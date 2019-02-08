【情人節】心碎紀錄片：被拒絕得愈強烈愛得就愈深！

劇情片常常告訴我們，就算分手的場面有多難看，當時有多心痛，你也可以在很短時間裡再一次勇敢去愛，而且找到一個比前任更好的人。 然而事實上並不如此。天下間有多少人失戀一次之後就再也不愛了，又有多少人再也找不到一個合適的人。誰說痊癒那麼容易？可是如果世上只推祟愛與勇敢再去愛，那麼只會一直迫大家要「盡快痊癒」。事實上，原來人的大腦有個機制會迫自己瘋狂地愛著一個抗拒自己的人。

《Sleepless in New York》劇照

瑞士導演Christian Frei追蹤了三位被狠撇的人，拍下紀錄片《Sleepless in New York》，試圖從他們的生活及大腦變化，探討何謂愛，並真實地呈現出被深愛的人拒絕之後，人會變成何種狀態。

自古以來「愛是甚麼」這個問題就一直纏繞在人的心頭上。縱然不少人現在會貶抑愛，認為不過是女性傷春悲秋的事，然而就連莎士比亞在生前也一直探討愛的本質，而事實上人類與其他生物之所以不同，是因為大腦的結構更為精密，就算活到現在，依然有許多未能解釋的行為，例如為何一個人會如此愛對方。

《Sleepless in New York》劇照

人類學家Helen Fisher透過研究發現：當你還瘋狂地愛著他、瘋狂地渴望想要他，腦海就會停止不了地想起他。然而你卻被他拒絕，就算你在腦海裡想出一千個他不愛你的理由，想要說服自己，然而大腦還是會叫你繼續愛他，甚至比之前更愛他。

簡言之，愈是被拒絕，就會對對方產生愈加強烈的愛意。原來這是人的大腦正在產生效果，它叫你更加堅定的去愛。大腦會讓你記得獲得甚麼、失去甚麼。

Love is one of the most powerful brain systems ever created.

《Sleepless in New York》劇照

其中一個女受訪者被拍拖三年的男朋友甩了。她從電影一開始就流著淚說：「第一夜我在朋友家中喝醉了，然後睡在她的沙化。我不知道可以怎樣做，我不知道他現在怎樣，我完全沒有他的消息。 」

《Sleepless in New York》劇照

就算多日後，她的話題依然離不開前男友。與朋友一起購物，也是在回憶前男友當初如果讚揚她的身材。朋友漸漸開始感到煩躁了，於是在第八天，她叫自己放手，move on。可是話鋒一轉，她仍在問：「為甚麼？為甚麼要選她？為甚麼她比我好？回家吧，請你回家吧。」

失戀後她每夜都會失眠，一個人坐在鴉雀無聲的房間裡流淚。她說：「只要我閉起雙眼，我就會憶起他的氣味，就好像是毒品一樣讓我上癮，我好想戒掉這個癮頭。」

《Sleepless in New York》劇照

悲傷到後來變成憤怒。

「我需要建構一個新的人生，雖然我不知道這代表甚麼意思。」

事實上誰失戀時不是這種狀態？每天呼天搶地，並且以為自己真的會就此死掉。人類學家Helen Fisher沒有迫大家要盡快痊癒，反而說：「Heartbreak is one of the strongest emotions we know.」

電影最後也沒有講出如何才能治療悲傷，也沒有一派樂天地說時間會治好心痛。或許對於不同的人而言，最好的解藥是甚麼不一樣吧，又或許一輩子都會懷著這個心痛吧，就算如此，也沒有人可以說這就是一個錯。

紐約夜未眠 | 導演：基斯頓費雷 2014年瑞士真實影展參展作品 2014年加拿大Hot Docs國際紀錄片電影節參展作品 瑞士 | 2013 | 91分鐘| 英語對白，不設字幕 | DCP | 彩色 上映場次：14/2（四）7 :30pm* 地點：香港藝術中心

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