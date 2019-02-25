奧斯卡2019｜Lady Gaga情路崎嶇與情人對簿公堂　取消婚約仍信愛

Lady Gaga憑藉《星夢情深（A Star Is Born）》獲提名本屆奧斯卡「最佳女主角」，雖失落獎項，但其令人意想不到的演出令她贏盡掌聲，更被喻為「唱而優則演」，最後亦憑《星夢情深（A Star Is Born）》的主《Shallow》奪「最佳電影歌曲獎」。電影無疑是個一往情深的故事，說的是愛情世界中的不完美。人生如戲，現實中Lady Gaga的愛情也同樣荊棘滿途。

「我定義自己的成功，我定義自己的存在，我定義自己是誰，我更定義自己的美，沒有人能夠定義你，除了你自己。」（Getty Images）

Lady Gaga十年前憑著《Poker Face》一曲與出位打扮成名，直到現在仍受到兩極化的評價。十年後演出《星夢情深》贏盡讚賞，憑著出色的演技角逐今屆奧斯卡「最佳女主角」的殊榮。Lady Gaga從前衛的「牛肉裙」到華麗的高級訂製禮服，褪下濃妝以淡雅的面貌展現人前。人生路上的轉變不只有風格裝扮，情路上也有所領會。

Lady Gaga 在奧斯卡頒獎禮上以華麗裝扮示人，與畢列谷巴演唱《Shallow》：

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Robert Fusari：從戀人變成對簿公堂

Lady Gaga與Robert Fusari的關係牽涉太多的商業利益，最後更提出訴訟(Billboard)

因工作關係日久生情發展成情侶的一刻開始，關係便注定不再單純。Lady Gaga還未出道前遇上了曾獲格林美獎（Grammy Award）創作人－Robert Fusari，那是的Lady Gaga只是Stefani Germanotta，他以自己的音樂經驗幫助Lady Gaga，創作了多首大熱歌曲，如《Paparazzi》、《Beautiful, Dirty, Rich》均是二人共同創作的。Robert Fusari為Lady Gaga創造了她的舞台，傳聞連Lady Gaga這藝名也是由他想出來的。

音樂將二人連在一起，也令他們關係破裂。Lady Gaga與Robert Fusari的關係牽涉太多的商業利益，令感情變得脆弱。最後Robert Fusari指自己幫助了Lady Gaga的事業卻沒有獲得應得的報酬而提出訴訟，要求Lady Gaga賠償3000萬美元。曾經合作無間的一對竟演變成如此的結局，愛情與麵包難道不能兩者兼得？

Matthew Williams：放手讓感情不成為負累

Matthew Williams與Lady Gaga年輕而且對音樂與時尚充滿熱情。（網上圖片）

才華橫溢的Matthew Williams與Lady Gaga一拍即合，Matthew Williams當時為Lady Gaga的自家品牌「Haus of Gaga」的創意總監，在加入Lady Gaga的團隊前，他正擔任Kanye West的造型師。Matthew Williams與Lady Gaga年輕而且對音樂與時尚充滿熱情，雙方都被大家的才華吸引著。

然而當二人愈是合作無間，Lady Gaga便愈害怕他們的關係會演變成與Robert Fusari般徹底破裂，最後決定退回朋友與工作夥伴的關係，成為一輩子的好朋友總好比彼此痛恨的陌生人。

Taylor Kinney：解除婚約後繼續互相扶持

Taylor Kinney送上心型訂婚鑽戒（IG_ladygaga）

Lady Gaga與Taylor Kinney相戀五年，Taylor Kinney更送上心型訂婚鑽戒，正當大家都在送上祝福之際，卻傳出二人解除婚約的消息。在電影《Gaga: Five Foot Two》中，Lady Gaga提到與Taylor Kinney視對方為靈魂伴侶，可惜相處並不融洽，二人經常爭執，加上傳出男方移情別戀的緋聞，令Lady Gaga忍痛分手。

分手後二人依舊保持聯繫，Taylor Kinney曾現身她的演唱會中，用實際行動和台下的粉絲們一起支持Lady Gaga。

Christian Carino：似乎找到歸宿卻又再一次傷心？

Lady Gaga與Christian Carino訂下婚約，以為終於找到了屬於她的幸福，世事卻難盡如人意。（Getty Images）

與Taylor Kinney分手後，心碎的Lady Gaga未能立刻平復心情。幸好遇上了Christian Carino，他一直陪伴著Lady Gaga，安撫並照顧她受傷的心靈。上年年尾Lady Gaga出席一個女性頒獎禮時分享自己受情緒病困擾的經歷，最後脫口而出：「感謝我的未婚夫！」，令二人的婚約曝光，可是後來出現種種跡象似乎有些阻攔……

我的感情生活完全瓦解了！當我締造一千萬銷售紀錄時，我失去了 Matt（前男友 Matthew Williams）；當我賣出三千萬銷售紀錄時，我失去了 Luke（前男友 Luc Carl）；當我拍好一部電影時，我失去了 Taylor（未婚夫 Taylor Kinney ）。這一切像極了數字營業額，這已經是我第三次感受到內心徹底心碎！ Lady Gaga

無何否認，Lady Gaga才華橫溢，於音樂路上是名巨星。情路上卻是跌跌碰碰，每段感情都在學習。Lady Gaga曾說過「我定義自己的成功，我定義自己的存在，我定義自己是誰，我更定義自己的美，沒有人能夠定義你，除了你自己。」生活中有人扶持確是難得，若是那個他還未出現，也要好好的打理自己，相信自己能獲得幸福。