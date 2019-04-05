年輕一輩或不認識，不過歐陽震華的角色，可說陪伴筆者的童年。近日電視再次播放《法證先鋒》，吸引筆者捱夜收看，雖然他與蒙嘉慧有不少對手戲，但最讓人懷念的拍檔，莫過於他與關詠荷的拍劇緣分。

歐陽震華和關詠荷當年的情侶檔角色，都非常入屋。(VCG)

男女之間不僅得愛情，也可以是段珍貴的友誼，正如劇中的古澤琛和梁小柔，雖然愛好相近，但若換情侶身分相處，則令氣氛尷尬，只能保持朋友關係。歐陽震華和關詠荷是對螢幕情侶，最為人熟悉的作品，包括《美味天王》和《陀槍師姐》，由於兩人的互動，經常擦出有趣火花，令角色都非常入屋，而私底下，兩人也是老友鬼鬼，會為對方捱義氣。

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讓我們一起回顧兩人曾合作的電視劇：

+ 9 + 8 + 7

歐陽震華和關詠荷合作的首部劇，便是《醉打金枝》，雖然兩人當時不太熟悉彼此，但卻如遇見知音，一拍即合。歐陽震華曾在訪問中憶述，指跟其他拍檔拍攝時，有時會覺得自己欠缺一點，總是不夠火花和生活化，但與關詠荷的演技，他則認為剛好對上，故予人耳目一新的感覺，並形容大家有著「化學作用」，「大家不用磨合，只要埋位便行，觀眾亦不用適應期，便覺得（螢幕中的我們）合襯。」

為好友做「醜人」

兩人的相處就如兄弟般，一方有難，另一方定當兩脇插刀。歐陽震華接受訪問時表示，拍攝《情逆三世緣》期間，曾一度因急性肺炎，留院深切治療部，亦因此需頻頻請假休息。但他怕引起劇組不滿，於是向關詠荷求救，結果對方二話不說，特意主動請假，好讓Bobby能借機休息。Bobby當時感謝對方的幫助，「如果請假次數多，報道便會指你大牌，所以很少人願意幫這個忙，但她很爽快，說幫就幫。」

關詠荷曾透露，與Bobby拍劇非常舒服。(VCG) 定不能越的界，給對方信任 關詠荷曾於拍攝《五味人生》後，打算專心相夫教子，暫別電視螢幕，但其後卻因為歐陽震華的邀請，答應再接拍電視劇，可謂非常有義氣。能夠勸服對方，或因對方予人安心感，使拍攝時不用過於拘謹和顧慮，自然能拍出最好的演技。 關詠荷是位慢熱的人，對陌生人不太熱情，但因與歐陽震華合作多年，故她都會信任對方，於拍攝《情逆三世緣》時，更非常入戲，衝過去抱緊對方，連Bobby也不禁指她若不是對著熟悉和信任的對手，都很難會這樣做。關詠荷亦曾於訪問中，透露與Bobby拍劇非常舒服，既不用避忌，亦不會傳緋聞，而此話正好與宣萱曾說的話，不謀而合，指Bobby不會藉機抽水，而且風趣幽默和善解人意。由此可見，歐陽震華在女星心中，贏得不少口碑和友誼。

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真誠對待，會為對方花心思

歐陽震華與關詠荷這麼合拍，或許因Bobby真誠待友的態度，他曾在訪問中指，拍攝《陀槍師姐》時，因對方曾提到很久沒吃蝦醬炆豬肉，故他便讓家傭幫手弄好，並送到她的家，雖然對方指老公不吃肥膩食物，但他仍將食物帶回片場，給對方吃個高興。

有一種友誼，是只要對方舉手投足，便知道他的想法，亦會珍惜這段情誼，為對方設定不會超越的界線，讓大家能像像親人般，安心相處，互相幫忙。

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