【胡杏兒】宣布懷「豬BB」　拍拖以結婚為前提：他教我做回小孩

胡杏兒（Myolie）昨日宣布再度懷孕，可喜可賀。她與丈夫李乘德（Philip）相愛逾4年，並誕下一子，早前她曾開口表示想生「豬B」，結果得償所願，昨於社交媒體張貼超聲波照片，歡樂地分享道，「豬寶寶終於加入，李氏農場可以開張了！」

胡杏兒（Myolie）昨日宣布再度懷孕，準備誕下「豬BB」。(@myoliemyolie)

胡杏兒去年生日時，全家到馬爾代夫遊玩，由於只拍側面照，讓網民猜測她再度懷孕。她其後接受訪問，雖否認傳聞，但指一切都在計劃中，並在多個場合提到，想多生一個「豬B」。看見Myolie如施幸福，獲得一個美滿家庭，實在可喜可賀，不過這段幸福來得不易，因她曾將自己的青春，付託予黃宗澤，戀情卻在7年後告終，留下了遺憾。有如其名：「幸而」，幸而她於兩年後再遇幸福，被傳與Philip同居，兩人亦在公開戀情的同年共偕連理，舉辦「祝李幸福」為題的婚禮，兩人的相處方式，亦讓人深表羡慕。

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以結婚為前提的開始

胡杏兒曾在訪問提到，兩人的相遇，是在一次好友的生日會，「當我抬頭看見他進來，我便怦然心動，跟他一見鍾情、一拍即合，合拍的程度，我成日覺得，為何這麼遲才遇見他？」雖男方曾被傳出軌，不過杏兒仍選擇信任，或許這是因對方的成熟可靠，讓她感到安心，「他剛開始時，便坦白問我，有否想過結婚生小孩，若然沒想過，我們便不太適合」，以結婚為前提的開始，已為接下來的感情，建立堅固的基石，雖Philip傳聞不斷，但兩人仍牽手度難關，杏兒還表示「我替他心痛，很多東西他都要硬食，但他卻說願意為我，承受這些輿論。」

杏兒認為擇偶條件得看對方與自己是否夾得來。(@myoliemyolie) 擇偶的重點要看... 擇偶首要條件是合眼緣，杏兒亦認為選男友「外表當然緊要」，「不過這些東西不長久，最主要是大家有相似的相處、溝通和價值觀。她與丈夫在各方面都合拍，「我們無所不談，聊到不想睡覺」，不只是朋友，對方亦是她的心靈伴侶，「當我鑽牛角尖時，他會提醒我要感恩，因為我已得到很多，不要只著眼於不開心的事。」

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「他教我做回小孩」

不同情侶有不同的相處方式，杏兒曾公開三段戀情，其中這次的愛情，她認為是最自在，「我的前前任和前任都很棒，他們一個教我做溫柔的女人，一個教我做成熟的女人，但我最喜歡現任，他教我做回小孩。」因為對方的安全感，讓她得到依靠，更甚的是，兩人的相處，有時會像個小孩般，並從中尋找情趣，「他會把我們當天的自拍拼在一起，然後發給我說：『你看我很無聊吧！』」兩人亦喜歡透過訊息傳情，「我跟他經常互發訊息，還要是很長很長的，有時他還會翻看內容。」大部分女生都可做個溫婉嫻熟的伴侶，然而她們最想做的，還是那個被對方寵愛的小女生。