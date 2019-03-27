【湯洛雯羅天宇】分手後還能當朋友？只有這兩種可能

一段關係走到盡頭，是應該把所有都捨割，把記憶封存，還是把經歷過的都當成是美好的回憶，和前任繼續當朋友？

湯洛雯與羅天宇曾因拍攝TVB處境劇而結緣（微博圖片）

湯洛雯與羅天宇曾因拍攝TVB處境劇而結緣，相戀了四年。分開後繼續以好朋友身份彼此扶持。兩人早前為拍攝旅遊節目《三日兩夜》出發到挪威，更會到浪漫的北歐觀賞極光。分手後退回好朋友的位置，還是會聯絡，為彼此的生活打氣，也是另一種的幸福。

分手後為什麼還要成為親密的好友關係？（《後來的我們》劇照）

曾經親密的關係，有可能回歸到單純的友誼嗎？

分手的原因有很多，而且或多或少也會帶著難堪。分手後為什麼還要成為親密的好友關係？有些人是希望能繼續得到前度的關注，有些則等待著復合的一天。除非兩人對於好友的定義是相同的，朝著同一個方向。如希望在對方身上獲得同樣的東西，或是都在等待復合的理想時機，否則與前任發展出的好友關係只會令人痛苦。

很多人於分手後都在掙扎該不該與前度成為朋友（《後來的我們》 劇照）

分手後，有人愛得深傷得更深，恨不得把前度的生活從生命的軌跡抹殺掉。也有人不願意雙方就此變成陌路人，把當中的情感帶到另一種關係。曾經有朋友被男朋友狠心拋棄，分開時那男生說：「我們的性格不適合，還是當回好朋友感覺輕鬆一點。其實這樣也好，我們還可以退一步做回朋友。雖是這樣說，決定權還是在你的手裡，我會等著你回覆的。」

傷心的女生當然立刻答應，希望用盡所有去挽留那個男生。前度把決定權交到被拋棄的女生手上，若她決定不與他成為朋友，徹底切斷最後的連繫，那全是女生的選擇，男生的角色一下子由負心人變成「被背棄」的一方。

分手還能當朋友，只有兩種可能：從來沒愛過，或是從來沒有停止愛過。（《後來的我們》劇照）

如果真的在意舊愛，兩人便不會是如此不歡而散，明知道女生因為自己的絕情背棄而傷心，那為什麼要在分手後成為關心對方的好朋友？如果他真的嘗試站在對方的立場，便可明白到那個女生沒法在短時間內轉換態度變為朋友。男生所說的「選擇權」從來不存在於女生的手上。

再見亦是朋友的可能：從來沒愛過，或是從來沒有停止愛過

不排除與前度成為朋友的可能性，但只有兩類：一、要是彼此因誤會而結合，相擁後發現並非戀愛那回事，沒有愛過對方，退回朋友位置可能是關係中最好的重整；二、由始至終沒有停止愛對方，分開的原因帶著無奈，卻不存在背叛，這種關係在轉化成朋友之後，是延續二人可貴之情的方式，但是一定不是在分手後的短時間內發生。當傷痛隨時間消逝，擁有新的開始後，能與前度彼此尊重不越界，也許是另一段友誼的開始。

如果你跟前度從來沒有停止愛過卻要分開了，還在掙扎該不該再成為朋友之際，不如先看看彼此是否屬於以下處境，若是，那真有可能再見亦是朋友：