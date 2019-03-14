曾因拒絕滿足男友性需要被趕出門　女生一夜情遇上終生伴侶

別人常説要在夜場內找真愛，仿佛天方夜譚。在昏暗的燈光下，初相識的陌生人在你耳邊喃喃說著喜歡你，相信目的只有一個，就是獵食，正如獵人也不會輕易愛上自己的獵物，目的達到後，你們又變回兩條沒有交疊的平行線，各行各路，如果你要苦苦糾纏，對方就直斥你破壞了一夜情的規則。

那麼，紐約女生Dawn Clancy和丈夫Ryan的故事一定是罕見的「天方夜譚」。

她曾經對愛情充滿憧憬。（Dawn Clancy's Facebook）

Dawn和很多女生一樣，從小就對愛情抱有憧憬，相信終有一天會遇到自己的白馬王子。只是人生總不如童話般順遂，她一直都在情海中浮浮沉沉，身邊桃花不斷，但遇上的都是「爛桃花」。有個男人百般呵護她，為她煮飯，卻又傷透了她的心，將她趕出公寓。漸漸地，她開始懷疑愛情，懷疑會否遇上真心愛自己的人......

點擊看讓Dawn懷疑愛情的「爛桃花」：

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經歷過爛桃花後，Dawn也重新審視自己在感情關係中的位置。她發現過去的自己為了維繫戀情，付出了很多，做了很多委曲求存的事。她醒悟了，默許下承諾，從今只會愛值得被愛的男人，不會忍受那些將自己付出當作理所當然的人。她不再是小女孩，不會只相信男生的花言巧語，而是會看對方的行為舉止。她的自信也因此建立起來，或許學會了愛惜自己，欣賞自己，她遇上了Ryan。

一夜 動真情

她與Ryan相遇的情節不如童話般浪漫，一個星期六的晚上，她在酒吧遇上了這個高大的男人。他滑稽的舞姿引起了她的注意，「我是紐約大都會棒球隊的隊員。」這是他對她説的第一句話，Dawn心想他不但是個差勁的舞者，還是個差勁的騙子。但幾杯下肚，兩人還是聊得很投契。這時候，Ryan還是如其他男人般問她：「你要跟我回家嗎？」

他們渡過了愉快的一晚，Dawn發現這個男人與自己志趣相投，他的幽默、溫柔都深深吸引了自己，但她也深明一夜情的最大法則：不能糾纏。纏綿過後，兩人沒有留下彼此的聯絡方式，他給了她一個goodbye kiss，兩人就此分別了。

一夜情對象成為終生伴侶（Dawn Clancy's Facebook）

「爛桃花」纏身 終遇好男人

接下來就是很多女生都會遇到的難題，她對Ryan「沉船」了，她深深迷上了這個一夜情的對象。她會下載當晚兩人聽過的專輯，甚至在Google上搜尋對方喜歡的大猩猩。她放手一搏地追求愛情，她回到Ryan的公寓，留下一張寫上聯絡方式的字條。然後，就是漫長的等待，在第四天，她終於收到Ryan的訊息，並邀請她到酒吧喝酒。兩個人真的由一夜情對象變成了互相扶持的戀人，在「不正經」的場合遇上的他，卻從來沒有讓Dawn提心吊膽過。他對她溫柔體貼，不時在冰箱內放下她最愛的冰茶。他與之前的男友截然不同，成熟穩重不用別人擔心。這一回，她終於收穫了愛情。

拍拖三年後，Dawn和Ryan互換戒指，許下了一生承諾。遇上了多個大男人，她真的以為這一生會就此與愛情擦肩而過。但卻因為一個充滿勇氣的決定，讓她可以遇上自己的終身伴侶。有時候，你們之間或許也只是差一點點勇氣。

資料來源：Huff