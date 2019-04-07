【非分熟女】「我拍過拖但仲係處女…」為何零性經驗就是Loser？

Facebook上一個學妹寫道：「26歲了，主管告訴我：『生命嘛，不是要完美，而是要完整。』」新世代的年輕人有很多煩惱，「工作做了幾年，不確定有沒有前途…」、「老是愛上爛人」、「錢不夠用，戀愛之後更是入不敷出」…… 在各種各樣的申訴中，有一項特別引人注目：「二十幾歲，還沒發生過性關係，我是Loser嗎？」大部分中生代未必有過這樣的煩惱，「有沒有性經驗」在很久以前是幾乎不會被提出來討論的話題，然而，在這個年代，竟有年輕人因此自我懷疑。

「二十幾歲，還沒發生過性關係，我是Loser嗎？」（電影《非分熟女》劇照）

曉麗（化名）今年25歲，迄今談過4段戀愛，但沒有過性關係。她說：「我有些同性朋友聊天的尺度比較大，不知不覺就會聊起這些比較私密的話題。這種時候難免會問起跟另一半的發展進度之類的問題，但對我來說，承認自己是處女，從來就不是困擾。在我看來，不是說性經驗越多就越有魅力，也不是說堅守貞操就是好。」她表明，在這類話題的討論中，坦承自己是處女並不尷尬，也不自豪，沒有任何特殊感受，偶爾有覺得不好意思的時候，純粹是因為話題的性質露骨。

「朋友們討論的多數是關於性關係的過程，也有少數是談論其重要性。曾經有位女性朋友分享與另一半在沒有做好安全措施下進行房事，當下就被我們勸解了一番。有時候聽著她們討論，會覺得自己格格不入，也會驚覺甚至偷偷感慨社會風氣變了。」難道自己沒有躍躍欲試的念頭？不會因為旁人的慫恿，而有失身的打算？她直言：「當然不會啊！難道大家都在偷東西，所以你也要偷？用偷東西來比喻不太確切，畢竟我想表達的是，這事沒有對錯之分，一切在於你如何看待。每個人都有自己的選擇，別人愛怎麼取笑，愛怎麼說嘴，就隨他們去。難道被朋友嘲笑是處女後，就要隨隨便便找一個人獻出初夜嗎？」

難道被朋友嘲笑是處女後，就要隨隨便便找一個人獻出初夜嗎？（電影《非分熟女》劇照）

曉麗不太確定同年齡層的朋友裡，有過性經驗的和仍是處女的，哪個佔多數，但猜測應該是處女居多，「我前兩段戀愛是在中學時期，只是單純地牽牽手，沒有發展得太遠，後面兩段戀情是彼此之間有共識，也不是宗教因素，只是覺得人生正精彩，不想一不小心搞出人命。」目前單身的她認為，性與愛無法分離， 「加上我思想比較保守，自然也無法接受一夜情等性關係。」對大部分人來說，有沒有性經驗有一種隱晦的象徵意義，仿彿仍未破處，就是未成熟，有一部分仍未被開發，曉麗不諱言：「或多或少會有這種感覺，不過這些事，還是順其自然吧。」

對大部分人來說，有沒有性經驗有一種隱晦的象徵意義，仿彿仍未破處，就是未成熟（電影《早熟》劇照）

問題：

1. 是否和每一任女友都發生過性關係（若超過一段）？對你來說，兩個人在一起，是不是一定會有性愛？ 2. 20幾歲的男生聚在一起時，會不會討論這方面的事？若有，通常會討論哪方面？你們會請教朋友自己對性有所困惑的事嗎？還是以自我吹噓居多？ 3. 如果朋友圈裡有人還是處男，你們會笑他嗎？笑他的理由是？ 4. 如果你還是處男，你覺得自己會因為旁人的慫恿（同儕給的壓力），而有想要失身的念頭嗎？如果你不是處男了，還沒有性經驗前，會一直躍躍欲試，對性愛充滿慾望嗎？ 5. 你同齡的朋友中，已經有過性經驗的和仍是處男的，哪個佔多數？你認為，在這個年代，超過20歲，仍然是處男和處女的人，是不是已經很稀有了? 6. 你覺得戀愛和性愛有直接的關係嗎？可以接受一夜情或非交往前提下的性關係嗎？ 7. 會不會覺得如果一個男生，20幾歲還沒有性經驗，好像還未成熟，算不上男人? 8. 如何看待20幾歲還未破處的女生？會覺得她們過於保守，還是覺得這樣很好啊，很純潔。

「我有性經驗」

盧柏均（22歲）：與初戀女友的戀愛邁入第三年

1. 我覺得性愛只是感情的潤滑劑，若有，感覺確實會更甜蜜。可是，真心愛另一半的話，更多在於靈魂之間的相處，如果說因為沒有性愛，兩個人之間就變得枯燥無味，那我覺得這不是真正的愛情吧。

2. 其實我們很少討論這些，說到自我吹噓，也有情同手足的朋友才會那麼做，不然一般上，只會討論哪個女生比較美或是胸罩尺寸之類的。我本身是不會去請教別人，因為網絡上就有很多資訊可以找！

