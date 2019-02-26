《綠簿旅友》Mahershala Ali奪奧斯卡男配角　為人低調卻高調寵妻

奧斯卡2019頒獎典禮圓滿結束，《綠簿旅友（Green Book）》是大贏家，一連拿下「最佳影片」、「最佳原創劇本」及「最佳男配角」獎。電影故事改編自真人真事，飾演鋼琴家Dr Don Shirley的Mahershala Ali更是繼2016年《月亮喜歡藍（Moonlight）》後，是第二次獲「最佳男配角」的殊榮。 兩套電影，不約而同誘觀眾思考同一問題：「我是誰？」劇本以外的Mahershala Ali，原是個生活低調，時時留神，決不讓自己成為「讓人懼怕的黑人」，只有對於妻子的感謝，從不低調。

Mahershala Ali是繼2016年《月亮喜歡藍（Moonlight）》後，第二次獲「最佳男配角」的殊榮。（Getty）

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兩次獲獎，不忘感激太太：太太懷着女兒，我則是懷着奧斯卡

Mahershala Ali的得獎感言，總是不慍不火的。徐徐說出要感謝的人與事，總是以家人開始，又以家人結束，最後多謝的，一定是太太。

在2017年頭，Ali太太快要生小孩了。當時44歳的他，在訪問中回憶這件事，說：「我的太太懷着寶寶；而我則是懷着奧斯卡。」這樣說或許真的有點「造作」，但當他的女兒出生約100小時候，他亦在荷里活首奪最佳男配角獎，他在頒獎台上說：「我只想多謝我的太太。」新生兒與那獎項一樣，令他徹夜無眠，也令他的生活起了重大的改變，演技受到肯定，不再困囿於Netflix劇集《House of Cards》的角色之中。

是屆奧斯卡頒獎典禮中，Ali先擁吻坐在身旁的妻子，再一樣說到自己的家人，先感謝自己的嫲嫲，教他一定要相信自己的能力，沒有任何做不到的事；最後也不忘多謝太太，感激她一路以來的負出

Mahershala Ali絕對是愛妻號一名。（mahershalaali@instagram）

相識超過20載，太太Sami-Karim是獨當一面的藝術家，各大電視台也招手合作

筆者看到不少文章，說到Ali的太太 Amatus Sami-Karim，都不約而同地以「成功男人背後，都有一個成功的女人。」筆者對此不太認同，只因一不理人前人後， Sami-Karim其實都是個獨當一面的女人，二人同樣喜歡藝術，只是Ali愛幕前，而Sami-Karim則不只愛幕前，更愛創作，二人更時時被傳媒示為「模範戀人」。

Ali與Sami-Karim識於微時，當時二人一起在紐約著名的蒂施藝術學院讀書，相識超過20載。Ali的戀情一向低調，甚少緋聞，而Sami-Karim也是多年來唯一公開的愛人。Sami-Karim多才多藝，畢業後更在皇家戲劇藝術學院學了一年演戲，但她涉獵的範疇十分廣，如參與無數電影構圖的設計、電影音樂、舞台劇的音樂等等。Sami-Karim更在獲「戲劇桌獎（Drama Desk Award）」的提名，以肯定她對電影音樂的貢獻。

Sami-Karim的專業受到肯定，曾與多間公司合作，當中不乏你我熟悉的名字，如 HBO、FOX及 Universal Music Group等等。

Mahershala Ali的太太Amatus Sami-Karim與女兒。（mahershalaali@instagram）

Ali為了讓妻子發展事業，願向工作說「不」

《綠簿旅友（Green Book）》拍攝期間，一家人尚在趁着空檔相處；但緊接着的，是一連十個月《 True Detective》的拍攝，太太一有空閒，便會帶着女兒飛到洛彬磯探班，至於那之後呢？Ali卻說，他開始推掉工作了，因為太太也需要自己時間，發展她的事業。他道：「要是我一直接受工作，（相處）便會失去平衡了。」

Sources：The Guardian