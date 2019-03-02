【最萌身高差】幻想情侶心跳的互動　現實卻哭笑不得：接吻要這樣

無論女生長得多高，也會希望身邊的他比自己高很多，可以發生出現在韓劇裡，擁有身高差情侶令人心跳的互動。理想歸理想，做人還是要現實一點，當實際上你與伴侶身高相差太遠的時候，所有的甜蜜幻想都會變成哭笑不得的情景。

高個子男生在人潮裡是嬌小女生的安全港（IG_cinimomocomics）

漫畫中的主角Mackenzie Moore與男朋友Anthony從小學時候開始便是青梅竹馬的朋友，四年前當他們還是16歲的時候開始交往，因升學的關係發展成遠距離戀愛。與戀人分隔兩地，Moore以插畫方式畫下對Anthony的思念與甜蜜日常。其中關於二人身高差的插畫更被出版成書，論盡身高差情侶的寫實日常。

身高差情侶要如何Kiss？ Moore與Anthony為你演繹出兩個方法：

要不抱起要不彎腰，Kiss完全沒有難度。（IG_cinimomocomics）

擁抱又如何？趣怪的Moore會像樹熊般纏繞著Anthony的頸與後背，當他們擁抱時，Moore的身高只到Anthony的腋下，他更可以一把抱起對他來說如娃娃般大小的Moore。

Moore樂天開朗的性格克服了很多遠距離戀愛的問題，即使是Skype通話也會隆重其事，偶爾會打扮得令Anthony眼前一亮；不理會時差精力充沛的與Anthony大聲說早晨。雖然他們每天都可以透過視像通話看見對方，但是仍然會依依不捨地不願說再見。

Moore私下還是一名小吃貨，和很多女生一樣，在美食面前完全沒有抵抗力。