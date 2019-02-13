一個動人的告白，一段戀情的開始，總是纏綿。然而，熱戀期過後，才是感情真正的考驗，如何與戀人保持心動的感覺？ 《紐約時報》專欄作家Mandy Len Catron曾引用心理學家Arthur Aron的研究，發現情侶對望4分鐘，可重燃愛火，重拾最簡單、親密的感覺。受此啟發，01女生編輯部邀請了兩對相愛多年的明星情侶進行4分鐘對望實驗，再讓他們對問對答說出心底話。

4分鐘對望期間，陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）都在說說笑，逗逗對方開心。（鄭子峰攝）

倘若情侶婚後變得理所當然，連認真望及對方也成為一種奢侈，哪又怎能認真如初？

4分鐘對望的時間可以是沈默，可以是尷尬，也可以是感動，結婚一年多的陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）卻是在一片歡笑聲渡過這4分鐘，二人像是閒話家常般，彷彿沒有一刻能安靜下來。

研究說此實驗能令情侶重拾相愛如初的感覺，二人卻沒有特別的激動，「因為我們從沒有失去過熱戀期。」陳柏宇說。而確實，憑他們當刻的眼神、自然搭實對方雙手的肢體動作，已證明雙方平日存在一定程度的交流，以至談及內心想法，旁人也能感受到倆人愛情的熱度。

+ 5 + 4 + 3

4分鐘很短，還是很短。 陳柏宇（Jason）

雖然平日有對望傾偈的習慣，但當設下時間限制，再長的時間仍是不足夠，加上最近「第三者」女兒Abigail的加入，自然令部份關注度轉移到Abigail的身上。當Jason問到Leanne對上一次有如此長時間注視他是甚麼時候，她卻笑說：「不記得了，自從生了女兒後都注視着她。」轉過頭來，她才回想起：「上一次我們吵架的時候，哈哈哈，你不斷要求我看着你說話，還說我的樣子很囂張。」

由兩個人變成三人行，對於陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）而言，從不突然，相反更是計劃中的事。（鄭子峰攝）

內心是無限大，還是受位置而局限？

許多人於小朋友出生後，都會忽略了對方的感受，甚至會把對方在心中的地位摘下來，把第一名的位置換上小朋友，然而Jason卻道：「一定會有少許變化的，因為你現在是BB的媽媽，但是變化並不是將我本身對你存在好的感覺變走，而且位置其實是無可取代，你說的是Fit兩個人，又不是要Fit八個人。」「現在只是多了一個，但並不會取代到的，是不能取代的。」

他更強調自己的野心從來也不是放在工作上，而是放在家庭上，翻看二人的社交平台的確如此，總是記載着很多他們的合照和Abigail的照片，也能從中感覺到他們濃厚的愛意，亦因這份愛，從未因Abigail的存在而吃醋，反而感到無窮快樂。

訪問的過程中，陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）亦提及二人均是沒野心的人，而且性格更大為相似。（鄭子峰攝）

及時的愛情告白

不過女性總容易受荷爾蒙的影響，尤其是那時剛誕下女兒，Leanne因工作問題而感到失落，卻因Jason一個告白而頓時將煩惱給忘掉：「那次我覺得好Sweet，有少許傷感與眼泛淚光。那時做嘢不開心，而你傳了個訊息跟我說很愛我，好愛這個家。」雖然那不是語重心長的告白，但一個微小而又及時的舉動，在她脆弱時表達愛意，卻令Leanne倍感窩心。而相反，Jason卻指自己不會記住每一件事件，只因他認爲：

重要的是，將每日相處時的小事累積起來，如果只記住大事情，我們便不會懂得欣賞微小的事情，但小事才值得欣賞。 陳柏宇（Jason）

符曉薇（Leanne）考陳柏宇（Jason）還記得他們拍拖有多久？Jason回答7年﹗Jeanne卻說：「有沒搞錯呀要數？7年？」；Jason：「即是要回答7年零幾個月呀？」（鄭子峰攝）

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說到記事情，女生總是特別在意拍拖週年等重要日子，希望對方能準確的說出何時、何月、何日以及當中的過程，而男生偏偏是走健忘，不太在意的路線。談及二人的拍拖週年時，Jason雖然也能一語中的說出二人已相愛7個年頭，惟Leanne強調是7年半的時間，語氣更似是在叮嚀Jason需好好記住一樣。

另外，對於告白的時刻， Leanne記得的是自己到對方家中探望Jason時，他說：「你現在單身，能否做我的女朋友？」；然而Jason卻反指自己並沒問到如此直接。雖然有着兩個截然不同的版本，但他們憶述那時的經過總是甜笑回應的。

陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）即場爭拗了約5分鐘的時間。（鄭子峰攝）

原來要說出口 對方才會理解

相戀多年的情侶，會將自己形容成與伴侶一起捱世界，Jason和Leanne卻沒這個想法，表示從沒辛苦的過程。縱然相處是快樂，但始終是兩個獨立個體，當然在看待事物時會有不同的觀感。就Jason是否曾經連續5年忘記Leanne生日這問題，雙方各執一詞地爭拗了約5分鐘的時間，一方稱自己沒有忘記，另一方則肯定有發生過這樣的事情，二人更激動得拿起桌上的原子筆揮動起來，像格劍比武一樣。