3. 不會取笑，反而很欣賞這些人，因為他們不會為了擺脫處男或處女的稱號，而和別人發生關係。

4. 在還沒有性經驗前，我確實有躍躍欲試的感覺，因為身邊就是有些損友，一直自我吹噓這些事，讓我不知不覺地受了影響。

5. 有經驗的佔多數。

6. 我認為性愛能促進情侶之間的感情，至於一夜情，假如雙方都同意，並且在不會傷害到任何人的情況下發生，我能接受。

7. 我認為一個人，尤其是一個男人，成不成熟，是不是真男人，和有沒有性經驗是沒有直接關係的，只要這個人待人真誠，有責任感，做事有擔當，在我看來，他就是真男人。

8. 我覺得這樣很好啊，至少大家是照著自己的生活態度來過活。何必強加自己的價值觀在別人身上。

Jeffrey（20歲） ：與初戀女友的戀愛邁入第5年

1. 我們在18歲時發生性關係。個人覺得性愛在一段感情裡面是滿重要的，它能維持和增進感情，但這個很主觀，畢竟不是每對情侶都用這樣的模式相處。

2. 這種話題比較敏感和尷尬，所以幾乎不聊，也不會去請教朋友，反而自我吹噓的聽過很多，男生把這種事看作尊嚴。

3. 不會取消，可能有個人因素。

4. 會，或許是因為有想要被「愛」的念頭吧。沒有性經驗前，很自然會對和性有關的所有東西充滿好奇，會看成人影片，等不及要嘗試。

5. 處男處女，我覺得佔30%吧，不會說很稀有，換個角度，20歲時已經做過愛了，大家也很習以為常。

6. 兩者是很不一樣的東西，戀愛除了在一起開心也要一起面對生活的挑戰，性愛只不過是短暫的快感甚至變成了買賣的貨幣， 我不能接受一夜情和所謂的砲友。

7. 完全不那麼覺得，男人的定義不能用性經驗來衡量。

8. 不管有沒有性經驗，都可以是很好的女生，未破處的可能時機未到，又或者她們對自己的未來有更好的打算。所謂「第一次」，真的沒必要太在意。

阿瑞（化名）23歲：3次戀愛經驗，進行式邁入第5年

1. 只和現任有過性關係。若兩個人的觀念和價值觀認同，在一起一段時間了一定會有的。

2. 朋友之間不會討論，有時會有一兩句話調侃，但不會討論、請教和吹噓。

3. 不會笑。

4. 會有念頭，但未必會有所行動，所以也還好，不會一直躍躍欲試。

5. 若是單身的大多是處男吧？而有伴侶的大概都有性經驗了。只是猜測，因為沒實際問過。不過處男處女應該不算稀有吧，還是有很多的。

6. 我覺得沒有直接的關係，戀愛中也許會包含性，但性本身是可以獨立存在的，只要雙方認同，就可以接受。

7. 不會這樣覺得，成熟不是單憑性經驗來評斷的。

8. 這都是個人的自由和選擇，沒有必要特別用什麼眼光去看待。

（電影《分手說愛你》劇照）

「我還是處男」

小峰（化名）23歲：最近才開始第一段戀情

和初戀女友在一起約2個月，小峰直認：「我是那種比較尊重另一半意見的男生，如果對方不想，我也不會強逼或做一些威脅的事。」也就是說，若對方不抗拒發生關係，自己便會有所行動，目前只是等待適當的時機？他不諱言：「可以這麼說。」至今為止，沒有性經驗，他指​​自己不曾因這事被取笑，「一些比較熟的朋友偶爾會討論他們的性生活，但我覺得每個人對『性行為』有不同的想法，對我來說，有或沒有都無所謂，不會對生活帶來太大的困擾，朋友討論時，我就默默地聽。」他認為，戀愛和性愛沒有直接關係，「對性慾強的人來說，可能會有很大影響，但若是單純的戀情，我覺得那不是太重要。非交往前提下的性關係我更難接受，那會導致墮胎、棄嬰、性病等社會問題汎濫。」

關於自己23歲仍是處男這件事，他說：「我不覺得是失敗呀，每個人有自己的生活方式，人家有不代表我們一定也要有。不管有沒有人慫恿，我相信男生性器官的反應都是比較敏感和直接的，所以大部分男生會『自我安慰』。我身邊處男還滿多的，佔半數，所以我不覺得這個年紀還是處男很稀奇。」但他也坦言，不曾有過真正的性愛關係，想要嘗禁果，對「那件事」充滿好奇與慾望是自然而然也理所當然的事。不過，他始終強調：「作為男生，在這個年紀還沒有性經驗，我覺得不是什麼問題，畢竟如果另一半不想要，就算你技術再好、經驗再豐富，也還是得靠自己的雙手解決。 」

（電影《我老婆唔夠秤》劇照）

總結：性事談不談

把「20幾歲，還沒發生過性關係，我是魯蛇嗎？」這個問題廣發給年輕朋友時，他們叫嚷：「這個問題，很難找到願意談的人。」原來，即便年代變了，性事始終是讓人難以啟齒的話題，過程中有女受訪者因男友反對而臨陣退縮，也有不少女生表明不知道身邊女性友人是否有性經驗，坦言彼此之間很少討論相關話題。有者則在言語中透露「她有男友，應該有性經驗吧」這樣先入為主的判斷。反之，男生在應對這個課題時顯得較為自在，有者甚至能接受不化名處理的方式，也表達了這個課題幫助他們理清自身想法的正面態度。然而，這樣的反差也讓人不由自主聯想到，社會對男性及女性的雙重標準，是女性不願討論這個話題的原因：男生公開表示自己的性經驗是威風的事，女性若這麼做，則有可能被貼標籤、污名化。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】不經人事，現代成年式未完？】

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