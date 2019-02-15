【幸福定格】八對夫妻訴說各自的心底話　論盡婚姻與幸福的關係

「認識的你／已經不同／明天怎麼了／我們怎麼了／現在看照後鏡的我／在淚光裡動也不動／如果愛可以攝影／底片是多少厘米／每一格都是記憶」——《幸福定格》 與流行歌同名的紀錄片《幸福定格》由台灣導演沈可尚歷時7年完成。他找上了8對夫婦，試圖從他們的關係中探索愛情、婚姻與家庭的交錯關係。

尤記得其中一位妻子對丈夫唬了一句：「結婚不好玩！」

《幸福定格》劇照

+ 7 + 6 + 5

婚禮就像是愛情中的一個高潮，一切都準備就緒，凡事都完美無缺，在眾人的祝福下情侶成為天下間就幸福的兩個人。然而幸福不一定可以定格，生活也是，不能停止只能一直往前走。

整部電影以八對夫妻的對話拼湊而成。觀眾看到八對不同年齡、背景的夫妻，在婚禮結束之後，由男女朋友變成一同生活的夫妻。因為生活的重複與繁瑣，讓本來無所不聊的情人變成只聊「誰去買菜」、「誰應該多負起照顧父母的責任」、「為什麼用完廁所沒有放下廁板」等繁瑣小事的「合作夥伴」。那些肉麻的話消失了，夫妻之間對彼此的感受就是「很煩喔」、「你為什麼不可以XXXXX」、「你為什麼要否定我做的所有？」就連「去夜市你永遠都走超快」也成為了不耐煩的原因。

走上紅毯的另一端只需3分鐘，一個婚禮最多也不過數小時，但婚姻（如果不離婚）卻是一輩子的修煉。最後大家能修煉成甚麼樣子，就是自己的造化了。

這樣說好像很不負責任，可是電影裡八對夫妻正正體現了這句話。

《幸福定格》劇照

其中一對讓不少觀眾印象深刻的夫婦，丈夫淡然地說因為又要上班又要照顧小孩所以睡不好，所以有時候會在睡前小酌一杯幫助入睡，妻子聽後卻覺得這些都是責怪她的話，甚至激動至流淚。

在她的角度而言，她已經盡力去照顧小孩，也盡量不讓小孩影響丈夫的睡眠，所以丈夫也就不應該就說甚麼了。她認為丈夫說睡不好、要找傭人等，都是在抹煞她付出的努力。

這對夫婦只佔電影短短數分鐘，可是二人當中的沉默與隔閡，卻讓遠在銀幕外的觀眾不寒而慄。更有觀眾在完場後說：「感覺他們不怎麼愛對方」。當然因為電影的呈現方式，讓我們不知道他們二人之間的故事，也不知道二人日常之間的相處，卻足以讓人思考：「他們的幸福去了哪了？為什麼會變成這樣了？」

《幸福定格》劇照

雖然有冷漠至近乎破裂的夫妻，但也有把愛真正活出來的夫妻。

一對學者夫婦結婚幾十年了。導演在電影一開始就問為甚麼會在眾多人中選擇嫁給對方，那個女子說因為當時其他的男子在她眼中都索然無味，他是唯一一個可以跟她聊許多不同話題且不會讓她覺得悶的人，她覺得他可以成為她的靈魂伴侶。

結婚後他們當然就如所有夫妻一樣必須經歷許多實實在在的小事。那女子憶起當時小孩還小，忙於照顧小孩之餘，還要照顧因病住院的父母，讓他們兩人都疲於奔命。

《幸福定格》劇照

有天，向來斯文的丈夫因為不堪壓力，在她面前怒摔椅子。可能在許多人眼裡，他是在發脾氣，或者會覺得這是一個不體貼的表現，可是她當下立即消化了這個行為，並解讀為「只為是相信她、依賴她，所以才可以在她面前呈現最真實的一面」。

在那個當下，或者是回憶的一剎那，她都沒有爆發怒火，反而嘗試理解，這份溫柔也就成就了他們之間的幸福。

《幸福定格》劇照

八對夫妻的日常對話，八種看似差不多但又有不同的矛盾。

電影最後在零散的畫面上配上一句獨白：「讓我知道在我有任何困難的時候，你也會陪伴在我身旁，這樣就是愛了」。觀眾無從得知是由哪個受訪者說出，電影也沒有多加補充，為觀眾留下了許多思考的空間。大概每個人對愛與幸福的定義都有所不同吧，可是大家看完這八對夫妻的對話，必然都會為重新思考婚姻與幸福之間的關係。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【Jennifer Lawrence訂婚】默默靜候 終找到能陪她牽手過日常的人

【情人節】愛情長跑12年 26歲年輕夫妻：維繫關係的秘訣在於…

【情人節】心碎紀錄片：被拒絕得愈強烈愛得就愈深！