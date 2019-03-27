黃翠如、林依晨身邊都有比老公更親的男閨蜜？男女間也有純友誼！

説起男閨蜜，總是會想起數年前，一個女生上傳自己與男性朋友的合照，留言指他「他不是男朋友，卻比男朋友更親更重要。」一張照片引起網民熱議，直指男生是服役十年的「大將軍」。男女之間到底有沒有純友誼，一直都是爭論不休的話題。有人覺得男女之間太親密，一定就有曖昧關係，又或者男生單戀女生，甘願在對方身邊服「兵役」，而娘娘又沉醉於這樣的關係，所以一直以好朋友相稱，為對方保留一絲希望。

我們總是覺得同性才能成為知己，因為相同性別才能理解彼此的感受，生理構造的相同，卻不一定意味著對方可以完全明白自己。問過身邊有親密「男友」的女生，她們覺得與男生交流反而可以更加直接坦白，不用互相猜度，有話直說，也不怕女性之間難免會產生的妒忌心。而以下演藝圈的女星，身邊都有個比男友更親的「男閨蜜」，或許，這個世界異性之間還是有純友誼的。

到底男女之間有沒有純友誼？（《我可能不會愛你》劇照）

林依晨&鄭元暢：如上輩子就認識的親密感​

林依晨和鄭元暢因合拍《惡作劇之吻》而結緣，在不少粉絲心目中，當年的湘琴和直樹是很合襯的熒幕情侶。兩人私底下不如劇集中擦出愛火花，但依然彼此最親密的朋友和拍檔。林依晨接受媒體訪問時提及每次見到鄭元暢都感受到如上輩子就認識的親密感，而鄭元暢也直言早已視林依晨為家人。而在林依晨結婚時，他雖然不能親臨現場，但也拍片送上祝福，更送上超厚重的「人情」，台幣131400，祝願她能一生一世享受愛情的甜蜜。而最近兩人在內地綜藝《非凡搭檔》中再次合作，兩人在節目中默契依舊，當林依晨對挑戰感到不安，他總是能第一個察覺，並且送上安慰，可以感受到兩人深厚而又單純的友誼。

兩人因拍攝《惡作劇之吻》結緣。（《惡作劇之吻》劇照）

點擊看兩人在《非凡搭檔》中的互動：

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黃翠如&洪永城：各自找到伴侶，依然不改兩人的情誼

黃翠如和洪永城曾經是觀眾眼中公認的一對，兩人一起由有線電視走到無線，一起主持旅遊節目，在熒幕前的合拍程度，讓人覺得他們關係曖昧，十分合襯。然而，現在黃翠如找到了自己的終生伴侶，洪永城最近也有新戀情，大家已經有各自的伴侶，卻依然不改兩人的情誼，甚至曾經有網民為他們寫過一篇「我諗每個男人心裏面都有一個黃翠如」的潮文。而黃翠如回應她與洪永城「好friend」，會互訴心事，也會一齊去旅行，但大家心知彼此之間沒有發展機會，當看見對方找到幸福，他們都會互送祝福，而好拍檔的地位依然不變。

黃翠如和洪永城由有線到無線，一直都是好拍檔。（影片截圖）

即使各有伴侶，他們的感情依然不變，甚至樂意與對方的伴侶成為好友：

王菀之&張敬軒：是親人， 是靈魂伴侶​

王菀之（Ivana）與張敬軒初入行已經相識，一直都是彼此的好朋友，甚至曾經傳出緋聞。張敬軒更曾經立下誓言，如果Ivana35歲前未結婚，他就會娶對方為妻，但其實兩人之間的情感早已超越男女之情。Ivana曾經在社交媒體上形容自己和張敬軒的關係「不是朋友， 不是情侶，是親人， 是靈魂伴侶」，他們的對彼此的了解不比情人淺。即使歌唱風格不同，他們也推出了合唱歌曲《友誼的小船》，用調皮活潑的方式唱出兩人的友情。

在Ivana結婚那天，他更假裝搶新娘。（Instagram）

點擊看兩日平日讓人發笑的互動：