【袁詠儀】曾因產後抑鬱險離婚？不習慣沒張智霖：他跑不掉了

熱戀是激烈的紅色，相愛多年後，便會轉為忠誠的藍色，大家互相依賴，任何時候都不能缺少對方。袁詠儀（靚靚）和張智霖（Chilam）相愛近27年，早前女方因拍攝內地綜藝《妻子的浪漫旅行2》，撇低對方去旅行，結果她無法適應旁邊空空的感覺，最後淚灑當場，「我不會再次一人旅遊，我一定會跟著他，他一定要跟著我，他跑不掉了。」

靚靚早前因拍攝內地綜藝，撇低Chilam去旅行，結果「撒嬌」表示想念對方。(微博圖片)

港姐冠軍的靚靚，當年活躍於大小電視劇，其後更於1992年轉戰電影，花約兩年便憑《新不了情》，奪得香港電影金像獎影后，並於翌年成功衛冕獎座，可謂前途無限。她與Chilam的緣分，由合作拍攝1993年的《邊城浪子》開始，但由於當時Chilam於電影圈人氣不及對方，故戀情一直不被看好。

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兩人相愛27年，相處依舊甜蜜：

+ 9 + 8 + 7

不過，兩人不理評論，依然走到一起，直至Chilam因飾演《十月初五的月光》的初哥哥，開始為人熟悉，反對聲音至續漸消失，兩人亦於翌年飛美國註冊結婚，5年後誕下兒子Morton。我們眼中的靚靚，個性強勢，說話爽直，不過底子裡就如《國產凌凌漆》裡的李香琴般，看似硬朗，但內心卻抵不住對方伸出溫暖的肩膀，結果陷入戀愛中，轉眼便是27年。

Chilam每天都會主動聯絡靚靚，給她安全感。(VCG) 信任源於安全感 大部分女生天生沒安全感，經常擔心這、擔心那，思緒沒一刻停下，亦令對方感到你很嘮叨。靚靚於訪問裡，指曾因對方的緋聞爭吵，但經平心靜氣地討論後，兩人的相處反更合拍，「有次我們為傳言鬧僵，他當時覺得我不信任他，對他沒安全感，但我後來告訴他安全感應該是他給我，這樣我就自然會相信他。」聽到老婆坦白後，Chilam便知道如何配合她，即使外出工作，每天至少會主動與她通電話一次，讓她感到安心，自然不再胡思亂想。

縱容對方，買她喜歡的名牌手袋

女生愛挑小毛病吵架，其實不過是想有人安慰和明白，深明老婆個性的Chilam，當然會處處遷就，還會不停寵她，希望她能夠快樂。靚靚喜愛名牌手袋，眾人皆知，Chilam曾於節目裡，雖向老婆放話「不要再買手袋」，但實際卻縱容她的喜好，每逢節日都送她手袋，還在節目透露，「如果我的生命只剩一天，我最想知你和兒子會否夠錢用，如果你說足夠，我才能安心。」

得到老公寵愛，靚靚其實也會顧及對方感受，曾於伍詠薇主持的節目裡，大爆一度因產後抑鬱，而險些離婚，幸她經反思和決心改變後，危機才順利瓦解。她憶述誕下Morton後，整個人變得「生人勿近」，對任何事敏感，亦會認為對方不再愛她，「他平日笑我胖，我不會有反應，但當時我有很多負面想法，覺得他嫌棄，要拋棄我，甚至他因怕弄傷兒子，而不敢抱他，我亦會不開心，覺得他嫌棄我們。」

控制不到自己情緒，靚靚指這狀況維持半年，直至對方忍不住說：「你再這樣子，我們沒辦法一直生活。」她才發現到問題的存在，「最深刻記得像有人向我問『我還愛他嗎？』我反思良久仍發現很愛他，並覺得是自己的錯，需努力提醒自己要改變，情況才得以改善。」

我相信每對情侶都會有不同問題出現，但不管誰是誰非，最重要是記著我們的初心和最初的承諾，回想當初大家為甚麼要在一起。 張智霖

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Chilam表示，「現在永遠是最美好的一刻。」(VCG)

陪伴是一生最浪漫的事

Chilam曾表示對老婆做過最浪漫的事，便是「一直陪著她」，並走進對方的生活日常裡，了解她的需要。這大抵是不少人夢寐以求的浪漫，靚靚亦自爆會「穿老公平角內褲，以及聞他穿過的上衣氣味」，「這是愛的味道。」由此可見，對方的浪漫似乎經已滲到她的生活，而這次她獨自去旅行，也不禁想念對方，邊哭邊「撒嬌」表示，「我不習慣一個人乘飛機，我應該跟老公或一家三口這樣（去旅行）」，「我知道他很開心，因很多時間沒有我在身邊嘮叨，但我想跟他說我不習慣。」看到對方的真情剖白，Chilam不禁感性表示，「我們也不小了，沒有甚麼是常在，所以珍惜現在，現在永遠是最美好的一刻。」因知道彼此的重要，所以他更想守住現在，時刻給予對方快樂的回憶。