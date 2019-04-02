感情細水流長，有時也是種福氣，於上周慶祝結婚十一周年的單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂），由拍拖至今原來經已相戀22年，而且感情至今依然保持恩愛。兩人日前於社交網站齊放閃慶祝，同時寫道：「其實結婚真係冇事嘅」，而豹嫂更甜蜜表示，「我覺得我們做得還可以，看看現在的我們，我對我們的將來充滿自信」，認真羡煞旁人。

單立文和胡蓓蔚結婚11年，上周於社交網站發文慶祝結婚紀念，讓不少網民大感羡慕。(@paisleyhu)

單立文和胡蓓蔚的形象，一向都是打打鬧鬧，像個大小孩般，沒一刻安定，不過兩人的愛情，便是在這片歡笑聲中，不經不覺度過。豹嫂於網上憶述兩人的相識經過，「音樂將我們連在一起」，由於她當年準備推出首張碟，因而結識唱片監製豹哥，而她去年接受訪問時，亦透露兩人初時還沒擦出愛火，算是日久生情的類別，而且是她先作主動表白，「兩人互生情愫，你會感覺到空氣中的特殊電波，只欠一人開口，我算是做主動行第一步。」

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在他人眼中，他們的感情或很平淡，但筆者卻覺得他們的生活都很精彩：

+ 12 + 11 + 10

愛是為對方建立家的意識

要綁住男人的心，便是給予家的感覺，讓對方感到舒適，並想維繫這段關係。伴侶最重要甘苦與共，兩人早前接受訪問時，豹哥便感激對方的不離不棄，指在大家剛相識時，是他最霉的階段，需要看戶口做人，工作剛完成便要厚著面皮追數，不過這一切豹嫂都沒嫌棄，更與他走到今時今日。

胡蓓蔚不僅出得廳堂，亦是入得廚房，煮得一手好菜，空餘時便會回家為老公煮飯，以食物哄對方開心，指他是個頗傳統的人，因此為其煮飯的話，對方便會心滿意足。看見老婆的付出，豹哥當然感到心甜，大讚對方雖是上海人，卻特意為他學煮廣東菜，非常有魅力，「有時靜靜看著她，會有微妙的感覺。」

Present有「禮物」和「現在」兩個解釋，珍惜現在，便是人生最大的禮物。 單立文

兩人每年都會去旅行，製造二人世界。(@paisleyhu) 愛情是有無數平淡的小確幸 比起高低起伏的感情，兩人亦甘願平淡，表示從未遇上感情低潮，豹哥曾在接受訪問時，指焦點只得老婆，而且沒有很多朋友，因此形容「自己的朋友就是她（豹嫂），老婆亦是她。」雖然兩人均指從未經大風浪，生活平淡，但其實也歷盡無數小確幸，鞏固大家的關係，正如豹哥所言：「平淡亦是種浪漫的幸福，我們明白世事無常，非常感恩遇上對方，所以我們極珍惜兩人的相處時間。」兩人還會製造獨處的空間和回憶，約定每年都去旅行，豹嫂更謂這已實行兩年，並會好好珍惜這短短的二人世界。

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愛情是讓對方成為她想要的人

常言道「呃呃氹氹咁又一世」，豹哥更是寵妻方面的佼佼者，對妻子都很遷讓，亦會尊重其決定。豹嫂便在去年的結婚紀念，大讚對方體貼，「我一直沒為意由初次約會開始，你便寵愛著我，直至好友告訴我，我才注意到。」比起控制欲強，想對方成為自己想要的人，豹哥則想讓對方成為其想要的人，豹嫂續指，「你都讓我選擇假日的旅遊地點；你都讓我選擇喜歡吃的餐廳；你都讓我選擇看哪部電影；你都在我煮飯後幫助洗碗；你會聽我的抱怨；你甚至會讓我操控電視頻道」，種種無微的遷讓，令豹嫂成為最幸福的女生。

雖然或有人認為豹哥做壞規矩，不過真正的幸福，並不是一昧付出，其實是讓對方看出你的真誠和尊重，正如豹哥曾在訪問中，說婚姻是lifetime partner，只要你衷心對她好，每分每秒都為她著想，每個時刻都想她笑和開心，這樣才是真正的結合。

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