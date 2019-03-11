【愛情】怎樣才知道他就是對的人？有這樣的感覺才算是愛情　

經常有談話性節目邀我上節目談兩性、談婚姻、談愛情。事實上，對我來說，這仍然是一個天大的難題。一位已婚多年的女性朋友對我說，雖然她的丈夫是個標準好男人，不煙不酒、不嫖不賭，但他們之間早已沒有愛情。她說，她想追尋自己的愛情，即使年歲已大，即使已有家室，但她認為自己在完成生兒育女的責任之後，她還是想要一段真正的愛情。我聽了為之默然。心中五味雜陳。

有了孩子之後，孩子佔掉我所有的心思，兩個小蘿蔔頭成日黏在身邊，我沒有時間覺得寂寞。即使老公很忙，經常不在家，但面對著粉嫩多汁的小臉蛋，我的女性本能消退，母性本能興盛，婚後雖然陸續還是有人示好，但我沒空去想愛情遊戲。

（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

但是，愛情是什麼？



婚姻中的愛情總是在持續消褪，而女人被愛的需求卻依然存在。只是，年紀越大，心動的條件愈高，精神的層次也追高了。帥氣但沒腦袋的小男生看不上，有成就的老頭子我又嫌噁心。很難有「對」的感覺。



但，什麼是「對」的感覺？「對」了又該如何？我不知道。我只知道，戀愛的感覺是美好的。沒有人不喜歡接到傾慕者來電時，那種突然心跳加速的感覺；沒有人不喜歡思念對方時，那種苦澀中帶著微甜的感覺。

戀愛令人變得快樂（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

戀愛讓人變得敏銳、變得美麗、變得愉悅、變得嬌媚。在山中、在月下，再喳呼的人也會突然間變得靜默，因為想要在心中好好的想一想你。早上起床時，閉眼不想起床，想要回味一下夢中你的身影。最好，在一天當中能有時間，找個沒有人注意的角落躲起來，仔仔細細的想一想你，想想你的信、想一想你的笑容，想一想你說話的神態，你的聲音。



白天在忙的時候，心中會突然浮現你乾乾淨淨的手指頭、整齊的牙齒，然後想著你厚實的嘴唇，以及微笑的眼神。然後想像下次相見時，我要穿的衣服、我要對你說的話，還有可能的相見場景，反覆在心中思量，該怎麼樣做才能最討你的歡心。而你寵愛的話語、讚美的言詞，會在工作時的某個時刻忽然不小心的襲上心頭，然後我就會莫名其妙的微笑了。

人大了更希望追求真正的愛情（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

戀愛的感覺，就是這樣。晚上讓你不想睡，而白天讓你不想起床。怕自己太過主動，又怕自己表達得不夠清楚。因為在意，所以變得神經質，因為怕傷害，所以會猶豫。因為怕失去，所以小心翼翼。壯年人的戀愛，不比年輕人。十幾歲的時候，荷爾蒙取勝，激情優先，如同烈酒，入喉嗆辣；而成年人的愛情，卻如同清茗，舌尖微苦，但入口回甘。心靈相通，不語而視，緩慢而醇厚。



愛情到底是什麼？我想沒有人可以回答我。但是，如果可以，我喜歡愛情。

遇上對的人是幸運的事，因為戀愛會為你帶來以下意想不到的效果：

【本文經授權轉載自陳安儀的筆下人生，經01女生編輯，原文：愛情是什麼？】