林奕華談愛情：分手只因女生想變得更好　卻發現男生不願Move on

林奕華：「做新編《聊齋》的時候，剛好香港很多人都在看《三生三世十里桃花》，我就好奇，為甚麼那麼多人喜歡看這個轉世輪迴的故事？」

導演林奕華（一条提供）

我覺得，不斷輪迴並不能帶來幸福，人需要的恰恰是改變現在。蒲松齡最突出的地方也在這裏。他沒有講法術、超能力就能夠讓這個書生求仁得仁。相反，他一而再、再而三地告訴我們說，如果人不改變自己，不管神仙、鬼狐有甚麼法寶，最後都還是會失效，剩下的只有遺憾和惆悵。

自述：林奕華 文：石鳴／一条

為甚麼我們總是走不到一起？

我看一個宮鬥劇的時候，有一句話突然之間讓我很生氣。就是最後一集，女主角說，「皇后，你知道你為甚麼會那麼失敗嗎？就是因為你把愛告訴了那個皇帝，所以你現在就輸的很慘了」，大概這個意思。

她倡導你不要給對方交底，這是真的是方法嗎？這不叫交流，不叫溝通，這叫控制。甚麼時候開始，我們的愛情變成只是控制呢？而且我們現在越來越習慣於這種控制關係了。越來越少跟別人分享，害怕敞開自我。我們相信說，千萬不能讓別人控制我們，我們也不要去配合別人，所以就變得越來越自我中心。

所以我們現在去改編《聊齋誌異》，其實想要得到一個啟發，如何從自我中心的世界裏跳出來，回到一個更多元的關係中去。

所以我們現在去改編《聊齋誌異》，其實想要得到一個啟發，如何從自我中心的世界裏跳出來，回到一個更多元的關係中去。（一条提供）

一個人如果愛計算的話，那他應該去做生意，而不要談戀愛吧？但是為甚麼大家那麼喜歡把計算跟愛情放在一起？我覺得可能還是因為害怕被拒絕。也許對於這些年輕人來說，最重要的不是愛情，是面子。我大概也是到40歲的時候，才學會放下面子。

如果對方打電話來，我一開始就是「我不聽我不聽」，看看它能響多久。大概響到108下，我就去聽。但是有沒有可能它只響到107下，就掛了呢？所以後來其實電話響到第三下我就去接了，再後來響到第一下就會去接了。最後就是我主動打過去了。

如果你有一些在當時面子放不下、不願意講的話，其實到後來發現如果當初有講了，會不會就是不一樣？我覺得如果我們不能對情感做到真正的謙虛，其實是會留下很多遺憾的。

我覺得如果我們不能對情感做到真正的謙虛，其實是會留下很多遺憾的。（一条提供）

為甚麼走到一起還會分手，關係總是不能持久？

我爸爸跟我媽媽離婚的時候我12歲。離婚之前，他們兩個人已經吵了很久，所以真的離婚的時候，我拍拍掌覺得真開心。

其實他們年輕的時候非常相愛。我媽媽結婚之前，得了一個很嚴重的白血病，病了一整年，我爸爸就跟她說，我等你，如果你不死我們就結婚。後來我媽媽試了一個新的藥，今天才有我坐在這裏。

小時候你不太會想12年到底有多長，12年的婚姻意味着甚麼。長大了我發現，其實不管我爸爸後來又結了幾次婚，或者我媽媽走多遠，他們兩個人中間還是有一個沒有解開的結。或許這個結也是我自己的結，我就把它帶到我的戲劇裏面了。

或許這個結也是我自己的結，我就把它帶到我的戲劇裏面了。（一条提供）

《聊齋誌異》裏面，也有很多狐狸和書生的一夜情，狐狸甚至會給書生留下一個孩子，然後從此消失。當你想把這段關係走得更遠，對方不見得會給你這個機會。

蒲先生和胡小姐的關係，只維持了九個月。胡小姐離開胡先生的理由就是：你不願意改變，所以我要move on了。

這其實和現在很多女生的心態很像，老是希望自己更好，也要求對方更好，而且是朝她想要的方向變化。女生會給男生一些時間，可是這個時間是有設定的。就好像她拿着一張支票，有一個要兌現的最後期限。但是男生跟女生那個成長的鐘錶，走法是不一樣的。男生的改變可能需要更長的時間。

林奕華版《紅樓夢》劇照（一条提供）

他可能覺得和不抱怨的哥們一起喝酒來得更舒服。他不覺得自己需要不斷完善自己，他就會停留在一個時間裏面，從而忘了自己其實還需要往前走。

這種不同的時間節奏，也造成了現代人的情感在空間上「陰陽相隔」：他在一個你跨不過去的空間裏，你在一個他也不要跨過來的空間裏。女生對男生充滿了幻想，而男生對女生充滿了慾望。幻想是一個還沒有發生的事情，但慾望永遠有一個東西叫現在。兩個人必須跨越這個隔離，回到一個比較中間的地方去。好好地聊天，好好地知道彼此的差別，才能發生出一個屬於彼此的未來。

不然的話，真愛就變成了一個鬼故事，只聽說過，不會遇到。

真愛就變成了一個鬼故事，只聽說過，不會遇到。（一条提供）

怎樣才能讓我愛的人愛上我？

你為甚麼會愛一個人？是因為你怎麼看他都好看。因為他有着你想成為的那個部分。戀愛的起因不是來自對方，也不是來自自己對自己的想像這麼簡單。我覺得戀愛還是來自人對這個世界各種東西的一種passion，人的因素只不過是其中之一。

