【Katy Perry】離婚後再訂婚　曾信童話公主愛情：我想成為成年人

曾歷婚姻失敗，自言或會「孤獨終老」，現年34歲的Katy Perry，於情人節當天，與英國演員Orlando Bloom訂婚，終覓得好歸宿。兩人於社交媒體宣布喜訊，Katy Perry亦喜悅地展示背後的心型氣球，以及訂婚戒指，其中花形寶石設計，更寓意男方的姓氏「Bloom」（盛放），非常甜蜜。

Katy Perry亦喜悅地展示訂婚戒指，其中花形寶石設計，更寓意男方的姓氏「Bloom」（盛放）。(@katyperry)

每位女生大抵都曾相信浪漫愛情，Katy Perry亦然，曾於2009年主持頒獎禮時，喜愛米妮老鼠的她，表示相信如迪士尼公主般的愛情，兩人將會情投意合，繼而白頭偕老。然而，現實的殘酷，每每侵略她的底線，經歷3段感情失敗後，以為再遇自己的唯一，與前夫Russell Brand於2010年步入教堂，但婚姻只維持14個月，便敵不過巡迴演唱會聚少離多的考驗，終以分開告終。

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Katy Perry曾信童話愛情，以為會與前夫Russell Brand廝守終老，但婚姻只維14個月便告終：

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前夫拒「不平等」的婚姻 演唱會開場前提出離婚

她曾於訪問時，公開談論這段關係，「當我遇見他的時候，他希望大家都是平等，但後來我不能應付這種相處模式，他不喜歡我凌駕於他的氣氛。」其演唱會紀錄電影更提到，她於開場前接收到對方離婚的訊息，情緒禁不住崩潰，不停痛哭。得不到對方理解，還被再次傷害，當中感受想必痛苦，但她仍忍住淚水，強顏歡笑，直至演唱會順利完成。

我希望提升自己的情緒，嘗試不要再讓童年的創傷影響我，我想成長為一個成年人。 Katy Perry

經歷痛苦，教會女孩成長，轉變成更成熟的女生，現時的她表示，不再是從前懵懂的自己，「我現時是個務實和具分析能力的人，相比以往對愛情的憧憬，我已沒太期待。我結婚時僅得25歲，現時我已34歲，已是10年前的事，我像會「孤獨終老」，只是跟以前的自己不同。」

比起感覺，Katy Perry現時認為，與丈夫Orlando Bloom的相處更為重要，兩人還會常於網上放閃：

Katy Perry和Orlando Bloom曾一度分手，但仍毋忘對方，反增加兩人感情。(Getty Images)

分手後更了解如何相處

的確，她與名模Miranda Kerr的前夫Orlando Bloom的感情融洽，經歷3年相處，關係更加緊密，互相感情得以確認後，才作出這重大決定，而不是一時興起。雖兩人曾分開5個月，但據女方的好友稱，兩人期間一直都保持聯繫，亦有反思大家的關係和相處模式，而且Katy Perry始終無法忘記對方，亦非常在乎他，因此兩人最終復合，常於社交媒體上互傳愛意，並在今年雙雙許下承諾。

Katy Perry曾說，「單身生活很易，你能只顧自己生活，想像自己是最好的，做任何你想做的事，但當你擁有一段關係，雙方便要互相教導對方。」也許維持關係的首要條件，便是大家互相包容，亦要適時表達感受，讓雙方都擁有一個真正平等的相處。

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