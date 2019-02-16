盧鎮業懶理世俗　只尋共同步伐伴侶　女生識煲湯加分？我煲都得！

01女生的《愛情告白》系列，邀請了盧鎮業（小野）成為其中一位嘉賓，在情人節為讀者讀出告白信。心思縝密細膩的他，甚至被讀者的告白信牽動情緒，紅了眼眶。關於別人的愛情已肉緊至此，自己的事又會如何處之？ 我們生來孤單，仍然努力地與另一個人找尋共同的步伐，無論有沒有走到最後，彼此都已成為更好的人。盧鎮業（小野）在關係中記下的是不糾結於自身的獨一無二，而是著眼於與伴侶的感通與契合。

盧鎮業：「非常欣賞王傑，即使被過往的女友嫌棄也堅持以王傑腔調演繹不同的歌。」（龔嘉盛攝）

有些問題，一直盤在女生的腦海中。與其自我定形、無法求證，不如問問男生心底想什麼。先旨聲明，答案你未必中聽，但的確是男生心底話。關於戀愛，100個人就有100種想法，或許不盡相同，但男女相處，卻一定有值得借鏡之處。



Ｑ：記者 Ａ：盧鎮業(小野)



Q：見面的第一眼沒太大感覺，是否代表發展空間有限？

A：有這樣的可能，但也非必然。可能只代表短時間未能與這女生對上，但也有機會是幾年後再次相遇然後有種「就是她了」的感覺。

【快問快答】愈簡短直接的答案，或愈能看到男生最真實一面（點圖看答案＝＝＞）

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Q：即使感情淡了，男生也不會主動提分手？

A：我想與性別應該沒太大關係，其實雙方都不願意成為先開口的那個。比起選擇結束關係，若你認為對方是重要的存在，你會想先努力一下，嘗試挽救了無生氣的感情。而情況是當一對情侶相處久了，分開的原因很大可能不是因為不再喜歡，因為你很難去定奪當中的情感。在我認識的朋友中，很多時候分手的原因不是因為不愛，而是無法再走下去。

「曾在大學時送上收藏了戒指的生日蛋糕，現在回想未免太誇張了呢。」盧鎮業說。（龔嘉盛攝）

Q：分手後會刪除有關前度的所有，如IG上的舊照片？

A：要真正完結一段關係並非易事，曾經發生的都會組成生命的軌跡。當你認為那是重要的碎片，也沒有刻意刪除的必要性。若現在的伴侶與你關係非常緊密的話，那些回憶也僅僅是舊事而已。

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Q：關於愛情，女生與男生面對最大的矛盾是？

A：最大的矛盾是來自一方想講道理而另一方則認為道理是沒有意思。要明白道理是有其存在的必要，我們先從邏輯開始理解世界，情感也是包含著邏輯的。假若摒棄道理，便沒法處理感情中最核心的問題。不過我也在學習，學習在講道理前先平復對方的情緒。

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Q：最理想的關係是？

A：兩個人的相處其實是在尋找共同的節奏，在關係中不再拘泥於「我」和「你」，而是成為了「我們」，「我們」才算是獨立的個體，共同去探索屬於我們的方向。旅途中或會存在步伐上的差異，若對方走得較快，我會努力去追趕；要是自己走快了，我會放慢腳步等待，到她走到了身邊時一把牽著她的手繼續走下去，兩個人的同步是關係中最重要的。

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Q：以往的感情有令你有所成長嗎？

A：我認為每個人的形狀都會因為遇上不同的伴侶而隨之變化，在相處的過程中，彼此在不知不覺間注入了對方的獨特性。小至家居裝潢，大至對社會對生命的理解，都是從共同的節奏中學習並加以實踐。

這些年我確實感受到伴侶的重要性，嘗試學習如何好好珍重對方，當中牽涉的不是佔有、從屬的關係，而是在強烈的情感羈絆中並行。

為讀者讀出告白信，盧鎮業為他們曾經錯失的愛情傷感。（龔嘉盛攝）

聽說盧鎮業因飾演《幸福的旁邊》表弟何彥君一角俘虜了不少女生的心，然而他於訪問當天予人的印象與表弟什為不同。比起溫柔樂天的表弟，盧鎮業更顯得紮實、細膩，感性卻重視邏輯，相似的地方大概是二人同樣擁有豐富的情感。

提起大學時曾為女朋友編織手襪，把戒指收藏於蛋糕中的驚喜，那一副不堪回首的表情完全投入了青澀的回憶中；為讀者讀出告白信，一字一句觸動心靈，感覺又陷入了回憶中的故事，靈魂游走到記憶深處與舊人再遇。

盧鎮業早前為01女生讀者讀出告白信，拍攝時非常認真傳遞感情，你又感受到嗎？＝＝>

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