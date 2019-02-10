【愛情研究】牽手是最佳的止痛藥！彼此靠近能與對方想法同步？

感情最佳的靈丹妙藥，莫過於對方的體貼，以及觸碰時帶來的溫暖。美國科羅拉多州一所大學近日發表研究，發現情侶一方感到痛苦時，只要與對方一起牽手，便能減輕苦楚，情況就如一顆效用顯著的止痛藥。

我們都有心情不悅的時候，但只要對方輕輕觸摸你的頭，溫柔地問候你，你的心情便會迅速恢復。(《舉重妖精金福珠》劇照)

我們都有心情不悅的時候，但只要對方輕輕觸摸你的頭，溫柔地問候你，你的心情便會迅速好轉，嘴上掛著甜絲絲的笑容。專門研究痛楚的心理學家Pavel Goldstein，亦有遇過相類情況，在妻子分娩時，他緊抓著對方的手，發現對方因而減輕不少痛苦，因此便決定根據這個情況進行研究，察看痛感復原的主要因素。

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情侶間間中甚有默契。(《有理的愛情》劇照) 牽手可促進默契 減輕痛楚 情侶間的默契，亦可稱為感通，會雙雙做出一樣動作，大腦的運作也幾乎同步。研究在過去一年，共邀請22對拍拖逾1年的情侶，他們的年齡介乎23至32歲，被安排經歷3種不同環境和情況：一起坐下但不牽手、一起坐下和牽手及分別到不同房間坐下，然後會讓女方手臂受到輕微疼痛。經腦電圖的測量，發現情侶靠近彼此時，腦波便會產生同步，而兩人互相牽手的話，效果便會更加顯著。

經歷痛苦的事，或會擾亂你的思維，研究還顯示，傷痛會影響情侶腦海之間的同步機制，使兩人變得不合拍，但經過接觸後，這個同步便會恢復，讓兩人變回默契，正如兩人牽手一會兒，便會發現心跳和呼吸，都幾乎是在同一時間。也許我們感到傷心或受傷時，最想得到的，便是對方的體貼和照顧，因此只要他向你伸手，以行動表達對你的關懷，你便會感到心頭一暖，痛楚再也感受不到了。

除了減輕痛楚，情侶互相牽手還可帶來以下好處，不妨與對方接觸多點，為兩人的關係添溫：

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