我跟你拍拖頭5年，你也忘記我的生日（10月 27日），第5年我受不了，所以我才生氣。 符曉薇（Leanne）

Jason續解釋：「我不是忘記了你的生日，而是你記得的定義與我的定義不相同。」「你25日晚上問我明天晚上（26/10）有甚麼事做，我回答你放工後可能會去健身，但你已聯想到快將是27日，怎麼也不陪伴你的心態。」此時，Leanne才說出自己的心意：「我都想有一年生日你跟我說：『BB，過兩天你生日我們去吃飯好嗎？』我也想有這樣的安排。」那刻的Jason才明白對方，更道：「那麼我去訂餐廳吧。」原來，有些話還是要說出口，對方才會接收到正確的訊息。

陳柏宇（Jason）：「我永遠都會做相應的事去維持感情，例如讓步，讓步是其中一項最主要的事。」（鄭子峰攝）

觀感不同造就情侶間出現吵架，他們倆亦不例外，拍拖時期因無聊小事而爭吵，現在卻大多爲了Abigail而發生爭執，就如最近一次竟是爲了女兒洗澡後應先抹上身還是下身的問題。

不過與其用上「吵架」兩字來形容，還不如用上「討論」來形容他們的相處。憶起過往的討論過程，Leanne總是認為大家性格太相似，Jason很難會聽到別人說話，亦令她不能作出反駁，那麼這時候她就會作讓步的一方，正如在訪問期間，他們爭拗「忘記生日」問題時，Leanne也是以「算了吧。」來結束整個討論。

陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）的相處模式就是在吵鬧中渡過。（鄭子峰攝）

吵架，多有道理都好，那都只是個人意見與忽略對方的睇法及感受；而分開的話，一定是可惜的。 陳柏宇（Jason）

本以為Jason會在討論過程中一直堅持己見，但遇上Leanne真的生氣時，他卻會放下自尊心作出讓步：「每次吵架你都不理智，說話是難聽得難以回頭，不過就算我多生氣，我也會先去做讓步那一方。這個是我自己心入面的付出，因為我知道對方不會讓步。」而最傷心、難聽的事，則是Leanne曾經想提出分手。不過訪問那天，Jason問及Leanne：「如果在一次大爭吵中，我們分手了，你會覺得可惜嗎？」Leanne用不着考慮便搶答：「會！」

陳柏宇（Jason）與符曉薇（Leanne）在未成為情侶前從未想過要結婚，但結果他們都遇到適合自己的對方。（鄭子峰攝）

縱然討論有機會使對方生氣，有機會口出惡言，但討論的終點就是為了更了解大家，話說開了才不會造成誤會，故Jason認為有些事情不作出討論比起討論還要來得可悲。

信任、坦白 也可是告白的一種

也許時常討論亦是敢於在對方面前做自己的一種，因為信任與坦白，令當初各自也沒有想過要結婚的Jason和Leanne走在一起。結婚前，Jason因信任而選擇閉上雙眼要求Leanne牽着他的手帶他走路，感受失明、再也看不見對方的感覺，這幕的感覺讓他記憶猶新：「我哭了，那個信任是要很大的。我只知道有（信任），但那刻我才知道我對你的信任是如此大。」當時哭的原因並不是因為想像自己失明，而是認為在失明的以後再也看不見對方，更笑說：「現在我想起都有一點想哭。」

告白並不需時時刻刻的說「我愛你」，而是將無論好的、壞的內心感受告之對方。（鄭子峰攝）

而Leanne對Jason的信任度亦已去到無所不談的地步，當問及她有否在懷孕期間因情緒波動哭過而Jason是不知道的一題時，她便道：「我要留在家中不能外出，有一晚我十分生氣，氣你經常丟下我一個人吃飯。」但一說畢，Jason便表示已知情，因為隔天Leanne已忍不住口跟他說了，二人更指出沒有任何對方不知情的事情。

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明知Day One已是這樣，又何需對方改變？

儘管在訪問過程中，Jason說笑指出對方十分小器；Leanne又多次形容Jason為人霸道、經常說道理讓她感到很煩，煩得像一個老伯伯一樣，但無論如何，那個適合自己的人仍是對方。

Leanne解釋道：「因爲喜歡這個人，我不需要改變他說話多這點，而這個是他的性格，Day One跟他一起，他便是這樣了。要做的是要想方法跟他磨合與生活。」Jason續補充：「其實感情需要下苦功去維繫，千萬不要幻想遇到一個Mr. Right、一個完美的男人。」「性格隨時可以變，因話題和周邊發生的事而變，我要學懂的是如何在變化當中，都能繼續相處得到。」

訪問過程中，著他們寫下心中想提問對方的問題，陳柏宇（Jason）卻認為不需刻意去想，結果他憑感覺發問了符曉薇（Leanne）多條問題。（鄭子峰攝）

或許是因爲愛，或許是單純的希望對方能快樂，成為他們肯堅守包容對方的原因。愛情從來也不是一場賭博，沒有一個穩勝的方程式，亦不需要時時刻刻將「我愛你」掛在口邊，日常的微小事情與坦白，將心中想法告之對方，已是告白的一種。

愛情可以是相敬如賓，可以是默默忍受，而Jason和Leanne則選擇了吵吵鬧鬧，坦率做自己的相處模式，繼續朝着相守一輩子，認真如初的方向走下去。

Jason與Leanne經常在網上發佈甜蜜的生活照：

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採訪：程佩敏 製作人：梁秀雅、潘諾兒 攝影：鄭子峰 拍攝：非雲、葉家豪、黎工 剪接：非雲 設計：吳志和 協力：朱加曦

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