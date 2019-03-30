自問是位完美主義者，無論做任何事，只要有興趣，便會務求在各方面，做到盡善盡美，若出現瑕疵，則會內疚到不行。這樣的個性有好有壞，雖然對自己要求，能夠驅使進步，但由於經驗尚淺，常會看到不足，因此反讓自己感到無力和壓力。 不過，台灣演員殷悅（Melody）近日所寫的新書，則啟發了我，《誰說一百分的妳，才是最好的自己》，也許九十分的表現，所得到的滿足感，比滿分還多，正如她接受理科太太訪問時所言，「你擁有的所有東西，不可能都是100分。如果在工作上有新的啟發，所遇到的挫折和質疑，都是很美好的事。」

Melody於去年底推出新書，籲女生不用每刻都是位女強人。(@melodykliu)

近日經過書店，看到Melody所寫的新書《誰說一百分的妳，才是最好的自己》，不知怎地吸引住我的目光，一路心想一百分不應是件好事嗎？我們自小學習，都會追求高分，雖然得到九十分，但也不會獲得讚賞，還會得到「還可以更好」的回答。而你其後考試，倘若退步了十分，更會被抱怨不夠努力，但卻沒人看到，其實八十分也算是個高分。

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Melody認為，比起做到一百分，快樂的生活才是最重要：

+ 6 + 5 + 4

一百分可以是個目標，但卻不可忽略當中的付出和過程，不然僅是個毫無意義的追求，更稱得上為奢侈。Melody生完小孩後，再度投入工作，兼顧拍戲、主持和時裝周客席編輯，展現最完美一面，但她卻在新書中感嘆道，「如果一百分了，我真的就是『完美』嗎？」換句話說，便是其實滿分並不存在，不足之處還是會有的，但與其嫌棄它，不如擁抱它，將其變得更美好，「我們總是在為了一百分而困擾，但其實，那些少了點甚麼的我們，在我心中是最美好的。」

你要知道，不是所有事情都可同時獲高分

Melody認為，「承認自己不是女超人，也是一種勇敢。」(@melodykliu) Melody於書中分享不少人和事，透過對方的故事，作出心靈交流，並悟出自己的價值，特別是作為女生，都有不服輸的心態，每每想在各方面都當個千手觀音，想成為出色的伴侶、妻子、媽媽或職場人士，但正因有這種倔強，最終卻苦了自己，事情亦會處理得兩頭唔到岸。雖然錯在貪心，但我們往往會質疑自己能力不逮，想要做得更好，但事實上身上只得一塊餅，再怎樣分配，也不可能額外多出一塊餅，因此最好的做法，便是承認自己的能力限制，「承認自己並不是女超人，對許多事情就是力有未逮，也是一種勇敢。」

要做好一件事，不僅要認清自己的能力，也要懂得取捨，不可能每樣事情都是最好的，而更重要的是，清楚知道自己追求的目的，正如Melody所言，「那東西值得我用力去追求嗎？還是，我只不過是在跟自己賭一口氣呢？」

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努力做別人的一百分，但自己卻幾乎是零分

Melody提到曾做過任性的事，便是吃掉整包薯片，雖然對她的演藝工作，或是件不負責任的行為，未能把外表打理成一百分，但她認為，偶爾的叛逆，卻是壓力的最佳調劑，並引述其一位健身教練好友的故事，指她每天生活奔波，既要照顧中風的公公，又要每天接送孩子，最終經常無明胃痛。她看醫生時，雖強調每天會睡6小時，但對方直截了當地說，「人會騙自己，但身體不會。妳這是自律神經失調，妳的身體已誠實告訴你，你沒自己想像般厲害。」

肩負東西愈多，愈易忘記自我，就像Melody般，買水果時想到挑嘴的丈夫愛吃水蜜桃，便買了兩箱回家，但其後發現雪櫃沒空位，怕水蜜桃變軟，於是把其中兩顆放進內，結果丈夫隔天卻拿了沒冰的水蜜桃吃，並不停碎念著對方沒把水蜜桃放雪櫃，以致它變軟。當刻她猶如當頭捧喝，心想為何要這樣為了別人，強逼自己，「有時我們是不是沉溺在『付出』這個角色設定？覺得要靠著『付出』被注意，而忘記了自己有時候，也是會想要有一些簡單的需求。」

我們太著重別人的想法，但最應要愛惜的人，其實就是自己。(@melodykliu)

疼惜心裡的小女孩

我們太著重別人的想法，設法想要對方好，但最應要愛惜的人，其實就是自己，「我們很努力做一個稱職的大人，卻忘了自己內心的小女孩，妳沒有勇氣放她出來透氣，怕自己一旦放鬆了，就再也沒力氣，但其實，每個女人心裡的小女孩要的東西真的很簡單。」要哄自己其實真的很易，因只有自己才最了解自己，所以自己最喜歡甚麼東西，相信都不會被難倒吧！

完美不完美，但正因認識到這一點的不完美，並承認和接受它，至可變得更美，也許不足一百的分數，才是個最完美的比例。

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