【朱慧敏】斥彭懷安謊話連篇、玩失蹤？3個跡象辨清壞男人

愛情路上，總會遇上幾個渣男，視愛情如遊戲，仍未學懂珍惜，朱慧敏日前與彭懷安（Eddie）斬斷7年情，透露對方經常「潛水」，拔去家中電話線，亦會封鎖其聯絡，連生日也會銷聲匿跡，讓她不禁死心嘆息，「他對身邊所有朋友都善良，但惟獨對我不善良。」

兩人曾談婚論嫁，豈料因男方出軌，而令婚事告吹。(@eo2eddie)

兩人曾談婚論嫁，豈料因男方出軌，而令婚事告吹，往後的戀情，亦長期浮沉，未見起色，直至Eddie早前接受訪問時，表示兩人緣盡，至正式完結。朱慧敏回應對方解釋，大斥「謊話連篇」，「整件事他都是主導，結婚是他提出，但突然取消，並不因他與其他女生約會，我一直都相信他，而是在籌備過程中，他又再次失蹤。」機會不是每次都有，她這次終決定忘記舊時，「本年定要徹底忘記他，我過去相信他的說話太多。」

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朱慧敏與Eddie的相處，一個願打一個願捱，讓不少人都替女方感不值，認為她這次分手的決定正確。不過，渣男的特徵，難憑外表判斷，特別是在情人節的濃濃氣氛下，更易誤墮情網，戀上一個錯的人，因此每段戀情的開始，都應先作觀察，判斷其個性和決心，若對方做出以下這3個行為，便要小心反思他對戀情到底有多認真，這時便不要繼續沉醉於粉紅色泡泡中，還是盡早避之則吉吧！

壞男人特徵一：相處時常分心

每次對話，對方都心不在焉，回答似敷衍，甚至面露煩厭，讓你感到被冷待。一個全心愛你的人，會把他的時間分享給你，即便忙碌，也會抽些少時間，換來與對方獨處，讓自己更能瞭解對方，若然逃避，經常玩失蹤，不接電話，令對方感到徬徨和沒安全感的話，可想而知，他有多重視這段感情。

朱慧敏曾表示，Eddie常失去聯絡，「短則三日，長則半年，過往記者問我跟他的感情狀況，我都回答不在一起，因他那時實已失蹤」，而在去年的生日，對方再次不見蹤影，她只好與好友慶祝，心裡的孤寂盡在不言中，或因如此，她感受不到對方的重視，毅然選擇放手離開。

他們都會認為即便出軌，只要稍撒驕哄哄對方，也會得到原諒。(《不要忘記我》劇照) 壞男人特徵二：利用女生心軟 外表看來開朗自信，私下卻展示軟弱，讓充滿母性的對方心軟，原諒自己的過錯，這都是不少壞男人的藉口，他們都會認為，即便出軌被發現，只要稍稍放下自尊，撒嬌哄哄對方，也會得到原諒，因此很快便會故態復萌，像在挑戰對方的底線。朱慧敏與Eddie的相處，便是採取這種態度，每次Eddie失蹤後回歸，都會主動找回對方，讓對方心軟原諒，但由於沒得到教訓，同樣的事情只會不斷循環發生，甚至最後到了一發不收拾的狀態，關係的裂痕再也無法修補。

壞男人特徵三：信口開河

女生愛甜言蜜語，更愛會付諸實行的男生，因任對方的承諾天花亂墜，也只是一時的甜蜜，而不輕言答應，會深思熟慮、盡力實行的人，才是個踏實的永久保證。朱慧敏相信Eddie，因對方曾探望其繼父，亦曾到其亡母墓前拜訪，並承諾會好好照顧她，不過據聞這都是「空頭支票」，仍未完全實現。一時衝口而出的念頭，或會讓你感動，但若過後隻字不提，不認真看待承諾，沒有真正承諾的感情裡，若堅信對方仍存愛情，最終其實也是苦了自己。

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辛苦建來的信任，輕易被花言巧語粉碎，是多麼不值得的事，然而有些便愛鋌而走險，享受各種刺激事情，日本網民早前便於twitter，發起「年度渣男行為」的關鍵字，得到不少網民參與，紛紛大爆對方的無理說話，點擊下圖閱讀，其中一些更是非常過份：

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