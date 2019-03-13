【楊千嬅丁子高】瞬間變老落淚　行動證明愛：讓妻自信是男人本事

人生有多少個十年，但楊千嬅和丁子高卻將自己的十年，甚至更長的時間，託付對方。兩人早前拍攝理財廣告，需打扮成年老模樣，當大家看見對方白髮蒼蒼，臉上佈滿皺紋的樣子，頓時感觸落淚，不禁深情擁抱對方。楊千嬅其後感嘆道，「可與心愛的人白頭到老，是件幸福的事」，還打趣形容對方比自己感性，「猜不到的是，竟然是丁生先哭出來了。」

楊千嬅和丁子高看見對方白髮蒼蒼的樣子，頓時感觸落淚。(VCG)

《志明與春嬌》系列裡，飾演余春嬌的楊千嬅曾問張志明，「你介不介意我比你大？」但對方隨即回答「但我比你高」，這句話秒成佳話。在現實裡，楊千嬅也比丁子高年長5年，雖然個性開朗和強悍，但內心如同歌詞「我也不是大無畏」般，其實已經累得沒感覺，直至遇上對方，她才有所轉變，曾在訪問表示，「是他拯救了我，讓我知道自己真身需要甚麼。」

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兩人結婚十年，感情依然非常深厚，經常陪伴對方：

+ 7 + 6 + 5

兩人於2007年走在一起，兩年後更拉埋天窗，在美國拉斯維加斯註冊結婚。她曾自言是個不會結婚的人，「自己不相信也沒打算，從期望到無期望，但認識到他的最大收穫，便是找回自己，這個是我結婚的原因。」正因對方給予的愛和信心，讓她找到答案，相信這亦是不少女生都想追求的東西，努力堅持的同時，亦想有人能夠分擔和著緊，讓自己在忙碌裡，不會失去自我。

成為妻子背後的男人

丁子高曾於社交媒體，表示「娶一個美女，只是一個男人的本能，讓妻子變得美麗自信，這才是一個男人的本事。」以他的經濟能力，其實楊千嬅能夠相夫教子，但他並沒想過抹去老婆的光采，反讓對方繼續做自己喜歡的事，並為其舉辦首次的世界巡迴演唱會。楊千嬅接受訪問時，便解釋舉辦世巡的始末，指因兩年前跟老公到韓國看表演，期間她嘆息自己已為人母，沒機會辦巡演，但對方回應「你的都尚未開始」，不僅把說話放在心裡，最後還為其實現這個心願。

兩人都為對方各有付出。(@yeungchinwah) 以行動回應對方的付出 一段關係最重要的是明白和珍惜對方的付出，楊千嬅為了老公，培養運動的興趣，亦特意上烹飪課，學整對方喜歡食的咖哩雞，更經常下廚煮飯，送兒子上學，將大部分時間放於家庭。丁子高當然全看在眼內，曾讚老婆顧家，並深得「奶奶」喜愛，「我沒娶錯人」，「我媽媽第一眼見她，已經很喜歡，認為是我所有女友中最好的。」他更指交往兩年後，對方問「你媽媽將來介不介意跟我們一起住？」令他非常感動。

得到體貼照顧，丁子高亦以愛回應對方，成為對方的「跟得丈夫」。他曾接受訪問時，指自己的缺點，便是容易吃醋，「有男人打電話來我會問，我會想去控制她的生活，希望她甚麼都跟我說。我會提醒她不要喝凍飲，不要夜歸，若她玩得太晚，我會出去看顧她，如果看到她喝凍飲，我會叫她再喝一口暖水，因她的氣管不好。」知道對方的好意，千嬅其後亦慢慢把這習慣改掉。

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相處不只是單方面讓步

丁子高喜歡整潔，認為書一定要放在書架上，杯要放桌子上，衣服要放衣櫃內，而千嬅則不拘小節，東西有時會亂放。雖然習慣不同，但丁子高都沒不滿，認為不應只管要對方改變，「有時見她把衣服亂放，我會提醒收拾，她卻回說『我不理了』，但我又忍不住，唯有替她擺好。」遇上意見不合，很多時候我們都認為自己正確，想要對方讓步，卻沒想到對方其實已經遷讓很多，因此易地而處，嘗試禮讓一次，其實也無傷大雅，讓關係變得更好。