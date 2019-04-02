盧凱彤遺作面世　展出生前手抄情人訊息的真跡：另一種形式的永遠

盧凱彤（Ellen）逝世半年，遺作《光》與《光之外》於她的生忌3月27日曝光。同時，Ellen太太余靜萍為她策劃的展覽《你的左手我的右手》也於同日舉行，讓我們能再一次從Ellen的作品中感受她的細膩情感。

從自己與太太的視角寫出二人對彼此的情感

國語版本的《光之外》歌詞則是由Ellen親自譜上，表達自己對太太的情感。（FB_盧凱彤 Ellen Loo 國際後援會）

Ellen兩首作品《光》與《光之外》，以同一首由Ellen作的曲，配合不同的歌詞與編曲，道出自己與太太愛情路上經歷離合時，彼此心中的感受。兩人曾由異地戀的關係分隔台港兩地，最初相戀了四年便分開，期間Ellen患上了躁鬱症。兩年後二人重遇並認定對方，經過重重考驗後二人結成廝守一生的伴侶。

《光》為廣東話版本，由Ellen與余靜萍的好友郭啟華填詞，從余靜萍的視角訴說出二人曾經分開的心路歷程。而國語版本的《光之外》歌詞則是由Ellen親自譜上，以第一身的角度，表達自己對太太的情感。歌曲的創作概念是以兩個人彼此的視角來詮釋同一個故事，兩首歌曲互相呼應，建構出一個完整的愛情故事。

《光》為廣東話版本，從余靜萍的視角訴說出二人曾經分開的心路歷程。（FB_盧凱彤 Ellen Loo 國際後援會）

Ellen於2017年的台灣金曲獎上奪得「最佳編曲人獎」，同時在台上向余靜萍作出感人告白：「沒有她，我不會在七年前寫第一首國語歌，沒有她，我不會想要來台灣發展，我要感謝我太太。我跟我太太在去年在國外結婚，謝謝她讓我的生命變得更完整，我知道這個世界不完美，我的音樂不完美我的人不完美，但有了你誰還需要完美。」

幸福就在不遠處那邊 我閉上眼睛都看得見 盧凱彤《光之外》

Ellen於一次的訪問中提到，「要找一個愛你的人，比找到一個你甘願讓她走進你內心的人更難得。太太的存在比心理醫生更神奇，只要看到她的笑容，就有種藥到病除的感覺。愛情真的是很奇妙的東西。」愛情是生命中最閃亮的光，但願我們都可以找到屬於自己的那一束光。

《你的左手我的右手》 完成二人一起開展的昔日心願

展覽選在Ellen生日當天開幕，原因是她喜歡熱鬧。（FB_Ellen Loo）

《你的左手我的右手》展覽由太太余靜萍策劃，於台灣舉辦。集結了Ellen生前未曾發表過的畫作，全是她於治療躁鬱症時，以畫畫作為情緒抒發的渠道之繪畫作品，加上余靜萍與其畫作呼應的攝影作品，選在Ellen生日當天開幕，為她送上的一份熱鬧的生日禮物。

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患上躁鬱症後，Ellen在醫生鼓勵下嘗試用左手畫畫。Ellen以左手作畫，余靜萍以右手攝影，這樣便成為了二人聯展的名字。展覽自3月27日開始，一直到4月21日，首日出席人數便超過 300 多人，包括Ellen的父母、老師黃耀明、好友何韻詩、林二汶、魏如萱等眾多親友現身支持。

Ellen的生前好友都有到場支持，如黃耀明、何韻詩、林二汶等（FB_Ellen Loo）

除了二人的作品，展覽還收錄了Ellen與太太的生活片段，還有共同寫成的訊息手抄本。二人最初相戀時以電郵傳情，Ellen害怕訊息會在虛擬的世界中無故消失，故此她會把訊息抄下，以實體方式保存下來。透過親筆書寫的溫度，展覽讓我們認識到這樣深情、倔強又孩子氣的Ellen。

Ellen突如其來的離開了，然而留下的音樂與其他作品會代她說話，陪伴深愛著她的人繼續前行，直至有天再次相遇。