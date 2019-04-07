【三夫】性上癮者縱情色慾？ 真實心聲：性只會讓我們更孤獨

電影《三夫》入圍2019年金像獎，預告片一出，讓不少觀眾嘩然。由曾美慧孜飾演的小妹，在電影中是個性上癮者。居於水上的她，因為性需要大，老漁民讓她接客，吸引了不少漁民光顧。其中年輕漁民「四眼仔」對她一見鐘情，把她娶回家，並帶到陸地上居住。然而，她卻覺得不快樂，丈夫不能滿足自己的性需要，因此騷擾鄰居。在無計可施下，四眼仔帶她回到水上，她再次活過來，在四眼仔、老漁夫和「生父」之間周旋。

《三夫》對很多人而言都是重口味之作，沒有明顯的故事線，隔數分鐘就有性愛場面，當中不乏大膽演出，甚至有「玩動物」的反胃情節。然而，對著荒誕的性愛，小妹還是要演繹出一副享受的樣子，到底現實中的性上癮者又是否真的如小妹般縱情色慾呢？根據不少性上癮者的案例分享，他們根本不享受性愛，只是無法控制自己的性慾，而他們的歡愉也無法從其他途徑獲得，他們只好沉溺於性愛。

《三夫》中有很多大膽的性愛場面，卻未能真實反映性上癮者的狀況。（《三夫》劇照）

美國精神病學協會在2010年發佈了判別「性成癮症」的標準，只能診斷18歲以上的成年人，至少在6個月下經歷以下的5點，點擊看：

分清「鹹濕」和性上癮

不少人往往把「鹹濕」和性上癮掛勾，其實要了解性上癮是怎樣一回事，我們要先分清兩個概念。如果一個人「鹹濕」，性需要大，他們可能會喜歡體驗不同形式的性愛，從中得到快感，因此滿足到自己的性慾。而對性上癮者而言，性愛就是他們不可或缺的食糧，不論享不享受過程，他們都要「吃飯」。美國性與愛上癮者匿名協會（SLAA）的材料中如此描述性上癮者的性愛：「將寂寞、壓力、罪惡感、憤怒、羞恥等情緒都性化（sexualized）」。他們把性視為心靈慰藉，當作發洩壓力和情緒的途徑，就像有些人需要以運動來宣洩情緒一樣。

某程度上，性就是他們逃避現實生活的方法，所以性愛過後，他們會有強烈的空虛、孤獨感，為了避免這種感覺，他們又會焦急地尋找下一次性愛的機會，所以他們的「欲求不滿」其實不關乎性慾望，只是希望可以持續地忘卻壓力和煩惱。

現實中的性上癮者並不如想像中享受性愛。（《三夫》劇照）

性上癮者：從來沒有一段享受的性關係

英國媒體BBC曾經做過一系列有關性上癮的廣播節目，當中訪問了不少性上癮者，當中有個沉溺性愛30年的男士Paul，由大學時代已經發現自己有這方面的困擾。即使當時有穩定女友，自己也很愛對方，但依然透過召妓滿足自己。他形容這種感覺是「好像我肚子餓，要吃外賣一樣。」

之後，作為異性戀的他，更嘗試和男性發生性行為，但他很肯定自己不是同性戀，只是希望追求不一樣的性愛，可以為他的身體帶來刺激的感覺。他更明言，只有性愛，才能讓他得到數小時的歡愉，所以他對性有持續的渴求。當接受治療後，他才慢慢戒掉「重口味」的色情片，只和一個女性發展性關係，嘗試從其他方面滿足自己的心靈需要。他坦言「這是一種孤獨的病。」，因為過去從來沒有一個可以讓他開心、全心去愛的人，也沒有任何一段自己享受的性關係。

性上癮者，可能有過很多性愛經歷，但諷刺的是，他們仿佛從來沒有享受過性愛。

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