們在戀愛前是不是朋友，以及他們在戀愛之前做了多長時間朋友。

結果發現，大概40％夫婦在戀愛前是朋友，而且平均在約會前四個月相互認識，而且關係比較穩定。

《Eternal Sunshine of the Spotless Mind》劇照

事實上，許多良好關係都是建基於友誼。試想想，當你傷心難過時，總希望身邊有一個最愛惜你、最懂你、最能溫暖你的人陪伴左右，而不是一個會讓你倍添寂寞的人吧！因此，由好友轉化成為伴侶的關係，比起一開始已經是情侶的關係更加穩固！

約會專家Matthew Hussey亦提出論點支持方案：「因為單純的友誼，可以讓你在被性充滿整個腦海之前看清楚對方的性格，讓你更理性地了解眼前的人」。作家Daniel Jones亦指出，一段關係如果沒有強大友誼的基礎，無法經得起時間的考驗：「最持久的婚姻關係，最終更多是關於兼容性和友誼，而不是性行為」。

《500 Days of Summer》劇照

然而，最大的一個問題就是如何拿掐好不被friendzone的時間點？又，如何確定眼前的是愛情，而不是對朋友的依賴？

約會專家James Preece建議大家可以進行一個小測試。你可以嘗試在他／她面前提及會與其他人約會，看看他／她會否嫉妒。他／她可能不會說太多，但你可以從他／她的肢體語言及反應看出他／她的心底話。」

另外，他亦建議一眾有心人會為友誼內置一個「截止日期」。他看過不少人花太多時間去弄清楚對方的心意，結果不單錯失良機，更為自己造成一個長期的折磨！因此，他建議確認心意之後就去表白，不要想太多「他／她會怎麼想」，放下心中的重擔。

《The End of the F***ing World》劇照

能成為密友大概總帶著愛。能找上一個懂自己又愛自己的人真的不容易，可能大家都會害怕表白反而會斷送一段美好的關係。然而，既然有愛，何以不放手嘗試一下？難道要因為怯懦而後悔一輩子？

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