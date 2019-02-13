【插畫】胖才可愛！ 愛上肉肉女的福利：只要食物就能哄回她

在對美的定義上，已經可以看出男女生的思想大不同。女生往往追求model般的身形，高挑、帶點骨感就是最完美的身材，總之一字記之曰：瘦；然而，聽過身邊大部份男生的意見，他們對骨感身材完全沒有感覺，反而更喜歡有點「肉地」，包包臉的可愛女生。

再看看過往被男生公認為女神的全都是帶點嬰兒肥，台灣代表有《那些年，我們一起追的女孩》中的沈佳宜，日本國民女神新垣結衣，全都不是典型的纖瘦身形，但卻也很受男生歡迎。大概是包包臉的女生本身就予人一種鄰家女孩，容易親近的感覺，更加符合男生心目中對「女朋友」的想像。

包包臉對男生而言也很吸引。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

而台灣插畫家肉肉透過畫筆分享與男友的相愛點滴，畫中的胖貓咪肉肉就是自己，而青蛙呱呱就是代表男友，以「胖才可愛」為主題，描繪兩人的甜蜜生活。透過青蛙和貓的愛情故事，中肯地說出了和肉肉女交往的福利。一幅幅超寫實的生活插畫，看起來不像看放閃照般肉麻，反倒有種甜蜜窩心的感覺。

當別的女生都渴求著另一半的貴重禮物，用錢堆砌出來的浪漫，你只要請肉肉女生吃一頓大餐就已經令她很開心。當她生氣時，買她最喜歡吃的食物，她自然就會氣消。

（IG@lazynfatty）

而在寒冷的冬天時，可以依偎在一起也是一種甜蜜。當你抱著肉肉女友入睡，就會有一種突如其來的幸福感，她甚至可以暫時充當你的棉被，為你帶來溫暖。

（IG@lazynfatty）

+ 13 + 12 + 11

她的插畫不是要每個女生都變成肉肉女，只是提醒我們其實愛情的本質就是如此簡單，只是物質世界把一切都變得複雜，與其整天羨慕別人的男女朋友，倒不如細心發掘他的優點，一定可以發現專屬於你們二人的簡單幸福。

【插畫圖片獲lazynfatty授權轉載】

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