【李彩華】情人節宣布已婚　曾是「渣男收割機」：我們分開是運氣

情人節是告白好時機，李彩華於稍早前，被拍到與6呎型男Eric街頭約會，其後便直接宣布二人已於2月2日結婚，並分享婚禮當日的甜蜜照片，看來這位新婚太太，已幸福得掩不住喜悅，急不及待想要告訴大家。

李彩華於稍早前，被拍到與6呎型男Eric街頭約會，其後便直接宣布已婚。(李彩華微博)

猶記得小時候，李彩華所唱的歌曲，很易朗朗上口，不過其後甚少聽到她的消息，直至昨日聽到她的喜訊，心裡不其然替她高興。她於社交網站上，分享一張手抱鮮花的照片，並加上標籤「情人節這樣過」，暗示自己已有對象。她其後上傳3張圖片，展示兩人的個人化卡通利是封，並寫道「Rain + Eric = Mr & Mrs Huang」，亦發布多張婚照，開心分享自己已婚。

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分享求婚過程：自己只懂狂笑

早前她接受《香港01》娛樂頻道訪問時，就大方地憶述求婚過程。「去年生日時，我到北京拍劇，他連同我的助手和演員朋友們（一起籌備整個過程），當我下班回到房間，看到他準備的花和氣球後，他便跪下求婚。」收到驚喜，或會感動落淚，而她則一直傻笑，「以前幻想會哭和感動，但自己當下只懂狂笑，其實我事前也有點猜到，我們曾提及到此話題。」

李彩華的生日，剛好便是光棍節(11月11日)，Eric選擇於這天求婚，亦別具心思。

但像是筆者看李彩華成長的一代，便知道 她這條情路並不好走，經歷多次背叛和不信，曾言「是命中注定，我靠不得別人，只能靠自己」，對愛情缺乏安全感，同時仍渴望相信愛情，幸好皇天不負有心人，讓她覓得好歸宿，終找到依靠。

（李彩華微博圖片） 不只是渣男收割機，入行初期也處處碰壁 16、7歲便出道當歌手的她，一出道便得負起父親欠下的巨債。「我出糧全都交給媽媽分配，入行頭10年，我連提款卡也沒有，只得一張信用卡，每個月只簽一千幾百，便會碌爆，因媽媽只夠錢還最低還款額。」她曾在媒體訪問這樣說。 出道後，她亦先後欠下兩家公司的解約費，期間更有說曾被要求陪富豪出埠，險些鬧上法庭和不能解約，「本來林小明說，無論如何不會讓我解約，幸好有趙小姐，她和林先生的離婚條件，其中一個便是讓我賠錢解約。」雖得到幫助，但相信這件事亦讓她埋下陰霾，動搖其信心。

所有女人的通病：我很易一頭栽進感情

但即使有曲折的發展經歷，她亦未被上天憐憫。曾聽過「渣男收割機」這詞，指遇到的男生大都是渣男，大概這也能形容李彩華所歷的坎坷。緣份來臨，李彩華總會相信直覺，她接受訪問時，曾指自己很易一頭栽進感情，招致屢屢碰釘，「我遇見的人不是暴躁狂，便是愛蒲爛玩，要不然背著我與其他女人……我是真的覺得這麼多年，自己有點瞎，總是看錯人。」除了與初戀林峯拍拖半年，往後公開的戀情，都是有苦自己知。

回顧她過去的情，感覺有點單純，因此常成為把柄，被利用亦懵然不知，她曾接受黎燕珊訪問，表示曾發現金融才俊男友出軌，還曾被騙買股票，發放利好消息，但自己卻蒙在鼓裡，結果連同親友共損失數百萬，「當時因為相信另一半，沒想過原來被人利用。」

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數段無疾而終的感情，離開渣男迎來真命天子

事業剛起飛，但感情路上仍未如人意，她與王森楠（前名王傲山）的戀情，拍了兩年，說散就散，連當時人亦不知箇中原因。「我還記得甚麼徵兆都沒有，前一周回港還陪我看戲唱歌和吃飯，回劇組不到一星期，便收到短訊說分手。從拍戲現場坐車回酒店的路上，我從頭到尾一直哭，直至酒店門口，別人問我怎麼回事，我隨便編理由說我最好的朋友死了。」深受前度所傷，還要被對方落井下石，誣衊她為報復暗中告密，「當年他離婚還賴我是放料人，奇怪了！他離婚我怎會知道？」

她的感情遭遇，總是真心換絕情，曾與商人潘啟翀拍拖，有傳對方放貸遭走數後欠債，欲向她借錢遭拒後，結果狠撇李彩華，結束7個月情。遇到感情無奈，易讓人無力招架，漸漸失去安全感，三年後，30歲出頭的她再遇愛情，戀上無綫「新五虎」的何遠恆，這次她學懂放慢腳步，二人拍拖三年，經常出雙入對亦不時傳出將閃婚的傳聞。可惜對方仍是無腳雀仔，遲遲不願結婚，最終使她感到心淡。34歲的她，又重回單身。

因對方的踏實，才讓多次受傷女孩，重新相信和依賴愛情。(李彩華微博圖片)

受傷少女終覓得依靠

安全感，就女生而言，像是永遠需要的東西，每時每刻都需要得到確定，特別是情路遇挫折的人，縱使不再想念，但記憶仍會存在身體裡，隨時一觸即發，變得敏感。李彩華與丈夫Eric相識多年，互相了解良久，才開始拍拖，更終成眷屬。她曾提及前度，表示「這種人，上天讓我們分開，是運氣！」也許感情關係之中，你必須讓錯的人離開，才能吸引對的人走過來。李彩華亦遇到丈夫Eric，並得到應有的幸福。

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