威廉王子和凱特王妃的家庭一直是外界的焦點，當中凱特優雅時尚的氣質與親民形象完全表現出王室風範。凱特遇上威廉王子並結成夫妻的故事被不少女生視為現代的童話故事，然而二人的相遇與相愛並沒有如童話般驚險與浪漫，反而是透過淡然的相處點滴出深厚的情感。

凱特和威廉同樣就讀聖安德魯大學（St Andrews University）的藝術史系，最初僅僅為同學關係（網上圖片）

同是大學室友 時裝表演任模特兒令威廉王子另眼相看

凱特和威廉於2001年同樣就讀聖安德魯大學（St Andrews University）的藝術史系，最初僅僅為同學關係。王子逃離倫敦，成為一名平凡的大學生，於學校宿舍遇到凱特。那時的凱特如現在一樣，個性溫柔而不張揚。其後在大學的年度慈善時裝表演上，凱特身穿由朋友設計的性感透視洋裝，大膽的打扮令人眼前一亮，連威廉也開始注視這位美麗的女生。

凱特身穿由朋友設計的性感透視洋裝，大膽的打扮令人眼前一亮（Gettyimages）

兩人由朋友開始，與幾個好友在學校附近合租房子，成為更緊密的關係。兩人熱愛運動，擁有同樣的興趣，在日常生活中建立不可分割的伴侶。戀情一直到2004年到瑞士滑雪才真正曝光，經傳媒廣泛報導後大家都開始對凱特的所有感到好奇，一下子成為了全球關心的女主角。

被傳媒嫌棄出身 兩人經歷多次離離合合

傳媒肆意報導關於凱特的出身，儘管她出身於中產家庭，與皇室仍是有一段距離，兩人的戀情承受著壓力。加上兩人當時仍然十分年輕，關係未算穩定，威廉希望擁有更多的私人空間，兩人因而分開。經歷分離，凱特的心並不好過，然而她明白愛不是約束，反而應放手。無論身邊有沒有另一半，也應過得比現在好，真正的愛不會令人失去自己。冷靜過後，兩人關係更勝從前，凱特明白威廉需要的空間與距離，而威廉亦更欣賞凱特溫柔中見剛強的個性。

兩人的情侶關係曝光後，傳媒開始廣泛報導關於凱特的所有（VCG）

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以戴安娜王妃的遺物求婚 凱特成為第一位平民出生的王妃

經歷過這麼多，威廉於2010年於肯亞向凱特求婚，他以母親戴安娜王妃的婚戒，帶著母親的祝福成功讓凱特點頭。兩人在公開場合甚少出現親密的舉動，然而從他們的眼神中卻感受到甜蜜愛意，彼此溫柔尊重，就如愛早已佔據心中，充滿於生命。直至現在，相愛十五年，一家五口幸福依然，甜蜜溫馨。

威廉以黛安娜王妃的遺物求婚，凱特成為第一位平民出生的王妃（Gettyimages）

2018 年凱特與威廉王子誕下了路易王子，接受媒體訪問時，他們笑說，想一路生到 40 歲。從相戀、結成夫妻到現在一家五口的幸福生活，兩人甜蜜依然，就以圖片回顧一下他們的溫馨時光。

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