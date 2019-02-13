【情人節特備節目】正所謂情深說話未曾講，世界與你又何干？無論你係單戀、暗戀、熱戀、失戀，何不趁情人節向對方表達最真摯的愛意。01女生在今年情人節，邀請了陳柏宇、盧鎮業（小野）、俄仔Ansheles，讀出年初收集回來的讀者告白信，並精選其中38封讓愛穿透螢幕，送到你的心中。 愛可能冇限期，但告白有；寫給你的那封，對方的愛意你又收到了沒有？ 攝影：龔嘉盛、朱潤富、鄭子峰

陳柏宇、盧鎮業、俄仔Ansheles，聲音演繹01女生讀者們的告白信，幫你將愛意傳遞。

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情信，應該是屬於那個連msn和ICQ也沒有的年代。

想當年跟閨密的悄悄話，全都寫在信中，自然也少不了向他表白的那封。在Lunch時放入他櫃桶、或是在《Yes》投稿，寫情信的人，多少有點小心機：即使說什麼「你不愛我也想你知道...」、「雖然你眼中已另有他人...」，心中也總存期盼。

有些事、有些字、有些溫度，就是無法全然由whatsapp代勞，我們知道。因此01女生今年情人節準備了特備節目《情深說話．情信講》，特意邀請了陳柏宇、盧鎮業、俄仔Ansheles，為過去一個月收集的讀者告白信，以愛意及聲音導航，將你和妳的愛，隔螢幕傳到他和她的心中。今年情人節，無論你有沒有誰的擁抱，同樣有權這天配給得到。要是你跟筆者一樣未能參與的話，都希望可以能獲得這份愛意，暖暖你心。

（最重要當然還是這句祝福：願你喜歡的人，期後的節日會趕到！）

【點圖即看告白信全文】精選38封情信，總有一封寫緊你？＝＝＞

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俄仔Ansheles：「每一次寫情信都冇人覆我！」

俄仔Ansheles：「應該是很無聊的，好似我好鍾意同你一齊食早餐，因為你會畀唔食的東西我。」

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《01女生．情人節特備節目》「愛情告白」文章：



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【點圖即看告白信全文（續）】情信內容不一樣，但沒有一份愛意不值一提＝＝＞

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拆開信的一刻，永遠是最緊張的。盧鎮業（小野）笑指，從未收過情信！

盧鎮業（小野）到底讀到哪封讀者告白信，擺出一個如此可惜的表情？

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嘉賓：陳柏宇 盧鎮業 Artem Ansheles

策劃：林芷欣 周凱欣 李星慧 許芷婷

拍攝：詹郭敏、黃卓敏

剪輯：黃卓敏

後期製作：吳志和

製作人：潘諾兒

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。