所以如何讓你感興趣的對象，在生活中也對你有興趣，可能需要你下非常大的決心，還要有非常堅韌的耐力，去好好實現自己的成長。

這個成長，不是經過計算以後說，你未來要增加多少價值，你的對象才會感興趣。而是說你自己去認識自己到底是誰，你自我的價值到底來自哪裏。

林奕華《機場無真愛》劇照（一条提供）

張愛玲說過一句話，我們其實都是先看見海的明信片，然後才走到海邊。我們都是先聽過愛的故事，然後才有可能遇到愛。其實無論得到，還是沒有得到，都是過程。拒絕你的，就不是你的，真的是你的，不會拒絕你的。

你永遠都覺得這個鞋子很好看，但是尺碼不對，你就硬買、硬穿，那當然你會長水泡。你當然就會穿一穿之後，就沒辦法繼續穿了，那你怎麼能怪那個賣鞋子給你的呢？你也不能怪這雙鞋子。不論追求甚麼人，到最後我發現，那個人喜歡我的原因，其實還是因為我能夠成為我自己想成為的那個人。

這也是為甚麼我現在開始寫日記的原因。因為我發現我們每天都過得那麼快速，好像今天甚麼事情都沒有做過，就已經成為過去了。那你都不了解自己，怎麼指望別人來了解你？不管這個世界有沒有人對你有興趣，你一定要對自己有興趣。

林奕華《紅娘的異想世界之在西廂》劇照（一条提供）

現代人到底還需不需要戀愛？

現在很多年輕人，其實並不需要談戀愛的。因為他們沒有時間。他們忙着上網。網絡上甚麼都有，我為甚麼還要下來呢？但是人生到我這個年齡階段，有一件事情是很重要的，就是陪伴。

我曾經聽過一個非常恐怖的鬼故事，是在台北聽的。說是全家超市有一個服務生，有一天晚上很晚了，一個女孩子帶着一個盒子走進來。台灣是可以在便利店寄東西跟收東西的。所以這個女孩子說我要寄這盒東西。服務員不以為意，說你去填個表格。表格填完，服務生要檢查托寄的東西。女孩子把盒子打開，裏面是空的。那個服務生有點嚇到，就問說，小姐你到底要寄甚麼？我甚麼都看不見。女孩子說：怎麼會？我要寄的就是「一廂（箱）情願」。

一廂情願這件事情在我們的人生中常常被認為是很可怕的一件事情。但是坦白說，沒有一廂情願，沒有經過很多被拒絕的經驗，不會有今天的我。因為每一次跌倒，每一次受傷，都反射到你的欠缺是甚麼。你要自己去發現自己的價值，找回一個真實的自己。

你要自己去發現自己的價值，找回一個真實的自己。（一条提供）

蒲松齡一直在問一個事情，就是知音存在嗎？這個世界上，到底有沒有一種東西叫知己？我覺得每個人都想要朋友，可是不見得每個人都想要知己。因為知己實在知道自己太多秘密了。

現代人最害怕的那隻鬼，對我來講叫做「真」，一見真的，就「不要、不要招惹我」。你想想手機裏所有那些修圖軟件，你怎麼可能接受一個沒有修過圖的自己呢？很難吧。

所以就完全失去了跟真實的自己的一個連接。那你怎麼可能談戀愛呢？因為談戀愛，其實就是要他上馬桶的那些情景你都能接受嘛。現在如果他剔個牙，臉上長暗瘡都不能接受，怎麼會有暗瘡？我們都是沒有毛孔的。

所以「真」就變成一件很可怕的事情。我們這個時代，好像只會越來越虛，不會越來越實，只會越來越假，不會越來越真。

林奕華《心之偵探》劇照（一条提供）

未來我們會怎麼談戀愛？

我覺得很有可能就是一家很大的商店，全部都是架子，裏面放了很多的商品。然後你挑甚麼呢？去挑你最愛的一部韓劇，或者別的甚麼劇，拿回來，插上播放器，你就可以進到劇情裏面了。

你可以和劇情裏面任何一個人物發生關係。這個劇還會分一百集，如果你體力上可以支持的，一天大概可以在裏面活好幾集，如果體力不行的話，你就活個兩三集。

你玩完了這個劇之後，你可以挑另外一個。你也可以在同一個劇裏換角色來演，比如你演一個第三者，專門去破壞別人，或者演被迫害的那個，諸如此類。搞不好將來有一天，你會挑那隻躲在旁邊的貓來演。就是從它的視角去看，人類談戀愛是怎麼樣的。

我們很習慣把一個詞掛在嘴邊，就是「重新開始」（reset）。其實重新開始，並不是真的改變。重新開始是搬家，真的改變是找出你為甚麼在你的家裏住不好。你可以一直搬家，但其實你不知道，癥結在於你心裏面沒有「家」這回事。

林奕華《三國》劇照（一条提供）

最重要的還是時間

做完《聊齋》，對我來講最大的一個收穫，或許明白了就是我這輩子為甚麼會選擇做創作。因為當你做人做到了某一個年紀的時候，面對一個問題，你不能說對不起，這個東西我沒有想過。這樣說的話，好像你的日子都白過了。

你應該是有積累的。到這個年齡，你其實應該存了蠻多東西了，應該拿出來和人家分享。所以我願意把自己放在桌面上，讓大家來看，想拿甚麼就拿。我們大家可能都還是普通人，很多時候，自己的心願都沒有辦法達成。

蒲松齡人生中兩件事沒完成：沒當上官、發揮他認為自己擅長的才能，沒跟他的紅顏知己在一起。但也正是這些沒做成的事促使他寫了《聊齋》。所以自己沒做成某些事情的時候不用難過，或許這些未成之事讓你做了別的事情。事情的真正價值，要在時間長河裏去檢驗。

所以自己沒做成某些事情的時候不用難過，或許這些未成之事讓你做了別的事情。事情的真正價值，要在時間長河裏去檢驗。（一条提供）

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