【情人節告白】劉嘉玲、霍思燕美滿婚姻自己爭取　成功秘訣在...

情人節是告白好機會，隨時代不同，女生也能自行爭取愛情，主動向心儀對象送上情話。雖說女追男隔層紗，但告白都是件困難的事，既怕被拒，又怕選擇錯誤，故最終步伐會停滯不前，白白錯過機會。不嘗試豈知成功與否，以下的女星便是活生生的好例子，因為勇字行頭，至讓感情得以結果，並給予準備告白的女生，注射一支大大的強心針。

與其把心事藏起，不如主動坦白，給自己一個機會，讓將來不感後悔。若怕表白失敗，不妨參考以下三位女星的成功個案，當中她們所用的小技巧，便是讓關係更進一步的關鍵：

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霍思燕曾於訪談中，表示兩人剛認識時，是自己主動邀約對方。(VCG)

霍思燕：讓對方知道你需要他

除了陳小春和應采兒，杜江和霍思燕因在《爸爸去哪兒》裡的真情流露，獲得不少觀眾注意。兩人雖是差5年的姊弟戀，不過在節目中，一直表現恩愛，杜江更稱對方為公主，對她呵護備至，亦為其清洗弄髒的鞋子。

杜江的愛妻個性，讓人感到羡慕，不過原來最初兩人的感情，是由霍思燕親手抓住，即使好友曾不看好，她亦無懼高低起伏，最終與杜江互訂終生，並誕下兒子嗯哼。霍思燕曾於訪談中，表示兩人剛認識時，是自己主動邀約對方，她在一班好友面前，特意開口邀請，待好友識相地拒絕後，便能與杜江一起獨處。首次約會難免有點緊張，故霍思燕在約會期間，也帶上自己的愛犬，順道測試對方的個性，約會後，她亦多次借忙碌為由，拜托對方看顧愛犬，讓對方產生保護慾，並順利成章地發展戀情。

+ 9 + 8 + 7

范冰冰在節目上，坦言自己「倒追」李晨。(VCG)

范冰冰：主動邀約出外遊玩

范冰冰早前被捲逃稅風波，男友李晨一直陪伴左右，亦有傳對方為她賣地還罰款，盡顯守護女生的男子氣概。兩人的戀情，范冰冰曾在節目裡提到，指拍攝《武媚娘傳奇》時，因對方不用看劇本，便跟她對戲，令她留下深刻印象，殺青後，她亦主動跟對方交換電話，讚對方是「碰過最好脾氣的男生。」

除交換電話，范冰冰也絕對是位堅強硬朗的女生，在另一節目上，坦言自己「倒追」李晨，當被問到誰定第一次約會地點，兩人更異口同聲舉起「范冰冰」的牌子，其後還補充，所有約會時間和地點都是范冰冰決定，然後才主動邀請對方。

+ 7 + 6 + 5

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劉嘉玲認為，在關係裡，女生應把內外事務打理好，以柔情打動男生。(VCG)

劉嘉玲：柔情攻勢打動對方

劉嘉玲和梁朝偉相愛逾30年，一直是恩愛的典範，因1988年的《花心大丈夫》，而擦出愛火，期間經歷綁架案等事件，最終結束20年愛情長跑，於不丹舉行婚禮。

不過，劉嘉玲曾表示，梁朝偉個性靦腆和冷靜，「他不太會在朋友面前講笑話」，因此她便發動柔情攻勢，在對方感到低落時，趁機打動對方，讓對方接受自己。她的個性亦較主動和獨立，遇見喜歡的東西，便會主動出擊，接受節目訪問時，她透露雖然對方曾求婚，但兩人最終結婚的一次，是自己開口提出，連梁朝偉也嚇一跳，問她「這麼大年紀才做這種事？」對於感情維繫，她亦指，女生在關係裡，應把內外事務打理好，讓男生感到溫暖，這樣對方自然會「鳥倦知返」。