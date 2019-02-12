【陳意涵】宣布誕子名字藏愛意　曾拍拖40次：要有被拋棄的勇氣　

台灣女星陳意涵昨午宣布誕下麟兒，取名「小初」，並於社交網站，分享兒子的腳掌照片，「拼圖拼完，你也初來了。」初為人母，陳意涵笑容幸福洋溢，據當地報道指，其兒子名字的由來，包含她與丈夫許富翔相識的回憶，「初」，意旨兩人相愛於初次合作執導的電視劇。

陳意涵於社交網站，分享兒子的腳掌照片。(陳意涵Facebook)

人生也許都會遇上幾個好或壞男人，然而最終留住你的，便是時機最配合得當的那位，陳意涵與許富翔因緣相遇，交往一年後，便於去年七夕註冊結婚，同時宣佈懷孕。愛情需要一點衝動，但絕不盲目，她選擇對方，並不因一擦而過的念頭，相信定經深思熟慮，而且對方為人細心，曾被拍到於街頭替她綁鞋帶，連當事人也大讚老公可靠，會把所有事情辦妥，是位讓她感到安心的人。

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陳意涵懷孕時出席不同活動，舉止狀態完全零孕味：

+ 4 + 3 + 2

陳意涵是位聖情中人，敢愛敢恨，曾謂自己「太愛戀愛了，怕沒有戀愛，會隨便抓一個人來愛」，現年36歲的她，早年接受訪問時，便坦言拍拖經驗逾40次。經營多段感情失敗，被愛情背叛多次，陳意涵不曾對此感到後悔，縱然傷心，但同時她相信這是一節愛情成長課，好讓她能擁有更多的體會，以獲取今日的幸福。

「女生在感情上，一定要有被愛和被拋棄的勇氣。」

情路上受傷，活於陰霾裡，易變得不信任愛情，陳意涵曾戀劇組髮型師，但對方卻在她到內地工作時「出軌」，弄清事情始末後，她才發現，自己原來才是那位第三者。面對一輪背叛和不誠實，她哭了三天三夜，不過很快便接受現實，還要感激對方，「你總得經歷一下各種感覺。」

能鼓起勇氣面對所有逆境，因她認為「千萬不能把愛情當成全部的唯一」，而且「感情上一定要先愛自己，再去愛別人」，這樣的話，即使被他人拋棄，也不會失去被愛的權利，愛自己的人仍在，那並沒有甚麼值得可怕。

「或許你是一個圓，需要的是一陣可以吹動你的風。」(陳意涵Facebook) 「如果你也曾經試圖找尋那失落的一角，請相信，或許你是一個圓，需要的不是填補缺的那個角，而是一陣可以吹動你的風。」 缺甚麼要甚麼，是正常不過的事，故當你認為自己缺少甚麼時，一直拼命尋找和填補，最終或會得不出結果，卻沒發現，自己把重點放錯方向，原來最需要的，並不是任何補足，而且一個推動你向前和成長的人。陳意涵曾經歷的戀情，有好有壞，好的關係未能結果，也許便是仍未遇見一個讓你拋開稚氣，想法變得更成熟和長遠的戀人。自她遇上許富翔，雖然個性依然不變，然而開始會想到組織家庭，願意嫁給對方，便是最好證明。

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「每一個女人很像水，你裝在甚麼容器裡就會變成甚麼樣子。」

愛情相處要互相遷就，與對方配合出一個大家都感舒適的模式，陳意涵曾接受訪問時，便形容「每個女人都像水，你裝在甚麼容器裡，就會變成甚麼樣子，若遇到一個大叔，自然便會變成一個小女人，很享受被照顧的感覺，那也是很好的；若遇不成熟的男人，照顧他時，你自己也會覺得很幸福的話，這也是很好的。」她認為，遷就的首決條件，便是先從自己出發，不會因轉變而感委屈，不然自己便會漸漸承受不到，會把愛轉為痛苦，是件不值得的事。

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