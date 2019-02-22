澳洲知名婚禮場地背後浪漫故事：為氹老婆買城堡、種400萬朵玫瑰

3萬朵玫瑰花、400萬個花苞一齊綻放，是怎樣的盛況？南半球最大的私家玫瑰花園，這是一個男人，送給老婆的最好禮物。這裡還有一個精緻的酒店，每年有近百對新人舉辦婚禮。更厲害的是，英國女王伊莉莎白二世都曾來過這裡。而這麼美的地方，幾乎看不到中國遊客的身影。 我們遠赴澳洲，拍攝了《澳洲最美酒店》系列，這是第一集。這些酒店，都不在大眾旅遊推薦的指南上。跟著我們，發現不一樣的澳洲。

芭蘿莎城堡酒店（Barossa Chateau），絕對是南半球最浪漫的酒店，位於南澳洲的巴羅莎山谷（Barossa Valley）。這個山谷，以盛產葡萄酒著稱，幾乎一半的澳洲高檔紅酒都產自巴羅莎山谷。而跟葡萄酒一樣有名的，是這裡漫天遍野盛放的玫瑰花。有心觀察的人會發現，每一片葡萄園區邊上，都會種植玫瑰花。這是因為，玫瑰花是最脆弱敏感的花類，它可以第一時間感知氣候或者土壤的異常變化，所以作為葡萄園的一個晴雨表，最合適。於是在這個澳洲的大區，誕生了這個超級玫瑰園區。

20多個國家的各類玫瑰，品種多到連主人都數不清。這裡有你最熟悉的紅玫瑰，也有各種其他顏色，橙色、粉色、白色、黃色……它們的名字稀奇古怪，比如「銅管樂隊」。這裡的玫瑰花感覺都比國內的大了好幾個尺寸，個個都碩大無比，看著就喜慶。還有一些和名人同名的，比如「埃及豔后」、「​​摩納哥王妃」。難怪每年有很多新人在這裡舉辦婚禮，不用買花、不用佈置場地，玫瑰花漫山遍野，隨便一個景，都是最好的婚紗照的背景。

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自述：Mark

我是Mark，我和太太Mandy在巴羅莎地區生活了25年。Mandy超級喜歡玫瑰，2008年巴羅莎城堡出售，我就買了下來，送給老婆。我們養了一個狗孩子Merlot。2002年，英女王伊莉莎白二世專程來到這裡，為玫瑰園做開幕儀式。女王本人非常喜歡玫瑰花，她甚至在芭蘿莎親自種植了一株玫瑰，並以她的名字命名。我們將這株玫瑰花呵護得很好，至今都年年開花。

來這裡，你可以只是看看玫瑰花、拍拍照。玫瑰花從春天開始開放，有足足7個月的花期。也可以在陳列了1500件古董的大廳裡喝下午茶。一件名為「馬車」的瓷器，全世界只有兩件，一件在女王伊麗莎白的城堡，一件就在這裡。或者在我們的餐廳和酒窖吃個燭光晚餐。我從幾年前開始嘗試自己釀酒，一開始只是自己喝，後來開始招待客人，現在已經出口國外，我們甚至還有來自中國的進口商！當然你也可以選擇住在這裡。城堡只有3間臥室，最多只能接待6位客人。傳統歐式佈置，還放著很多私人藏品。我們只願意開放給我們信任和喜歡的客人入住。喝醉酒的客人是不歡迎的，畢竟這裡的每件東西都是古董，價格不菲呢。

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玫瑰園裡並非只有玫瑰。玫瑰園的設計是由三位玫瑰種植專家完成的，所以這裡還有草坪、樹木，以及全長5公里的步道。玫瑰園裡還有一小塊菜地，種植了蔬菜瓜果。我們定期採摘，直接送到廚房。僅僅是薯仔，就有20多種，還有新鮮的草莓、西蘭花和紅蘿蔔，甚至是南瓜和西瓜。因為食材有機並且新鮮，客人都很愛吃。我在51歲的時候去考了飛機師執照，好朋友來看我，我就會帶他們去天上飛一圈，從空中俯瞰玫瑰園是我每次都要嘗試的。不過我還不敢帶客人飛，如果他們有興趣，我會推薦他們去附近的專業飛行公司。

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玫瑰園永遠都不會完工。光是除草，我和太太就曾花過6個月時間！但我們樂意為它一直工作下去，也許還要再花七八年時間，我們才能把玫瑰園的每個角落變得漂漂亮亮。我們沒想過退休的問題。我喜歡這一句話：「不要在遊手好閒中死去」。玫瑰花、葡萄酒、美食，這些是我們最喜歡的，現在我們很幸運地把它們變成了自己的工作。我想，全世界都會羨慕我們的！

住宿小貼士 1、從阿得萊德往北開車1小時就能到達巴羅莎城堡。 2、玫瑰園只有3個房間，如果你有一大幫朋友和家人，或者預算略緊張，不妨考慮旁邊的Lyndoch Hill。它同樣是Mark和Mandy夫婦倆經營的，34個房間佈置相對簡單，但舒適度不減。 巴羅沙怎麼玩 1、看袋鼠：玫瑰園的周圍是成片的葡萄園，也是袋鼠棲息的地方。我們曾經看到過40多只袋鼠一起出現在附近的山頭。想看袋鼠的話，黃昏是最佳時間，它們會三三兩兩地躺在葡萄園裡睡覺。不過如果不想它們跑掉，就要記得要和它們保持距離。 2、逛酒莊：巴羅莎地區是澳洲最有名的葡萄酒產區，全澳洲將近一半的優質葡萄酒都產自這裡。從玫瑰園開車大概20分鐘，就能抵達著名的奔富酒莊（Penfolds Wine），你可以在這裡體驗如何調配紅酒，加入不同百分比的葡萄酒品種，你就能帶走一瓶以你名字命名的葡萄酒。 3、阿得萊德城區：如果時間充裕，也可以考慮回阿得萊德城區逛一逛。單程大概需要1小時左右車程。作為南澳的首府城市，這裡的老建築和街道都很漂亮，中央市場是南半球最大的市場，不僅有新鮮的果蔬家禽，還能買到好吃的干果和咖啡豆。澳洲人認為，阿得萊德的咖啡，比全球咖啡之都的墨爾本，還好喝呢！

Barossa Chateau 地址：35 Hermann Thumm Drive, Lyndoch, SA 5351 電話：+61 08 8524 4268 郵箱： bookings@barossachateau.com

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