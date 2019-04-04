【醒下啦】「冇下次！」五大渣男出軌語錄你仲信？灑脫放手勿啞忍

在感情的路上，妳有被背叛過的經驗嗎？ 明明把對方當成全部、明明凡事都將他放在第一位、明明把所有的愛都給他，可是，他為什麼還會劈腿？最扯的是，當他說出那些自以為「冠冕堂皇」的理由時，我們怎麼還是會心軟？ 醒醒吧！別再相信那些以愛為名的話語，當劈腿男說出下面任何一個「偷吃」的藉口，就勇敢地向前走，直接放生吧！

如果他已經一而再、再而三地跟妳保證不再出軌，卻又在每一次上演同樣的戲碼，請試問自己：「我真的還要繼續忍受嗎？」（《犀利人妻》劇照）

1. 不會再有下次

非得要輪迴個好幾次妳才會明白，這句「不會再有下次了」根本只是說說而已，劈腿就像是我們的某個壞習慣，想要在短時間內改變是很難的，簡單來說偷吃其實就是「慣犯」。

正所謂「有一就有二」，如果他已經一而再、再而三地跟妳保證不再出軌，卻又在每一次上演同樣的戲碼，請試問自己：「我真的還要繼續忍受嗎？」

2. 我們只是朋友

真是一句千古不變的藉口！

慣性劈腿的人會如何定義「朋友」，應該要有的界線在哪裡，他們往往有自己的一套標準。接著，持續用這個說法來安撫正宮，等到我們痛徹心扉時，回過頭來才發現原來自己一直被「朋友」這個兩字耍得團團轉。

慣性劈腿的人會如何定義「朋友」，應該要有的界線在哪裡，他們往往有自己的一套標準。（《致，第三者》劇照）

3. 都是因為妳不夠好

有些人會將偷吃的原因歸咎在正宮不夠好，也許是脾氣太差、沒有自己的想法、太依賴、愛哭、沒化妝時很像鬼……等等各種亂七八糟的原因，來怪罪對方害自己劈腿，甚至有的女孩還會為了這些不中聽的話努力去改變自己，但到頭來終究是一場空！

有的女孩還會為了被責怪的話努力去改變自己，但到頭來終究是一場空！（《致，第三者》劇照）

4. 我只是玩玩

「年輕嘛，本來就應該多看看，多認識一些人，難道妳希望我為了妳畫地自限嗎？」

打著年輕不留白的名號，號稱得增加廣闊的交友，來拓寬彼此未來的道路，然後一堆傻妹子還傻傻的相信，等到事情敗露的時候再說一句：「我只是玩玩而已啊！」就能夠獲得原諒，這麼好的事情誰不要呀？

打著年輕不留白的名號，號稱得增加廣闊的交友，來拓寬彼此未來的道路，然後一堆傻妹子還傻傻的相信，等到事情敗露的時候再說一句：「我只是玩玩而已啊！」（《致，第三者》劇照）

5. 反正妳都會原諒我

仗著女方總是心軟、捨不得、放不開，多數劈腿男會把另一半吃得死死的，會覺得不管怎麼玩，終究會得到原諒，繼續肆無忌憚地在外面惹花捻草。而身為較「弱勢」的一方，除了傻傻地相信對方有一天會回心轉意、會發現自己其實是對他最好的人，各種如夢幻般的渴望持續自我安慰。

但，這些幻想遲早會破滅，最後又是一身遍體鱗傷。

身為較「弱勢」的一方，除了傻傻地相信對方有一天會回心轉意、會發現自己其實是對他最好的人，各種如夢幻般的渴望持續自我安慰。（《犀利人妻》劇照）

說穿了，感情只有適合與不適合而已。妳有妳渴望的愛情、他有他嚮往的一片天，大家都說「強摘的果實」不甜，與其一直讓自已受委屈、時時遷就對方，倒不如試著放手，繼續朝理想中的生活邁進。

妳要知道，就算今天真的和眼前這個人在一起了，也只是「死拖賴活」，他絕對不可能成為妳心目中那個體貼、互相、善解人意的另一半。至於那些曾付出的感情，和這之中所累積的傷痕，妳會在某一天突然發現，也許是因為這些打擊，才能造就現在這個完整又勇敢的自己啊！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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