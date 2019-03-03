【塔羅占卜】愛情路上總是跌得滿身傷痕　只因愛上不該愛的人？

可能大家都曾經奮不顧身地愛上一個人，箇中的甜酸苦辣，就是只有自己才能明瞭的感受。戀愛叫人最快樂，也叫人最心痛。最初的美好甜蜜過後，剩下的就只有一大堆的眼淚和苦澀。

(《原諒他77次》 劇照 )

在愛情路上總是跌跌碰碰，弄得滿身傷痕的你，究竟是那裡出了狀況？最主要的原因，莫非就是因為愛上不該愛的人？若果你也有這樣的疑問，不妨就以塔羅來解答吧！

憑直覺從以上圖片選一張牌 ，從以上塔羅牌中三選一，看看你是否容易愛上不該愛的人。

A) The Hermit 牌面上代表着智慧的老人（守護者）在準備離開正睡得香甜的少女。這意味著對你來說精神層面的交流勝於一切，你容易被年紀較大的異性吸引，亦認為他們更成熟可靠，在他們身上能獲得比較多的安全感。 這種設想常令你不知不覺地愛上錯的人。 在選擇對象時總不能一概而論，不論任何年紀，也會有用情不專的人。年齡並不是一個絕對的指標，與被這個框架所左右，倒不如擴大自己生活圈子，與不同類型的人交流，擴闊自己的人際網絡和眼界，可能準確一點。

B) Seven of Swords 牌面上的人不敢光明正大，只敢以蹲下來的姿勢拿取食物，怕別人看見似的。這代表著選擇這張牌的人也只能偷偷摸摸的，用狡猾的方式來獲得自己所愛。 你在戀愛中很容易會出現枝節，甚至成為第三者或是有其他人介入你的戀情，不過你從來都不會因遇上困難，或因為出現競爭而退縮。 相信自己感覺的你，一直為著自己所愛的人而努力着。但一人長久以來的孤軍作戰，難免會讓你很感到孤獨和失落。與其愛得如此委屈的話，不如嘗試改變心態，放開對愛情的執著。好像如俗語所講：「何必因為一棵樹而放棄整個森林？」。

C) King of Swords 牌中的男人在大雪下之時仍要外出斬柴取暖，這代表你會帶着熱忱與抱負來面對你的愛情。因為害怕獨自留下面對過去的感情，所以每段戀情結束後，你都會很快投入另一段新戀情來淡化過去的情感傷痛。 正因如此，對愛情沒有經過太多考慮和戒心的你，較易愛上不該愛的人。你在愛情上一直用心待人，也願意為所愛付出。但過於單純的你在感情路上不時都會出現反效果，付出的真心經常被別人出賣。

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