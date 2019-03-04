從語氣看你是哪類型女友　軟萌系定傲嬌系？一句「我愛你」知分曉

每個姊妹圈裡，雖然大家都會七嘴八舌，分享身邊的是非和消息，但仔細發現的話，總會有的人愛高談闊論，有的人笑而不語，亦有的人會做CD-ROM，默記整個「會議內容」。不同女生有著不同特徵，插畫家艾希（Elsie）筆下的作品，便分析了各女生的習性，並整合出不同的類型，不知你屬於哪種人呢？

即便是同樣說話，不同個性女生都有不同反應。(@elsiedrawing8217)

大部分女生總是心思細密，但個性卻大有不同，近期流行寵物系女友，用以簡單地整理和描述不同性格的女生。不過，單看外表難以分析出結果，艾希（@elsiedrawing8217）便透過她們發表的言行，來分出不同系列的女友，如喜歡追劇的女生，大都是浪漫系；不熱情但偶爾變得溫柔的女生，則是高冷系，讓人看後都充滿同感。

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透過自己的語氣和口頭禪，看看你屬於甚麼類型女友：

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顏色控女生的物品checklist

挑選衣服是個治癒過程，隨自己所好，配搭出喜歡的造型，完成後也會有莫大的滿足感。大部分女生都有代表自己的心愛顏色，亦會將該顏色，呈現到服飾上，甚至執著得連隨身物品，也要是同色系，以打造出自己的風格，也讓自己無時無刻，都能看到喜歡的色彩。艾希列出不同色系女生，經常配備的物品清單，不知她所形容的女生，會不會就是你呢？

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(圖片經@elsiedrawing8217授權轉載)