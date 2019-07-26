【張致恆偷食】再三出軌曾稱疑患性上癮？患者非鹹濕　渣男如何分

張致恆（Steven）近日在Instagram上宣佈將與粉絲雯雯結婚，並且已經做爸爸，雖然讓人震驚，但有不少演藝圈的朋友都留言祝福，本是一樁美事。然而，在深夜時分，他的前女友梁皓恩（April）卻突然留言爆出Steven一腳踏兩船，前幾天還和對方互傳愛的訊息，卻突然被分手，成為前女友。

Steven與Kenny這對Boyz組合，原本準備承接許志安的紅館檔期舉行演唱會，不知現在又會否一切如常？（VCG）

其實Steven感情史很精彩，身邊不乏女友，偷吃、出軌早已有「前科」。當年他與模特兒莊端兒（Xenia）拍拖期間，趁對方外遊期間，被傳媒大爆搭上台灣富家女，因此與對方分手。事後接受訪問時，他自爆已不是第一次偷食，自覺對不起Xenia，並且會考慮接受治療，檢查自己有沒有性上癮。然而，不出半年後，他與形象清純的舞台劇演員梁皓恩（April）在一起，並坦言會修心養性，視對方為結婚對象。

April深夜在IG留言被分手，蝦頭經理人邵子風卻大罵對方是報應，點擊看......

過去一段時間，的確沒再次傳出Steven的負面消息，當大眾都以為他真心反省，打算與April認真發展，他又突然宣佈自己將結婚，但大眾都詫異新娘不是April，女方亦暗示他一腳踏兩船。Steven疑似再度「出軌」，不知這次會否又用上懷疑「性上癮」的說法，到底真正的性上癮者是否像Steven般沉醉於色慾之中呢？

根據不少性上癮者的案例分享，他們根本不享受性愛，只是無法控制自己的性慾，而他們的歡愉也無法從其他途徑獲得，他們只好沉溺於性愛。

美國精神病學協會在2010年發佈了判別「性成癮症」的標準，只能診斷18歲以上的成年人，至少在6個月下經歷以下的5點，點擊看：

分清「鹹濕」和性上癮

不少人往往把「鹹濕」和性上癮掛勾，其實要了解性上癮是怎樣一回事，我們要先分清兩個概念。如果一個人「鹹濕」，性需要大，他們可能會喜歡體驗不同形式的性愛，從中得到快感，因此滿足到自己的性慾。而對性上癮者而言，性愛就是他們不可或缺的食糧，不論享不享受過程，他們都要「吃飯」。美國性與愛上癮者匿名協會（SLAA）的材料中如此描述性上癮者的性愛：「將寂寞、壓力、罪惡感、憤怒、羞恥等情緒都性化（sexualized）」。他們把性視為心靈慰藉，當作發洩壓力和情緒的途徑，就像有些人需要以運動來宣洩情緒一樣。

某程度上，性就是他們逃避現實生活的方法，所以性愛過後，他們會有強烈的空虛、孤獨感，為了避免這種感覺，他們又會焦急地尋找下一次性愛的機會，所以他們的「欲求不滿」其實不關乎性慾望，只是希望可以持續地忘卻壓力和煩惱。

現實中的性上癮者並不如想像中享受性愛。（《三夫》劇照）

性上癮者：從來沒有一段享受的性關係

英國媒體BBC曾經做過一系列有關性上癮的廣播節目，當中訪問了不少性上癮者，當中有個沉溺性愛30年的男士Paul，由大學時代已經發現自己有這方面的困擾。即使當時有穩定女友，自己也很愛對方，但依然透過召妓滿足自己。他形容這種感覺是「好像我肚子餓，要吃外賣一樣。」

之後，作為異性戀的他，更嘗試和男性發生性行為，但他很肯定自己不是同性戀，只是希望追求不一樣的性愛，可以為他的身體帶來刺激的感覺。他更明言，只有性愛，才能讓他得到數小時的歡愉，所以他對性有持續的渴求。當接受治療後，他才慢慢戒掉「重口味」的色情片，只和一個女性發展性關係，嘗試從其他方面滿足自己的心靈需要。他坦言「這是一種孤獨的病。」，因為過去從來沒有一個可以讓他開心、全心去愛的人，也沒有任何一段自己享受的性關係。

性上癮者，可能有過很多性愛經歷，但諷刺的是，他們仿佛從來沒有享受過性愛。

參考資料：英國廣播公司、美國性與愛上癮者匿名協會（SLAA）、美國精神病學協會