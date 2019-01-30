【奧斯卡】《真寵》女人的戰爭：即使甘願被利用　也無法換取愛　

由《單身動物園》（The Lobster）導演尤格·藍西莫(Yorgos Lanthimos)執導，榮獲奧斯卡十項提名，沒有男主角的十八世紀宮廷鬥爭。《真寵》（The Favourite）從來只有女人在難為女人，埋藏於三個女人中的愛恨情仇中是互相深愛也是嫉妒。甘願被利用，也許是因為被遺忘會是個更黯然的結局。

十八世紀正值英法戰爭時期，政局動盪不安，在女王Anne（Olivia Colman飾）的執政背後，真正在打理國家的其實是她的閏密Lady Sarah（Rachel Weisz飾）。女王身體虛弱且性格孤僻。正當Sarah享受著權力帶來的一切時，新的女侍從Abigail（Emma Stone飾）出現並成功深得女王歡心，漸漸她將生活重心移到Abigail身上，藉著與Abigail的親密互動刺激Sarah。三人各自追求希望，女王渴求著愛，Sarah要手握權力，而Abigail則欲攀上豪門，自此掀起野心的鬥爭。

Queen Anne與Lady Sarah曾是形影不離的一對（《真寵》劇照）

人人都被利用 同時也在利用他人

《真寵》的主題以權力鬥爭為主線，沒有宮廷劇中常出現的明爭暗鬥，詭計陷害的手段，重點描繪的是三人相愛相恨的心理。女王給人的形象是肥胖、情緒化、矛盾的女性，肩負著為家族開支散葉的責任，無奈身體虛弱，在三十多歲時懷孕了十七次，但大部分的小孩不是死胎、流產，便是夭折，更面臨不育的困局，加上當時英國議會制度漸趨成熟，女王再不能以專制獨裁的手段治國。雖為一國之君，但處處受人冷嘲熱諷，不斷摧毀著讓本來就不怎麼堅強的女王的意志。

Lady Sarah位高權重，手段直接、強勢、高壓，架空女王，干預政事。（《真寵》劇照）

孤獨的女王恨不得閨密Sarah可以無時無刻的陪伴，Sarah性格硬朗有野心，幫助女王處理惱人的政事，漸漸權力重心轉移到Sarah手上，女王是心甘情願以權力來換取Sarah的陪伴，兩人互相利用著，看似只是一場涉及利益的交易，卻牽動著彼此的情感。

任何關係，一且投入了便不能全身而退。縱然明白當中牽涉的只有利益，也只可以病態的希望自己能擁有更多利用價值，以獲得對方更多的關注。

Queen Anne與Lady Sarah其實彼此在競爭，卻又互相深愛（《真寵》劇照）

為了慾望喪失自尊 才驚覺從未改變任何事

權力令人變得貪心，Sarah對權力的慾望膨脹至連女王也感到厭煩時，便是Abigail得勢之時。Abigail的慾望相對地單純，一切只為了能令自己活下去。她出身於貴族家庭，年幼時卻因家道中落而淪為陪睡女生，自小受盡人情冷暖，初入宮時她並未有攀權附貴的想法，但是在Sarah與其他侍女的欺凌下，不得不用盡心機得到女王的寵幸，為此她更夜半走入女王的房間提供特別服務。

縱然Abigail得勢後過著紙醉金迷的生活，但她卻沒有改變什麼。在Abigail與女王互相滿足的過程中，縱使她已爬到高位，獲得權力與財產，但最後卻仍是女王的玩物，那時她才驚覺自己依舊只是僕人，因為太害怕失去而活在牢籠之中。

縱然Abigail已爬到高位，獲得權力與財產，但最後卻仍是女王的玩物（《真寵》劇照）

這世上最難得到的可能是真心相對的愛，就連權傾朝野的女王用盡一切也沒有如願，即使甘願被利用，也無法換取愛。

除了入選奧斯卡「最佳影片」外，《真寵》亦獲提名「最佳服裝設計」，片中風格獨特的角色造型設計也讓人印象深刻，三位女角的宮廷服飾華麗，執政黨與在野黨的男角配上假髮，化上濃妝，浮誇的裝扮以突顯充滿野心的政客形象。

就在奧斯卡頒獎禮前夕，再一次細味戲服的典雅與華麗：