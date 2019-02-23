【2019奧斯卡】《仁妻》為所愛犧牲　成功不分你我：愛不是較量戰

奧斯卡金像獎將於25日舉行，其中現年71歲的格蘭高絲（Glenn Close），憑《仁妻》裡的精湛演技和內心戲，獲得不少女生共鳴，將有望問鼎影后。

格蘭高絲於電影中，飾演為丈夫幕後代筆的妻子。(《仁妻》劇照)

相信看過電影《101斑點狗》的人，都認識飾演「庫伊拉」的格蘭高絲，個性不僅瘋狂，而且非常搞笑，計劃屢屢都被破壞。不過這次她的形象，有著180度轉變，雖然學富五車，卻甘願成為小女人，活於丈夫影子下，扶助他成為「有名無實」的大文豪。

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愛需要付出，也許你會認為，犧牲小我的精神很偉大，不過若要自己的全部，押注在對方的成功上，結果只有兩個：成功和失敗。格蘭高絲所飾演的Joan，遇上善解人意的教授Joe，因對方是唯一欣賞自己才華的人，於是她將自己所有能力，都投放到對方身上，並從對方的成功裡，獲取丁點的自豪和滿足。

Joe認為，自己所得的成就，都是源於自己。(《仁妻》劇照) 各執一詞的功勞 論功行賞的話，兩人都各有貢獻，雖說Joan的付出較多，為對方代筆寫書，並創下成就，但若沒對方當時的身分，她的才能便不被發現。不過，受到虛榮心蒙蔽，Joe認為自己應記一功，忽略對方的努力，更向妻子大呼「你的故事都是取材於我」，將功勞獨攬。

縱有分歧，但兩人依然相愛，經歷不斷的爭執後，他們都會冷靜下來，繼續相處，如有次兩人因外遇疑雲而爭執之際，因得知女兒誕子，便放下成見，歡喜地擁抱，「這一切不算甚麼。」Joe亦曾詢問對方，「若我是既無知又虛偽的混蛋，那你為何嫁我？」對方稍作停頓答道，「我不知道。」也許愛久了，同步的事太多，要解釋也不知從哪裡開始，但卻是難捨的主要原因。

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成功不分你我，最重要互相尊重

愛情不是一場較量戰，不是說誰付出較多，誰便勝利，而是不計較和區分彼此功勞，接受和尊重對方的能力，讓兩人都能共融於成果裡，至會不受委屈。Joe不幸因意外心臟病發逝，有傳記作家欲將他代筆的事公開，但Joan卻竭力阻止，企圖隱瞞整件事。雖然秘密傳揚的話，她便能取回過去的名利，但她或不捨過去與愛人共同建立的榮譽，故最終決定收藏這兩人僅剩的回憶。

愛到昏了頭腦，會毫無保留付出，但同時也要提醒自己，不能一開始便失去自我，要學會獨立，讓對方懂得尊重，至可達致平等的相處關係，並會感到自在。

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