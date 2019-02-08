【第三者】可憐還是可恨？只能活在陰暗角落的還算真愛？

「如果我可以早點遇到他，多好？」每個第三者腦海中大概都會有過這樣的心聲，在錯的時間遇上對的人，即使相愛，也不能言正名順地在一起。即使無名無份，身邊還是有不少女生朋友願意和對方糾纏不清，談一場沒有結果的戀愛。曾經有第三者說過自己不是「小三」，而是對方的「情人」，但她們明知愛得再深，兩人的愛情只能活在沒有陽光的角落。

劉佩玥曾經在劇集《幕後玩家》中飾演第三者，也讓不少觀眾憤恨。（《幕後玩家》劇照）

任憑你怎樣自怨自艾，在世人眼中，當第三者就是犯了以愛為名的罪名，一眾「正宮」都會恨得牙癢癢，用盡方法批判你。再加上電視劇長年累月的熏陶，第三者永遠都是不討喜的角色，即使有十萬個當第三者的苦衷，大部份人也不會接受。其中一套深刻、有關第三者的劇集，一定是台劇《犀利人妻》，飾演正宮的隋棠一番好意地讓遠房表妹暫住家中，卻「引狼入室」，表妹暗地裏與她的丈夫外遇，甚至後來戀情浮面，也沒有一絲愧疚，當時讓不少女生都看得很氣憤。

飾演第三者的朱芯儀曾經說過讓不少人氣憤的金句，點擊看：

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最可憐是...

然而，換個角度看，第三者的確可憐。她們看著別人光明正大地談戀愛，宣佈戀情時會得到朋友的祝福，可以在人來人往的街道上牽手，Instagram、Facebook上可以放滿與另一半的放閃照，而她們經歷了再甜蜜、難忘的時刻也不能與人分享，要忍受不能隨時聯絡對方的不安全感，約會也要避過人潮，節日正日都要讓給正宮。她們仍說無所謂，維繫關係不拘泥於形式憑兩顆真心就足夠了。

無論如何，她們還是相信那個男人對自己的愛深過正宮，因為男人會犧牲與正宮吃飯的時間和你「開房」，但事實上，真是如此嗎？如果對方真的如此愛你，大概不會讓你終日都活在不安之中，只用一句「我會同佢分手」、「我會同佢離婚」搪塞你。他應該先理清自己的關係，給你一段不用偷偷摸摸愛的戀情。他用盡各種藉口拒絕面對，一邊享受著你的包容與溫柔，一邊當著他的好男友/好老公，歸根到底，他最愛的其實是自己。

當第三者要承受的痛苦、委屈其實也不少。（Getty）

最可恨是...

即使受盡世人唾罵，大部份第三者都不會覺得愧疚，身邊當第三者的朋友通常都會說愛情沒有分對錯，甚至會把自己置於受害者的位置，反過來怪責正宮不解溫柔、不愛裝扮自己。即使她們怎樣不承認也好，三個人的關係，只要誰有動過情，都會受傷。即使正宮人格多有問題，也不代表她要忍受另一半的不忠誠，將正宮人格和出軌混為一談，不過是合理化自己行為的藉口。即使那個男人在感情中多麼受挫，被正宮如何辱罵，選擇繼續和正宮在一起是他個人選擇。你不是救世主，沒有義務為他提供「溫柔鄉」。面對「難頂」的另一半，你覺得他的外遇是理所當然，甚至覺得是正確，站在高地批判正宮的不是，為了令自己好過一點，從來沒有理解過，她也是受傷的那個。

三個人的關係，正宮也很痛苦。（《犀利人妻》劇照）

其實當第三者的道理，宛如小時候我們看到隔壁同學的玩具，總是覺得他的比自己好。曾經遇過女生主動跟有另一半的男生說「我不介意當第三者」，其實這種成為第三者的「癮」，真的是因為愛嗎？還是只是因為得不到，就覺得是最好的心態，甚至不過是用來證明自己魅力的手段，把一顆愛著別人的心偷過來，就是人生最大的成就。即使你自以為偷到了他的心，但有沒有想過付出了的代價，回頭想一想，其實當第三者的遊戲也不是那般有趣。

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