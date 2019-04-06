婚姻是愛情進入新階段的象徵，不過步伐有快有慢，有的不到幾天，已互許終生，有的卻遲遲未嫁，似乎還沒到時機。雖然這些事情不用著急，但也可能是你的個性，影響對方的決定，早前有台灣論壇便發起投票，選出最不想娶的女生性格頭十位，不妨看看你是否就在其中。

婚姻是愛情進入新階段的象徵，不過步伐有快有慢，有的不到幾天，已互許終生，有的卻遲遲未嫁，似乎還沒到時機。(《華麗的誘惑》劇照)

所謂拍拖求感覺，結婚求穩定，兩者的條件差距可以天淵之別，如婚後是追求平等和共融的生活，故不能一昧我行我素，只顧自己感受。有些女生或有吸引渣男的特質，雖然有投入付出，但當談婚論嫁時，卻換來支吾和不肯定的回答，僅限得到女友的名份，但到達不了妻子的位置。

也許當時只管怪對方無情，但過後檢討的話，或許會發覺，自己犯下一些令對方卻步的小習慣，而不自知，台灣論壇批踢踢實業坊日前便有網民發起投票，讓男網民選出最不想娶的女生個性，若然你就在其中的話，不妨與對方相處時，多避免過度表現這些特質，以達到一個更舒適的相處關係。

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第三位：公主病讓人受不了？

撒嬌和驕寵僅得一線差，過分依賴對方，凡事要求對方幫助，便會讓對方添壓力和負擔。最近看過台灣女星Melody的書，內裡便有句至理名言，說為何要把自己的人生託付他人，不僅為他人造成壓力，也失去自主和自理的能力。因此，適度的獨立能力還是必要的，要記住自己雖然或是公主，但對方以前何嘗不是家中的王子？因此最好的相處方法，便是各有付出，建立大家的共同將來。

健康也是婚姻的考量條件之一。(《獨酒男女》劇照) 第二位：吸煙酗酒難談將來 不少男生喜歡活潑的女生，為自己增添年輕，不過選擇老婆的話，則會要求賢良淑德，讓自己變得成熟穩重的人，因此，喜歡夜蒲的女生，自然會被他們剔出婚姻名單外。不少老夫老妻的心願，都是追求健康，希望相伴對方到老，由此可見，健康也是婚姻的考量條件之一，若然喜歡吸煙酗酒，會予人未定性和未玩夠的感覺，故對方也相對地不會與你認真談將來，只求熱戀的心動感覺。

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第一位：拜金增添對方壓力

講錢傷感情，對方辛苦賺來的金錢，若被你瞬間花光，換作是你，也會有被當成ATM的感覺，辛酸都被無視。雖然你或是自行花錢購買，但也會給對方構成壓力，怕將來沒能力給你想要過的物質生活，所以不敢有進一步行動。不過，筆者認為不一定要為對方完全改變喜好，其實可以減少購買次數，每次身上只配一兩件名牌，亦不要常把金錢掛嘴邊，這樣不僅能減輕對方的壓力，還可讓對方知道他比金錢更重要。

除了頭三名外，男生最不想娶的女生第四至十名如下：

+ 3 + 2

（資料來源：台灣Cosmopolitan）

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