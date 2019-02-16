【插畫】法國愛情插畫：讓你記得愛情最初的美好！

讚頌愛情的情人節於昨日結束。雖然情人節始終抹不走消費主義的色彩，同時許多現代人的愛情都離不開送禮物與金錢，可是撇開一切物資的影響，愛情始終是美好的。

愛人的擁抱勝過千言萬語。法國插畫家Lorraine Sorlet就以鮮艷的色彩、簡單的線條，描繪出一系列浪漫又窩心的愛情插畫，讓人記起愛情的美好。

（圖片來源：IG@lorrainesorlet）

（圖片來源：IG@lorrainesorlet）

畫中的女子均都擁有自由的靈魂，面對心儀的男子時會勇敢求愛，且毫不羞愧於表現愛意。她們臉上掛著滿足的微笑，享受與愛人共度的時光。

她的畫作沒有一絲濫情，也沒有任何性的元素，卻又不至於稚氣，反而像是剛墜入愛河時的美好。經過昨天的情人節，不少人疲倦之餘，亦對伴侶的愛戀達到極點。不妨在這個情人節的尾巴傳一張Lorraine Sorlet給另一半，再一次向他／她表達你的愛意吧。

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