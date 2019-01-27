【情人節告白】女生主動等於沒矜持？掌握10句令男生心動的說話

每位女生的心中，都曾有過幾個男神，每當情人節將至，便會猶豫應否告白，主動向對方送上朱古力，以及滿滿情意的信件。雖說「女追男隔層紗」，但若要吐出那三個字時，各式各樣的想法卻跳進腦子裡，讓人變得畏縮，最後還是交由對方開口，默默等待對方表白。

每當情人節將至，女生都會猶豫應否告白，主動向對方送上情信。(《金秘書為何那樣》劇照)

年輕時候的自己，總是羡慕身邊一位好友，她的個性較為外向和不拘小節，會主動向人搭話，對愛情亦然，遇上喜歡的人，便會上前認識，即使沒共同話題，也會製造有趣話題，設法引對方注意。若以傳統觀念來看，她的身分像與男生對調，不過隨時代轉變，誰應主動，誰應被動，其實沒有明確界線，雙方在關係裡的責任，也變得含糊，日本內閣府去年便曾對此作出調查，發現認為男生應該作主動的女生不過一半，而願主動告白的男生，亦不過僅得百分之二十六，可見告白其實沒有性別之分。

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日本網絡媒體R25亦曾向200名男生作問卷調查，點擊下圖了解男生最想聽到的告白說話top 10：​

+ 6 + 5 + 4

主動的女生=對感情隨便？

或有人認為，女生應要矜持，要做被動的一方，才顯得珍貴，而且相處是場持久戰，誰先開口便會輸，故若由女生告白，另一方或不會珍惜，並一昧要你付出，每每挑戰你的底線。再者，主動告白的人，容易被認定個性隨便，有女網民曾於討論區評論，試過相約男神外出，但由於對方過於急進，讓她最終卻步，「男生可能以為你約他，便是能發展」，但她則認為，應循序漸進，先互相了解，才作出決定。

你待他好的話，他會用10倍的愛償還亦說不定。(《真的戀愛了》劇照) 主動換取被愛 不過，女生想法比男生要多，若男生作追求，女生很快便能察覺，相反男生則需有明顯的線索，才能確認對方的心意，因此不表白的話，對方仍是傻傻未能發現。無可否認，表白的一方都愛得較深，但這不代表將來也是如此，或者對方個性慢熱，你待他好的話，他會用10倍的愛回應亦說不定，若然他不愛你，起碼你可以明確知道，減少無謂的幻想，對他死心，及時抽身離場，讓他知道你的珍貴，絕不是一個隨便的人，而且一個告白能了解一個人，看他如何回應，也是值得的。

告白建立安全感

有些人怕告白失敗，會感到丟臉，與對方變得疏離，故認為不告白的話，便不會失去對方，起碼仍能成為朋友，但這段戀人未滿的關係，漸漸變得沒安全感，容易出現動搖。與其感不安，不如主動獲得「確認」，愛是要及時表達，不然只會錯過對方，因此不如藉著這次情人節，跟對方告白，若感害羞，亦能以信物寄情，這樣你至少會得到機會，遲遲未說的話，則只能目送機會流走。

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