【林一峰】回望過去感情片段　爭吵為不想認輸　經歷塑造更好自己

大家好，我是香港唱作人林一峰；《為何是你 為何不是你》是我的第九本著作，也是最坦白的一次。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

創作是一件很自我療癒的事，同時也很孤獨；音樂和文字只是感情跟生活的灰燼，餘溫有時轉化成你的共鳴，很多孤獨的人一起，就不會寂寞。

這是私人感情地圖，用簽證、時差和累積數百萬飛行里數換來的故事。我在這裏跟大家分享一些選段，那些一個人透過感情認識自己的過程，成長的軌跡；過往是歌曲，現在是小說。

故事寫出來之後，就不屬於我，而是屬於你們的了。

故事寫出來之後，就不屬於我，而是屬於你們的了。（《為何是你，為何不是你》封面）

曼非斯──24 歲的禮物

「你並不是像你自以為的、一個尊重所有文化的人，你只是每次離開一個地方，都會沾沾自喜地覺得自己比其他人優越的自大狂而已！」這是我印象中對 J 說過最狠的話，因為 J 確確實實的說，要跟別的人睡，出去玩什麼什麼的；當年我們都只得 24 歲，雖然一起已兩年，但還沒有足夠的經驗去相處，更不用說經營一段關係；沒有經驗，沒有經營，更沒有量度，而最重要的，是不夠愛。

我們都只得 24 歲，雖然一起已兩年，但還沒有足夠的經驗去相處，更不用說經營一段關係。（Gettyimages／視覺中國）

可能開始的時候是有一點點的，只是不懂經營的時候，一點點的愛很容易變質，就算不變質也會向不同方向成長。為什麼會變質呢？每對戀人都有故事，而兩個當事人也必定有各自的道理，細節事小，態度事大，爭持到最後，只會是為一口氣，初衷都忘了。

十幾年後，我忽然記起一件事；我第一次遠渡美國佛羅里達州小鎮 Stuart 看 Janis Ian 演唱會，當時 J 有陪我，還計劃了演唱會之前之後，我們要在哪裏遊玩，到哪個主題機動遊樂場，用什麼方法排最少隊玩最多機動；這一切都不重要，除了 Orlando 當年最熱辣辣的 Six Flag Magic Mountain 那座路軌在頭上乘客雙腿半天吊的過山車，我已記不起其他主題公園和裏面機動的名字，然而，有一幕到現在我還歷歷在目。

十幾年後，我忽然記起一件事；我第一次遠渡美國佛羅里達州小鎮 Stuart 看 Janis Ian 演唱會，當時 J 有陪我。（Gettyimages／視覺中國）

Janis Ian 在演唱會完結後，留下來跟聽眾簽名，我排在人龍最尾，帶點緊張，畢竟是第一次近距離接觸到第一個影響我一生的偶像啊；排隊期間，我有幾次望向 J 的方向，看到他用雙手牢牢地握住傻瓜照相機，樣子比我還緊張。終於到我，一切發生得那麼快，我的嘴巴肌肉因為太燦爛的笑容而開始累了，有幾個瞬間，我看到 J 眼睛濕濕的，他還極速抹抹眼角，但為了要好好為我拍下那個神聖的時刻，又快快把手放回照相機按鈕上 ⋯⋯

可是，之後發生的事情每況愈下，加上年少氣盛，大家的日常溝通已經成為負面的競爭：爭一席之長短，爭說吵架時最後的一句話，爭誰在哪方面比較優越，爭誰知道得比較多，沒有理論的能力，灰飛煙滅也在所不惜，我只執著於：你最後一年的大學學費是我付的，那麼多次飛到 Memphis 機票是我辛苦用寫歌賺來的錢買的，為了你我沒有找固定工作的犧牲，為了你我……我……我……

大家的日常溝通已經成為負面的競爭：爭一席之長短，爭說吵架時最後的一句話。（Gettyimages／視覺中國）

一起廝磨對方數年，到最後還在一起，只是因為不想認輸而已。

很長的一段時間，我只記得傷害；然後，我開始記起 J 也因為我而放棄了很多，畢業後放棄美國的基地，飛到香港跟我一起；然後，我開始知道自己也有做錯了的部分，起碼我沒有體諒 J 人在異鄉的寂寞；然後，我終於看清楚，固定的一份工作根本就不適合自己，沒有那兩年 Memphis 的生活，我也沒可能有那麼多時間、空間醞釀那麼多創作；多年後，我們在街裏遇上，然後意識到痛恨的感覺一早已經變得模糊，J 那個長達 80 個英文字母的全名我當然已經忘了，甚至姓氏都忘了；然後，禮貌地交換了最新的電話，並且大家都知道我們不會保持聯絡，因為已經沒有必要。離得越遠，看得反而越清楚。有些人在你生命裏已經沒有重量，你不肯原諒的，其實不是對方，而是自己。

有些人在你生命裏已經沒有重量，你不肯原諒的，其實不是對方，而是自己。

然後，你開始記起好的東西。

然後，你開始知道看到了自己為什麼作出那樣子的選擇，養成那樣子的習慣，遇到那樣子的人。

那一年，與 J 分手後，我的版圖慢慢開始真正的實現了。

撰文：林一峰

https://www.facebook.com/pg/chetlam

香港創意工業工作者，音樂人，作者，旅行者。2003年創立獨立廠牌 LYFE Music（一峰工作室），至今發表個人粵語、國語及英語專輯十一張，並與不同國家藝人團體合作演出。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「為何是你 為何不是你」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）