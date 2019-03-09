平日伶牙俐齒的農夫，雖然形象口花花，但對感情卻是從一而終。成員陸永與老婆Rainah的婚姻，踏過七年之癢，依舊恩愛如初，他們更常在社交媒體上，互放情話，讓不少網民大感羡慕。當然，陸永豈止用甜言蜜語，便能抱得美人歸，他亦會以行動，證明自己的承諾和愛意，好好守護家庭，讓妻子能夠專心一致地愛上他。

成員陸永與老婆Rainah的婚姻，踏過七年之癢，依舊恩愛如初。(@missussix & @6wing_fama)

陸永與Rainah拍拖時間不長，僅半年便拉埋天窗，但即便過了近七年，兩人依然能守住愛情，還先後誕下兩個可愛的女兒Hannah和Simsim，組織一個美滿家庭。有云「相愛容易相處難」，兩人能夠如施恩愛，當中的付出想必也不少，因此才能相守至今。

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陸永可說是位「愛妻號」，空閒時都會一直陪伴老婆：

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陸永在太太的社交平台向留言傳情，網民都高呼「神回」：

明晚演唱會倘若你看見她，請跟她說聲謝謝，I love u（我愛你）陸太。 陸永

及時表達愛意

愛要及時，不少人都深明這道理，但卻不懂表達，讓機會白白流走。陸永和Rainah於社交媒體上，經常愛得高調，陸永更會利用小技倆，以甜言逗老婆高興。有次，Rainah分享丈夫環抱入睡中的Hannah相片，略帶醋意表示，「如果我還有能力抱Hannah… 拍照的人豈會是我？」焦點原都落在Hannah身上，但陸永則識相回應，「如果Hannah有能力拍照，相中我抱著的人怎會是她？」不僅將焦點拉回到老婆身上，而且還告訴對方才是他的第一位，網民都高呼「神回」，這招認真高明。

他亦會感激老婆的貼心，即便或是件小事，但在他的眼中，盡是珍貴的回憶。農夫去年開演唱會，由於綵排時，陸永的嗓子狀態不佳，老婆便走遍港九新界，為他找開聲茶和沖養聲水，令他非常感動，於社交媒體大讚對方，「明晚演唱會倘若你看見她，請跟她說聲謝謝，I love u（我愛你）陸太。」除了愛意，感激之情也要及時開口，讓對方知道他的努力並沒白費。

想禮物都是為家庭的人，便是最為你著想的情人。 陸永

陸永於結婚5周年時，再次向Rainah求婚。(@missussix &@6wing_fama) 說到做到好男人 愛說甜言蜜語，但不信口開河，陸永是位會兌現承諾的男人，而且還非常浪漫，每逢拍拖和結婚紀念日，都會為對方送上玫瑰或驚喜，而今年情人節，他亦送家具給妻子，「她說不想再收花，只要家具做禮物。想禮物都是為家庭的人，便是最為你著想的情人。」他亦因當年沒正式求婚，而耿耿於懷，於是在結婚五周年時，悄悄安排一個浪漫的求婚，補回多年前的承諾，讓Rainah非常感動，「突然一束花，突然一首歌，突然一隻鑽戒，突然一大班人，突然被求婚。」

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永遠守護老婆一方

雖常嬉皮笑臉，但陸永卻很疼錫家人，會抽空陪伴她們，閒時亦會替其拍照，還會為老婆吹乾頭髮，非常體貼。每當遇到甚麼事情，陸永都會無條件站老婆一方，給她大大的力量，有次Rainah被網民斥責，指她帶急需去廁所的Hannah，到沒人排隊的傷殘廁所，結果引起網上熱議。陸永當然支持老婆，不過為免再引起討論，故他回答「人之常情罷了」，把事情解決。

不只守護老婆，陸永也愛屋及烏，當Rainah父親欠下巨款時，他都從沒怨言，還接下不少工作，將賺回來的錢還債。他亦擔心老婆的情緒，雖因拍攝旅遊節目，需到意大利工作，但他在出發前，找來黃翠如等朋友，幫忙輪流陪伴老婆散心，亦會每天與老婆視像通話，關心對方的狀態，簡直是廿四孝老公。

愛也許不易，但其實離不開及時表白和實踐，只要雙方都做足這兩點，相信便能融融地相處下去。