女星呂慧儀上周六宣布離婚，指與黃文迪早於去年結束七年婚姻。雖然男方被指暗結第三者，但她於社交媒體發表聲明時，回應「當時的決定不涉任何第三者。雖然身份轉為朋友，但我們是彼此相知和關心的，都希望對方能生活美滿。」

女星呂慧儀上周六宣布離婚，指與黃文迪早於去年結束七年婚姻。(VCG)

呂慧儀與黃文迪於入行前相識，並在2011年結束愛情長跑，雙雙步入教堂。對於兩人的離婚，有網民翻查男方於2013年分享的牽手照，當時呂慧儀的回應耐人尋味，指相中的手不是本人，故引發對方出軌疑雲。兩人關係似乎未因此受影響，翌年更誕下兒子Anton，為感情增添多個身分，但直至去年，兩人終難敵七年之癢，決定和平分開。

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七年是個不長不短的時間，有一定時間適應身分，但相處仍會有點分歧，內心亦感掙扎和動搖，擔心結婚的決定和轉變，是向著壞方向前行。這個時期像是個魔咒，考驗不少伴侶的關係，如呂慧儀、陳法拉和趙頌茹等，便是在婚後的第七年，決定轉向自己人生新一頁，雖對過去或感惋惜，但相信未來的路將更精彩。

七年之癢真會發生？

對於七年之癢之說，許多人都曾聽過，卻不明究竟，有奧地利哲學家解釋，七年是個周期，每次重新開始，身體或內心都會產生變化，影響一段關係，因此演變成婚姻危機。這說法把七年說成不能避免的事，像每七年便要做一次選擇，使人充滿顧慮和不安，而婚姻未夠七年者，亦會因而掉以輕心，令關係加快結束。

英國伍斯特大學的研究指出，男人在婚後一年，睪丸素便會開始下降，婚姻的新鮮感亦相對減少，感情容易產生變化。美國羅格斯大學的統計調查更表示，雖然人們平均的婚姻年數為七年，但最多離婚數字的時間卻是在第四年，可見經歷七年之癢的前後，其實危機一早埋伏，感情或早已轉淡，只是任由時間決定罷了。

「若是自己雙腿，想走都走不了，然而另一半卻是可以說走便走。」(@konniecrab) 相敬如賓才能讓愛情走得更遠 要守住愛情，不能只靠臨急抱佛腳地「交功課」，而是持之而行的珍惜，阻止任何危機出現。森美曾在專欄撰文，引述一對老人家40年的感情保鮮法則，便是相敬如賓，雖然婚後身分不同，生活不需拘謹，但禮貌還是必需的，一句衷心的「謝謝」，讓對方得到應有的尊重和地位，至會珍惜對方的存在。正如森美所言，「若是自己雙腿，想走都走不了，然而另一半卻是可以說走便走」，因此更應緊緊抓著對方，讓對方知道你喜歡現在擁有的每分每刻。

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感情的最大挑戰，其實便是大家在一起的時間

若然兩人真的不合，分開亦是個選擇，但也需自問曾否找出錯誤的原因，並盡力挽留，倘若生活變得乏味，大家各自各生活，身份自然會由夫妻，降格到「宿友」。因此，經常見面是非常重要的一環，不只是在同一空間，也要有相對的交流，向對方多訴心聲，即使是有多無聊的話題，對方也不會感到無趣，反會打開更多話題，想認識你更深。除了互相交流，兩人亦可訂下共同目標，如每年的旅遊、儲蓄或家庭計劃等，建立僅屬兩人的小空間，準備一起面對每個階段的挑戰。