4月1日是張國榮逝世17周年，唐鶴德（唐唐）在社交媒體貼上二人合照，並寫道「17年前你離開了我們，但我知道你在另一個國度裡，時刻都想念著我們。」並指哥哥在「這嚴峻的時候」，一定會更加給我們鼓勵、打氣，的確非常切合哥哥的溫柔個性，亦令人唏噓萬分。 從那天起我不辨別前後開始，每年4月1日香港都很奇怪，電台彷彿只餘下張國榮的歌，但奇就奇在不斷播不斷播你也不覺得膩，甚至想聽多一首再聽多一首，整個空間氣息彷彿凝住了一樣。

唐鶴德（唐唐）今晨（4月1日）在社交媒體貼上二人合照，令人感慨。（dhttong@Instagram）

唐唐寄語溫柔支持抗疫 曾於薛家燕失婚時提幫助

一轉眼，哥哥張國榮已離開人世17年，今晨（4月1日）其摯愛唐鶴德（唐唐）在社交媒體上發文悼念，寫道：

「17年前你離開了我們

但我知道你在另一個國度裡時刻都想念著我們

特別在這嚴峻的時候會更加給我們鼓勵、打氣

希望大家一起加油、努力

共同渡過這一次的疫情🌹」



而其實每年9月12日哥哥生忌、中秋前後，唐唐都會發文悼念，多是簡單一句生日快樂，或配上歌詞，鮮有將心底話這樣寫出來。言簡意賅的一段說話，道出了哥哥生前對人非常溫婉體貼的個性。就正如早前​薛家燕在《01娛樂》的訪問中透露，哥哥曾於她失婚時主動提出幫助：「佢係其中一位我係婚姻好唔得意嘅時候打電話俾我，佢第一句就話『家燕姐你冇乜事嘛？』然後再講『妳需唔需要經濟上支持？妳話畀我聽！我隨時可以幫你』。」在家燕姐眼中，哥哥絕對是一位有情有義的藝人。

【點圖即看】唐唐視角下的張國榮，二人相處點滴＝＝＞

+ 5 + 4 + 3

張國榮逝世17周年，有哪些經典是你最最難忘？（《失業生》劇照）

張國榮最風華絕代的時候，我錯過了。

別誤會，筆者不是90、00後，只是哥哥最青春靈氣迫人的時代，只能「從眉梢中感覺到、從眼角看不到」，總感絲絲遺憾。只怪年輕時接觸的哥哥「太成熟」，我不明白為何要頂著長髮唱《大熱》，更不明白《阿飛正傳》、《春光乍洩》與《東邪西毒》，因為藝術詣藝這回事，跟人生很多事情一樣，要經歷過成長、想通，千錘百鍊下才能煉成，當年有幸讓我打個照面，不代表就能淺嚐或明白固中意義。

張國榮的經典作品，你又記得幾多？（點圖即看==>）

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遺作「冤家」：感情皆因果、半點不由人

但愈趨成熟的想法，往往有一個共通點，就是愈見爐火純青的精簡，因為最為精煉的人生真理，都無需再賣弄不必要的高深。所以我非常慶幸，在我感情花開花落的那一年，無意中聽收音機遇上它，後來憑歌詞翻查下才知道是哥哥遺作──「冤家」。

「當你憎他怪他 喜愛那人 你又難道是好人」 《冤家》張國榮

張國榮的遺作《冤家》對筆者影響最深，他真人對感情一樣細膩。（dhttong@Instagram）

《冤家》是哥哥生前最後灌錄的作品，林夕的詞、柳重言的曲，連一個正式MV也沒有，直至他死後一年，才在新歌加精選大碟的《鍾情張國榮》中收錄，卻莫名奇妙不知何時深深打進我心坎之中，構建我往後人生的戀愛態度。如果《玻璃之情》是說「如果你太累 及時地道別沒有罪」的寬恕之情，《冤家》就是進階版，說那個離開了你的他／她，再被後任拋棄，你如何勸導他／她寬恕別人。兩首歌皆出自夕爺的詞，皆說因果，說是勸導別人，也是在安撫自己。說一個人，為何應該「放得開」。

《冤家》（節錄）

為何他只配被你選中待你好

為何他收去贈你的愛便如強盜

當天你放下我 在冤冤相報中 那個才能哭訴

為何他一世被你束縛便美好

為何他一拒絕你竟會變得可怖

當天你告別我 只因碰上更好 因果報應你該知道

張國榮與「前度」毛舜筠的一段情，一直為人津津樂道。（《大富之家》劇照）

曾被毛舜筠拒絕求婚：教會如何面對前度

眾所周知，哥哥的感情細膩又用情至深，但他對過去感情的豁達，也煉得跟歌一詞一樣通透。哥哥唯一一位公開承認的女友，是毛舜筠。「當年我們一起主持音樂節目，記得是在（電視台）走廊裡初相遇，我對她一見鐘情。」在一次訪問中，張國榮這樣說。不過這段被哥哥形容為「初戀」的愛情，甚至進展到求婚這一步，正如大家所知道，並沒有成為永遠的一對。後來在毛舜筠在主持清談節目時承認了，17歲的她因為哥哥太進取而嚇跑了，而張國榮則說：「如果你當年肯嫁給我，可能會改變我的一生。」結果，二人分手後十年也沒見面，最終卻因再次合作而成為知己好友，甚至能一同在電視清談節目不避嫌、話當年。這種對舊愛的豁達，對仍執迷於前度過錯的你，會否又有一點點的啟發？

【點圖即看】更多張國榮、毛舜筠，經典劇照－－＞

+ 6 + 5 + 4

在感情關係中，我們常常有諸多「問題」。問對方為何會離開自己、問如何可以不怪他，甚至最近聽得最多，是「對方無縫交接有問題嗎？」、「對方分手多久再拍拖才算合理？」

我們很難讓一段感情、一個人let go，不只是單單深愛過，還因為你看的圖畫之中，多少將自己放在一個主觀角度去看。別人傷害過「我」、「我」愛得有多深、「我」被背叛……

張國榮逝世，但歌曲卻永久流傳。（《春光乍洩》劇照）

面對「真愛」，能否包容對方已愛上別人的事實？

《冤家》說的，卻是「他要得到更好 所以愛誰 你亦不忍拖下去」、「當天你告別我 只因碰上更好 因果報應你該知道」。當我們被拋棄時，有否想想我們的「曾經」，即使你未提出過分手，或都曾拒絕別人的愛。又，我們說他是真愛，那是不是可以包容對方的「全部」，包括對方已愛上別人？我們既無人完美，又何須只着墨對方的不完美。

更何況，所謂對的人，從來就需要雙方的共同承諾為基礎，當你只有你一個人在強求，就肯肯定那人早已是不對。

張國榮（《異度空間》劇照）

寬恕易講，執著難放，縱使明白世界之大，每個人也只不過是還因與還債的過客，但要放下，真的很難。要是當你再三確認自己的感情，是不是能學哥哥將此昇華，畢竟一世人，太短太短。如果將《冤家》與《玻璃之情》連在一起聽，你會更能解開心結，因為在哥哥和夕爺眼中，愛情並不悲觀。《玻璃之情》有一句，是這樣的：



「如果你太累 及時地道別沒有罪 一生人 不只一伴侶」