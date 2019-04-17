黃心穎昨日成為全城主角，與許志安昨日（16/4）被爆出4月初在車廂中偷情，影片中女方非常主動進取，因而群眾指罵聲不斷。繼許志安昨晚7時召開記者會，黃心穎及馬國明今日分別回應，女方在Instagram道歉並表示「無法面對自己，也不知怎樣去面對家人、馬明...」。馬國明則向記者表示「我只可以話佢好年輕，未來仲有好多路要行，大家畀啲空間佢。」完全維護黃心穎。

黃心穎昨日成為全城主角，與許志安昨日（16/4）被爆出4月初在車廂中偷情，終於4月17日下午在Intsagram發聲明道歉。（Instagram截圖）

黃心穎與許志安昨日（16/4）因車廂偷情事件，成為全城主角。繼許志安昨晚7時召開記者會回應，黃心穎及馬國明亦分別於今日（17/4）回應事件。心穎在Instagram的簡短聲明，表示道歉、願意受罰及無法面對自己、馬國明、家人及朋友，但未有提及許志安及鄭秀文。與此同時，馬國明亦於電視城接受訪問，並大方表示不需要關心他，更表明「除咗安仔太太，冇人可以發言。」，說話非常厚道。

馬國明今日（4月17日）下午亦向記者回應事件，表現非常厚道，亦處處維護黃心穎。（01娛樂／葉志明攝）

【點圖即看馬國明大方回應＝＝＝＞】

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黃心穎曾在Instagram上分享與許志安合作經過，她也是與鄭秀文Sammi的「健身閨密」，爆出她與許志安出軌事件後，她首天「潛水」，翌日才透過Instagram回應。（IG圖片）

任憑你怎樣自怨自艾，在世人眼中，當第三者就是犯了以愛為名的罪名，一眾「正宮」都會恨得牙癢癢，用盡方法批判你。再加上電視劇長年累月的熏陶，第三者永遠都是不討喜的角色，即使有十萬個當第三者的苦衷，大部份人也不會接受。其中一套深刻、有關第三者的劇集，一定是台劇《犀利人妻》，飾演正宮的隋棠一番好意地讓遠房表妹暫住家中，卻「引狼入室」，表妹暗地裏與她的丈夫外遇，甚至後來戀情浮面，也沒有一絲愧疚，當時讓不少女生都看得很氣憤。

劉佩玥曾經在劇集《幕後玩家》中飾演第三者，也讓不少觀眾憤恨。（《幕後玩家》劇照）

最可恨是...

即使受盡世人唾罵，大部份第三者都不會覺得愧疚，身邊當第三者的朋友通常都會說愛情沒有分對錯，甚至會把自己置於受害者的位置，反過來怪責正宮不解溫柔、不愛裝扮自己。即使她們怎樣不承認也好，三個人的關係，只要誰有動過情，都會受傷。即使正宮人格多有問題，也不代表她要忍受另一半的不忠誠，將正宮人格和出軌混為一談，不過是合理化自己行為的藉口。即使那個男人在感情中多麼受挫，被正宮如何辱罵，選擇繼續和正宮在一起是他個人選擇。你不是救世主，沒有義務為他提供「溫柔鄉」。面對「難頂」的另一半，你覺得他的外遇是理所當然，甚至覺得是正確，站在高地批判正宮的不是，為了令自己好過一點，從來沒有理解過，她也是受傷的那個。

《犀利人妻》飾演第三者的朱芯儀曾經說過讓不少人氣憤的金句，點擊看：

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三個人的關係，正宮也很痛苦。（《犀利人妻》劇照）

最可悲是...

其實當第三者的道理，宛如小時候我們看到隔壁同學的玩具，總是覺得別人的比自己好。曾經遇過女生主動跟有另一半的男生說「我不介意當第三者」，其實這種成為第三者的「癮」，真的是因為愛嗎？還是只是因為得不到，就覺得是最好的心態，或最可悲，只想用來證明自己有魅力的手段，把一顆愛著別人的心偷過來，就是人生最大的成就。即使你自以為偷到了他的心，甚或只為追求刺激，但有沒有想過付出的巨大代價，回頭想一想，其實當第三者的遊戲也不是那般有趣。